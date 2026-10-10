VIDEO: Masívne protesty v Španielsku. Zápas zastavili papierové lietadielka

Fanúšikovia Rayo Vallecano zahádzali ihrisko papierovými lietadielkami
Fanúšikovia Rayo Vallecano zahádzali ihrisko papierovými lietadielkami (Autor: REUTERS)
TASR|10. okt 2026 o 16:11
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Fanúšikovia Vallecana vyjadrili nespokojnosť s majiteľom klubu.

Sobotňajší zápas 8. kola španielskej La Ligy medzi futbalistami Raya Vallecano a Athletica Bilbao nedohrali pre protesty fanúšikov.

Domáci priaznivci vyjadrili svoju nespokojnosť s prezidentom a majiteľom klubu Raulom Martinom Presom.

Fanúšikovia začali v 13. minúte na trávnik hádzať papierové lietadielka a rozhodca duel najskôr len prerušil.

Počas tejto prestávky sa za bránou s miestnymi „ultras“ rozprávali domáci hráči Oscar Valentin a Isi Palazon a hlásateľ na štadióne oznámil, že ak budú protesty pokračovať, zápas bude odložený.

Po obnovení hry sa situácia s hádzaním predmetov zopakovala a hlavný rozhodca tak poslal oba tímy do šatní.

VIDEO: Fanúšikovia zahádzali ihrisko papierovými lietadielkami

Bol to prvý ligový duel Raya v tejto sezóne na domácom štadióne, odkedy ho madridské úrady uzavreli z bezpečnostných dôvodov. Klub hral doteraz domáce zápasy v inej štvrti hlavného mesta Leganes.

Fanúšikovia i hráči Raya dlhodobo protestujú proti spôsobu, akým Presa riadi klub, stavu štadióna aj tréningových zariadení, pripomenula agentúra AFP.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Fanúšikovia Rayo Vallecano zahádzali ihrisko papierovými lietadielkami
    Fanúšikovia Rayo Vallecano zahádzali ihrisko papierovými lietadielkami
    VIDEO: Masívne protesty v Španielsku. Zápas zastavili papierové lietadielka
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