Skrat hviezdy Realu. Jazdil s viac ako 1,5 promile alkoholu a prišiel o vodičák

Raul Asencio.
Raul Asencio. (Autor: SITA/AP)
ČTK|2. sep 2026 o 13:40
ShareTweet0

Okrem toho ho čaká ďalší súd.

Obranca Raúl Asencio z Realu Madrid dostal trest za jazdu pod vplyvom alkoholu. Tridsaťjedenročný španielsky futbalista musel zaplatiť pokutu 14.400 eur a na osem mesiacov prišiel o vodičský preukaz. Informovala o tom agentúra AFP.

Asencio sa prehrial v polovici augusta na juhu ostrova Gran Canaria. Skúška pri kontrole odhalila, že viac ako trojnásobne prekročil povolený limit, ktorým v Španielsku je 0,5 promile alkoholu v krvi.

Asencia navyše na Kanárskych ostrovoch tento týždeň čaká ešte ďalší súd. Rodák z Las Palmas čelí obvineniu, že v roku 2023 bez súhlasu šíril sexuálne video, na ktorom bolo okrem iného maloleté dievča.

La Liga

    Raul Asencio.
    Raul Asencio.
    Skrat hviezdy Realu. Jazdil s viac ako 1,5 promile alkoholu a prišiel o vodičák
    dnes 13:40
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Španielsko»La Liga»Skrat hviezdy Realu. Jazdil s viac ako 1,5 promile alkoholu a prišiel o vodičák