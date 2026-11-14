Derby na úvod a sen o jubilejnom góle. Ronaldinho sa vracia na trávnik

Slávny brazílsky futbalista Ronaldinho sa v nedeľu po viac ako jedenástich rokoch predstaví v súťažnom stretnutí. Štyridsaťšesťročný majster sveta z roku 2002 nastúpi v tretej talianskej lige za Ravennu v derby proti Forlì.
„Určite bude hrať v základnej zostave. O tom, ako dlho zostane na ihrisku, sa rozhodneme spoločne,“ citovala agentúra Reuters trénera Ravenny Andreu Mandorliniho, ktorý Ronaldinhov štart potvrdil na piatkovej tlačovej konferencii.
Držiteľ Zlatej lopty z roku 2005 podpísal s Ravennou zmluvu v júni a súčasne v klube získal majetkový podiel. Keďže však od posledného pôsobenia vo Fluminense v roku 2015 nehral, nebolo jasné, či sa vôbec objaví na ihrisku.
Bývalá hviezda Barcelony či AC Miláno dúfa, že pri návrate strelí 300. gól v kariére. „Návrat na ihrisko v 46 rokoch je najlepšie rozhodnutie mojej kariéry,“ povedal Ronaldinho denníku Corriere della Sera.
„Svoj prvý gól v Taliansku som dal v derby. Bol to výnimočný večer, na ktorý fanúšikovia AC Miláno nikdy nezabudnú. Bolo to 28. septembra 2008 a presadil som sa hlavou, čo práve nie je moja silná stránka. Kto vie, možno sa mi to podarí znova,“ dodal.
Ronaldinho pricestoval do Talianska v piatok popoludní a pred nedeľňajším debutom so spoluhráčmi stihne len dnešný tréning. Pre očakávaný záujem divákov dal klub na štadióne Bruna Benelliho postaviť provizórnu tribúnu.