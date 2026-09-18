Raphinha ukázal vernosť Barcelone. Vyjadril túžbu ostať v klube do konca kariéry

Brazílsky futbalista Raphinha vyjadril túžbu predĺžiť zmluvu a zakončiť kariéru v FC Barcelona. Dvadsaťdeväťročný krídelník si pripísal na úvod sezóny 11 gólov v siedmich zápasoch.
„Mám v úmysle predĺžiť zmluvu. Pri prvom predĺžení som podpísal kontrakt do roku 2028 s tým, že na jeho konci budem mať 30 alebo 31 rokov. Nevedel som, ako sa veci vyvinú,“ citovala Raphinhu agentúra AFP.
„Vzhľadom na to, ako som začal sezónu, si myslím, že môžem pokračovať ešte pár rokov. Dúfam, že by som tu mohol aj zakončiť kariéru,“ dodal kapitán „Barcy“.
Pásku prebral po odchode Ronalda Arauja i Marca-Andreho ter Stagena a zranení Frenkieho de Jonga. V ofenzíve sa zas chytil po odchodoch Roberta Lewandowského a Ferrana Torresa.
Raphinha prišiel do Barcelony v roku 2022 z Leedsu, pozitívnom zlomom bol preňho príchod trénera Hansiho Flicka v roku 2024.
Pod trénerom, ktorý doviedol katalánsky klub k dvom ligovým titulom, Španielskemu poháru a dvom španielskym Superpohárom, strelil 66 zo svojich 86 gólov. V stredajšom dueli s nováčikom Racingom Santander (7:2) si pripísal hetrik.
Barcelona je v prebiehajúcej sezóne nezdolaná vo všetkých súťažiach. Tabuľku vedie o tri body pred Realom Madrid a Betisom Sevilla. V sobotu ju čaká duel na pôde piateho tímu FC Sevilla.