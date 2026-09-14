Klub zo Španielska vyriešil vážny problém. Po oprave štadióna sa vracia domov

Štadión Raya Vallecano.
Štadión Raya Vallecano. (Autor: TASR/AP)
TASR|14. sep 2026 o 21:43
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Rayo hralo posledné zápasy na štadióne druholigového Leganes po bezpečnostnom audite vlastnej arény. Domov by sa malo vrátiť 10. októbra.

Španielsky futbalový klub Rayo Vallecano sa po uskutočnení nevyhnutných opráv môže vrátiť na svoj štadión Estadio de Vallecas.

Neúspešný finalista Konferenčnej ligy z minulej sezóny by mal v utorok odohrať tretí a posledný zápas na štadióne druholigového Leganes, s ktorým sa dohodol na poskytnutí prechodného domova.

Na vlastný trávnik sa pravdepodobne vráti 10. októbra v zápase proti Athleticu Bilbao.

Miestne úrady v júli informovali, že počas auditu štadióna odhalili závažné nedostatky v oblasti bezpečnosti.

Klub má s úradmi uzavretú zmluvu o prenájme. Po utorkovom zápase s Espanyolom čaká Rayo vonkajší duel proti Osasune a po reprezentačnej prestávke by sa následne malo vrátiť na svoj štadión.

La Liga

    Štadión Raya Vallecano.
    Štadión Raya Vallecano.
    Klub zo Španielska vyriešil vážny problém. Po oprave štadióna sa vracia domov
    dnes 21:43
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