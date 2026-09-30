Zranený Asencio musí podstúpiť operáciu, Realu bude chýbať dlhé mesiace

Obranca Realu Madrid Raúl Asencio sa podrobí vo štvrtok operácii únavovej zlomeniny pravej holene.
Dobu absencie dvadsaťtriročného stopéra španielsky futbalový veľkoklub neoznámil, podľa médií sa bude liečiť dva až štyri mesiace.
Asencia trápi zranenie od začiatku sezóny, v ktorej ešte nebol v nominácii Realu na zápas. V minulom ročníku nastúpil za tím do 34 zápasov, ale v závere sezóny svoju pozíciu člena základnej zostavy stratil.
Tréner José Mourinho využíva v strede obrany od začiatku sezóny dvojicu posíl Ibrahima Konate, Dean Huijsen, pripravený je skúsený Antonio Rüdiger. Éder Militao od apríla zápasí so zranením zadného stehenného svalu.