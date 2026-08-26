Rapid Viedeň si nezahrá pohárovú Európu. Postup mu ušiel v penaltovom rozstrele

Konferenčná liga - odveta play-off
Rapid Viedeň – Heart of Midlothian FC 2:2 pp (1:0, 1:1), 3:4 v rozstrele z 11 m
Góly: 34. Kara, 119. Cvetkovič - 79. Kabore, 101. Miller, ČK: 76. Magnusson (Heart of Midlothian) po 2. ŽK
/prvý zápas: 2:2, Heart of Midlothian postúpil do ligovej fázy KL/
Futbalisti Heart of Midlothian FC postúpili do ligovej fázy Konferenčnej ligy. V odvete play off triumfovali na pôde Rapidu Viedeň 4:3 v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa zápas skončil po predĺžení nerozhodne 2:2.
V prvom vzájomnom stretnutí sa takisto zrodila remíza 2:2. Pre škótsky tím to bude druhá účasť v hlavnej fáze tretej najprestížnejšej európskej súťaže za sebou.
Skóre bolo po 90 minútach vyrovnané 1:1, a tak duel smeroval do predĺženia, no hostia už zápas dohrávali bez vylúčeného Tomasa Magnussona.
Aj napriek tomu išli v extra čase do vedenia zásluhou Calvina Millera, no Rakúšania opäť vyrovnali po góle Nenada Cvetkoviča.
V rozstrele mali pevnejšie nervy hráči škótskeho tímu, ktorí neuspeli len raz, zatiaľ čo za Rapid zlyhali až dvaja strelci.