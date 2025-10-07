Výročie klubu oslávili postupom do druhej ligy. Rozpačitý úvod pripisujú adaptácii

Rastislav Korba (druhý zľava) oslavuje gól.
Rastislav Korba (druhý zľava) oslavuje gól. (Autor: archív RK)
Peter Cingel|7. okt 2025 o 10:35
Úvod sezóny aj ciele klubu zhodnotil mládežnícky reprezentant Rastislav Korba.

KOŠICE. Slávia Technická univerzita Košice (TUKE) oslavuje desiate výročie od svojho vzniku.

Od hráčov dostal klub symbolický darček – víťazstvo v treťoligovom ročníku 2024/25 a postup do druhej ligy.

Slávia tretiu ligu vyhrala s prehľadom. Prakticky od úvodu súťaže sa usadila na čele tabuľky a zotrvala tam až do jej konca.

V MONACObet lige je situácia už náročnejšia. Slávia ako nováčik zatiaľ nemá toľko bodov, koľko by chcela. Všetci však veria, že mužstvo sa postupne adaptuje a vyhne sa bojom o záchranu.

Po postupe bolo prirodzené, že klub hľadal posily. Jednou z nich je mládežnícky reprezentant Rastislav Korba.

Devätnásťročný útočník prišiel do TUKE z prvoligového FC Košice. Futbalovo začínal v Bardejove, no jeho talent si rýchlo všimli v Žiline, kde aj prestúpil. Neskôr pôsobil v Tatrane Prešov a Trenčíne.

V AC Trenčín sa stal majstrom Slovenska aj najlepším strelcom prvej ligy dorastu U17.

Rastislav Korba v drese AS Trenčín.
Rastislav Korba v drese AS Trenčín. (Autor: archív RK)

Napokon sa rozhodol byť bližšie k domovu a prijal ponuku Košíc. Tam hrával najvyššiu súťaž staršieho dorastu a pridal si aj štart v pohári za prvoligové mužstvo, kde sa mu podarilo streliť gól.

S FC Košice má podpísanú profesionálnu zmluvu, no v TUKE pôsobí na hosťovaní.

„Rozhodol som sa preto, že, ako pre každého mladého hráča, aj pre mňa je najdôležitejšia zápasová prax. A tú momentálne získavam práve v TU Košice.

Ide o druhú najvyššiu súťaž na Slovensku, ktorá je, dovolím si povedať, diametrálne odlišná od prvej dorasteneckej ligy – či už v intenzite súbojov, alebo v skúsenostiach hráčov,“ hovorí o svojom prestupe Korba. "Vytvorili sme skvelú partiu," dodal.

Korba sa vyjadril aj k rozpačitému úvodu sezóny: „Nemyslím si, že sa nám vyslovene nedarí, veď sme nováčikom súťaže. Každé mužstvo, ktoré postúpi z nižšej ligy, potrebuje určitý čas na adaptáciu.

Navyše sme mali aj náročný žreb – doteraz sme hrali najmä proti tímom z vrchných priečok tabuľky.

A keďže sa nám rekonštruoval štadión, všetky tieto zápasy sme museli odohrať na pôde súperov.“

Futbalisti Slávia TU Košice.
Futbalisti Slávia TU Košice. (Autor: archív RK)

„Momentálne sme na 13. mieste s desiatimi bodmi, ale som presvedčený, že máme na to, aby sme sa posunuli vyššie.

Podľa mňa netreba nič zásadne meniť – hráme kombinačný futbal, ktorý baví divákov aj nás, a body určite prídu.

Cieľom TU Košice je jednoznačne udržať sa v druhej najvyššej súťaži. Tam tento klub patrí,“ zhrnul ciele klubu.

Tabuľka: MONACObet liga

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
11
8
3
0
24:8
27
R
V
V
V
R
2
FC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - VrábleFC ViOn Zlaté Moravce - Vráble
11
6
4
1
28:18
22
V
R
V
V
V
3
MFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský MikulášMFK Tatran Liptovský Mikuláš
11
6
2
3
21:16
20
V
P
P
V
V
4
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
11
5
3
3
17:11
18
P
P
V
V
V
5
MFK ZvolenMFK ZvolenMFK Zvolen
11
4
4
3
16:14
16
P
P
V
P
R
6
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná ŽdaňaFK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa
11
4
3
4
19:15
15
R
V
P
P
P
7
FK Inter BratislavaFK Inter BratislavaFK Inter Bratislava
11
4
3
4
12:11
15
R
P
V
P
V
8
OFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo MalženiceOFK Dynamo Malženice
11
4
2
5
19:19
14
R
V
P
V
P
9
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
11
4
2
5
16:22
14
R
V
P
P
P
10
Stará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football ClubStará Ľubovňa Redfox Football Club
11
3
3
5
12:16
12
P
P
P
R
P
11
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
10
3
3
4
11:13
12
V
P
R
P
V
12
FC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 ŠamorínFC ŠTK 1914 Šamorín
11
3
3
5
17:20
12
P
R
P
V
P
13
Slávia TU KošiceSlávia TU KošiceSlávia TU Košice
10
2
4
4
16:21
10
R
V
R
V
P
14
OFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod VtáčnikomOFK Baník Lehota pod Vtáčnikom
11
3
1
7
14:23
10
V
P
V
R
V
15
MŠK Považská BystricaMŠK Považská BystricaMŠK Považská Bystrica
9
2
3
4
9:15
9
R
V
P
R
P
16
MŠK PúchovMŠK PúchovMŠK Púchov
11
2
3
6
12:21
9
R
V
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

