Derby na úvod a sen o jubilejnom góle. Ronaldinho sa vracia na trávnik

Na snímke brazílska futbalová legenda Ronaldinho (vľavo) drží futbalový dres talianskeho treťoligového klubu Ravenna FC, vpravo prezident klubu Ravenna FC Ignazio Cipriani.
Na snímke brazílska futbalová legenda Ronaldinho (vľavo) drží futbalový dres talianskeho treťoligového klubu Ravenna FC, vpravo prezident klubu Ravenna FC Ignazio Cipriani. (Autor: TASR/AP)
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ČTK|14. nov 2026 o 11:29
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Prvý gól v Taliansku strelil v roku 2008 v derby za AC Miláno hlavou a priznáva, že by sa mu to mohlo podariť znova.

Slávny brazílsky futbalista Ronaldinho sa v nedeľu po viac ako jedenástich rokoch predstaví v súťažnom stretnutí. Štyridsaťšesťročný majster sveta z roku 2002 nastúpi v tretej talianskej lige za Ravennu v derby proti Forlì.

„Určite bude hrať v základnej zostave. O tom, ako dlho zostane na ihrisku, sa rozhodneme spoločne,“ citovala agentúra Reuters trénera Ravenny Andreu Mandorliniho, ktorý Ronaldinhov štart potvrdil na piatkovej tlačovej konferencii.

Držiteľ Zlatej lopty z roku 2005 podpísal s Ravennou zmluvu v júni a súčasne v klube získal majetkový podiel. Keďže však od posledného pôsobenia vo Fluminense v roku 2015 nehral, nebolo jasné, či sa vôbec objaví na ihrisku.

Bývalá hviezda Barcelony či AC Miláno dúfa, že pri návrate strelí 300. gól v kariére. „Návrat na ihrisko v 46 rokoch je najlepšie rozhodnutie mojej kariéry,“ povedal Ronaldinho denníku Corriere della Sera.

„Svoj prvý gól v Taliansku som dal v derby. Bol to výnimočný večer, na ktorý fanúšikovia AC Miláno nikdy nezabudnú. Bolo to 28. septembra 2008 a presadil som sa hlavou, čo práve nie je moja silná stránka. Kto vie, možno sa mi to podarí znova,“ dodal.

Ronaldinho pricestoval do Talianska v piatok popoludní a pred nedeľňajším debutom so spoluhráčmi stihne len dnešný tréning. Pre očakávaný záujem divákov dal klub na štadióne Bruna Benelliho postaviť provizórnu tribúnu.

Taliansko

Taliansko

Na snímke brazílska futbalová legenda Ronaldinho (vľavo) drží futbalový dres talianskeho treťoligového klubu Ravenna FC, vpravo prezident klubu Ravenna FC Ignazio Cipriani.
Na snímke brazílska futbalová legenda Ronaldinho (vľavo) drží futbalový dres talianskeho treťoligového klubu Ravenna FC, vpravo prezident klubu Ravenna FC Ignazio Cipriani.
Derby na úvod a sen o jubilejnom góle. Ronaldinho sa vracia na trávnik
dnes 11:29
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