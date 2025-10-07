Výročie klubu oslávili postupom do druhej ligy. Rozpačitý úvod pripisujú adaptácii

KOŠICE. Slávia Technická univerzita Košice (TUKE) oslavuje desiate výročie od svojho vzniku.
Od hráčov dostal klub symbolický darček – víťazstvo v treťoligovom ročníku 2024/25 a postup do druhej ligy.
Slávia tretiu ligu vyhrala s prehľadom. Prakticky od úvodu súťaže sa usadila na čele tabuľky a zotrvala tam až do jej konca.
V MONACObet lige je situácia už náročnejšia. Slávia ako nováčik zatiaľ nemá toľko bodov, koľko by chcela. Všetci však veria, že mužstvo sa postupne adaptuje a vyhne sa bojom o záchranu.
Po postupe bolo prirodzené, že klub hľadal posily. Jednou z nich je mládežnícky reprezentant Rastislav Korba.
Devätnásťročný útočník prišiel do TUKE z prvoligového FC Košice. Futbalovo začínal v Bardejove, no jeho talent si rýchlo všimli v Žiline, kde aj prestúpil. Neskôr pôsobil v Tatrane Prešov a Trenčíne.
V AC Trenčín sa stal majstrom Slovenska aj najlepším strelcom prvej ligy dorastu U17.
Napokon sa rozhodol byť bližšie k domovu a prijal ponuku Košíc. Tam hrával najvyššiu súťaž staršieho dorastu a pridal si aj štart v pohári za prvoligové mužstvo, kde sa mu podarilo streliť gól.
S FC Košice má podpísanú profesionálnu zmluvu, no v TUKE pôsobí na hosťovaní.
„Rozhodol som sa preto, že, ako pre každého mladého hráča, aj pre mňa je najdôležitejšia zápasová prax. A tú momentálne získavam práve v TU Košice.
Ide o druhú najvyššiu súťaž na Slovensku, ktorá je, dovolím si povedať, diametrálne odlišná od prvej dorasteneckej ligy – či už v intenzite súbojov, alebo v skúsenostiach hráčov,“ hovorí o svojom prestupe Korba. "Vytvorili sme skvelú partiu," dodal.
Korba sa vyjadril aj k rozpačitému úvodu sezóny: „Nemyslím si, že sa nám vyslovene nedarí, veď sme nováčikom súťaže. Každé mužstvo, ktoré postúpi z nižšej ligy, potrebuje určitý čas na adaptáciu.
Navyše sme mali aj náročný žreb – doteraz sme hrali najmä proti tímom z vrchných priečok tabuľky.
A keďže sa nám rekonštruoval štadión, všetky tieto zápasy sme museli odohrať na pôde súperov.“
„Momentálne sme na 13. mieste s desiatimi bodmi, ale som presvedčený, že máme na to, aby sme sa posunuli vyššie.
Podľa mňa netreba nič zásadne meniť – hráme kombinačný futbal, ktorý baví divákov aj nás, a body určite prídu.
Cieľom TU Košice je jednoznačne udržať sa v druhej najvyššej súťaži. Tam tento klub patrí,“ zhrnul ciele klubu.