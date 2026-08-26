Rapid Viedeň si nezahrá pohárovú Európu. Postup mu ušiel v penaltovom rozstrele

Záber zo zápasu Rapid Viedeň – Heart of Midlothian
Záber zo zápasu Rapid Viedeň – Heart of Midlothian (Autor: TASR/PA via AP)
TASR|26. aug 2026 o 22:08
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Rakúskemu tímu v penaltách zlyhali dvaja strelci.

Konferenčná liga - odveta play-off

Rapid Viedeň – Heart of Midlothian FC 2:2 pp (1:0, 1:1), 3:4 v rozstrele z 11 m

Góly: 34. Kara, 119. Cvetkovič - 79. Kabore, 101. Miller, ČK: 76. Magnusson (Heart of Midlothian) po 2. ŽK

/prvý zápas: 2:2, Heart of Midlothian postúpil do ligovej fázy KL/

Futbalisti Heart of Midlothian FC postúpili do ligovej fázy Konferenčnej ligy. V odvete play off triumfovali na pôde Rapidu Viedeň 4:3 v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa zápas skončil po predĺžení nerozhodne 2:2.

V prvom vzájomnom stretnutí sa takisto zrodila remíza 2:2. Pre škótsky tím to bude druhá účasť v hlavnej fáze tretej najprestížnejšej európskej súťaže za sebou.

Skóre bolo po 90 minútach vyrovnané 1:1, a tak duel smeroval do predĺženia, no hostia už zápas dohrávali bez vylúčeného Tomasa Magnussona.

Aj napriek tomu išli v extra čase do vedenia zásluhou Calvina Millera, no Rakúšania opäť vyrovnali po góle Nenada Cvetkoviča.

V rozstrele mali pevnejšie nervy hráči škótskeho tímu, ktorí neuspeli len raz, zatiaľ čo za Rapid zlyhali až dvaja strelci.

Konferenčná liga

    Záber zo zápasu Rapid Viedeň – Heart of Midlothian
    Záber zo zápasu Rapid Viedeň – Heart of Midlothian
    Rapid Viedeň si nezahrá pohárovú Európu. Postup mu ušiel v penaltovom rozstrele
    dnes 22:08
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