Barcelona odohrá dva zápasy bez brazílskej opory. Musíme byť opatrní, priznal Flick

Brazílsky futbalista Raphinha z FC Barcelona vynechá nasledujúce dva zápasy svojho tímu. Podľa vyhlásenia klubu pri ňom zvolili opatrnejší prístup po problémoch, ktoré sa objavili počas pôsobenia v reprezentácii.
Raphinha utrpel opuch pravého stehna v zápase Brazílie proti Austrálii a po návrate na Camp Nou sa nezapojil do tréningového procesu.
Tréner Hansi Flick v piatok uviedol, že hoci 29-ročnému hráčovi nediagnostikovali žiadne zranenie, vynechá sobotňajší duel La Ligy proti Getafe i zápas Ligy majstrov v utorok.
„Nejde o zranenie, ale musíme byť opatrní, keďže v minulom roku utrpel tri zranenia, takže musíme dávať pozor. Zajtra ani v zápase proti Galatasarayu nebude k dispozícii.“
Raphinhova absencia v zostave by mohla otvoriť cestu k prvému štartu v drese klubu pre Gabriela Jesusa, ktorý do tímu prišiel minulý mesiac z Arsenalu.