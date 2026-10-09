Barcelona odohrá dva zápasy bez brazílskej opory. Musíme byť opatrní, priznal Flick

Raphinha.
Raphinha. (Autor: TASR/AP)
TASR|9. okt 2026 o 15:53
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Absencia v zostave by mohla otvoriť cestu k prvému štartu pre Jesusa.

Brazílsky futbalista Raphinha z FC Barcelona vynechá nasledujúce dva zápasy svojho tímu. Podľa vyhlásenia klubu pri ňom zvolili opatrnejší prístup po problémoch, ktoré sa objavili počas pôsobenia v reprezentácii.

Raphinha utrpel opuch pravého stehna v zápase Brazílie proti Austrálii a po návrate na Camp Nou sa nezapojil do tréningového procesu.

Tréner Hansi Flick v piatok uviedol, že hoci 29-ročnému hráčovi nediagnostikovali žiadne zranenie, vynechá sobotňajší duel La Ligy proti Getafe i zápas Ligy majstrov v utorok.

„Nejde o zranenie, ale musíme byť opatrní, keďže v minulom roku utrpel tri zranenia, takže musíme dávať pozor. Zajtra ani v zápase proti Galatasarayu nebude k dispozícii.“

Raphinhova absencia v zostave by mohla otvoriť cestu k prvému štartu v drese klubu pre Gabriela Jesusa, ktorý do tímu prišiel minulý mesiac z Arsenalu.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Raphinha.
    Raphinha.
    Barcelona odohrá dva zápasy bez brazílskej opory. Musíme byť opatrní, priznal Flick
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