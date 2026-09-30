Zlé správy pre Barcelonu. Raphinha sa zranil v prípravnom zápase Brazílie

Raphinha
Raphinha (Autor: TASR/AP)
TASR|30. sep 2026 o 12:28
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Vyšetrenia odhalili svalové zranenie stehna.

Brazílsky futbalista Raphinha si v utorkovom prípravnom zápase proti Austrálii (4:2) poranil zadný stehenný sval.

Tamojší zväz (CBF) v stredu informoval, že ofenzívny hráč Barcelony už opustil reprezentačný tábor a nebude k dispozícii pre sobotný zápas s Indiou.

Brazílčan, ktorý začal nový ročník dvanástimi ligovými gólmi v siedmich zápasoch, vyrovnal z pokutového kopu v závere polčasu na 2:2. Na druhú polovicu zápasu však už nenastúpil.

CBF potvrdil, že Raphinha absolvoval vyšetrenia, ktoré odhalili mierny svalový opuch v zadnej časti pravého stehna.

„Z preventívnych dôvodov hráča uvoľnili z brazílskej reprezentácie. Na prípravný zápas proti Indii nebude povolaná žiadna náhrada,“ citovala agentúra AP zo stanoviska CBF. Očakáva sa, že Raphinha sa bude zotavovať v Španielsku.

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Raphinha
Raphinha
Zlé správy pre Barcelonu. Raphinha sa zranil v prípravnom zápase Brazílie
dnes 12:28
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