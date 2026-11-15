Legenda je späť. Ronaldinho si po rokoch opäť zahral súťažný zápas, nastúpil za taliansky klub

Ronaldinho
Ronaldinho (Autor: X /ESPN FC)
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TASR|15. nov 2026 o 20:09
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Brazílskemu špílmachrovi sa na štadióne Bruna Benelliho dostalo vrelého privítania.

Legendárny brazílsky futbalista Ronaldinho sa po viac ako desiatich rokoch vrátil na súťažné trávniky.

Štyridsaťšesťročný držiteľ Zlatej lopty z roku 2005 nastúpil v základnej zostave talianskeho treťoligového klubu FC Ravenna. Ronaldinho odohral prvý polčas a jeho tím zvíťazil nad FC Forli 2:0.

Brazílskemu špílmachrovi sa na štadióne Bruna Benelliho v miestnom derby proti Forli dostalo vrelého privítania.

Začiatok duelu sprevádzala výborná atmosféra, pričom prvé minúty sa čakalo, kým sa rozpustí mrak vytvorený svetlicami v domácom fanúšikovskom sektore.

Ronaldinho mal na sebe dres s tradičným číslom 10 a bol na začiatku akcie, ktorá priniesla prvý gól.

Po jeho prikrytí lopty sa dostal k strele Giulio Donati a otvoril skóre. Po polčasovom hvizde sa Ronaldinho rozlúčil s hráčmi aj s prítomnými divákmi a po prestávke už do hry nezasiahol.

Ronaldinho podpísal zmluvu s klubom v júni. Naposledy hral na profesionálnej úrovni v roku 2015 za Fluminense, v septembri tohto roka sa predstavil aj v exhibičnom dueli v Trnave.

Práve exhibičné turné po Európe bolo doteraz jedinou možnosťou, kde mohli diváci vidieť fenomenálneho Juhoameričana.

Taliansko

Taliansko

Ronaldinho
Ronaldinho
Legenda je späť. Ronaldinho si po rokoch opäť zahral súťažný zápas, nastúpil za taliansky klub
dnes 20:09
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