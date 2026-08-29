Ramos s prvým gólom v drese AC Miláno. Najdôležitejšie je víťazstvo, hovorí

AC Miláno naplno bodovalo aj vo svojom druhom stretnutí nového ročníka talianskej futbalovej Serie A.
„Rossoneri“ prežívajú vydarený vstup pod vedením trénera Rubena Amorima a strelecký účet si na San Sire otvorila aj najvýznamnejšia posila Milánčanov.
Portugalský útočník Goncalo Ramos, za ktorého AC zaplatilo 74 miliónov eur Parížu Saint-Germain, skóroval v piatok do siete Benátok a podieľal sa na víťazstve svojho tímu 2:0.
Ramos mal k dispozícii veľkú príležitosť už v úvodnej minúte duelu, ktorú však ešte nepremenil. Radoval sa až v 69. minúte, keď z ľavej strany pokutového územia rozburácal domácich fanúšikov.
„Najdôležitejší nie je môj gól, ale víťazstvo tímu. Dnes večer som mal streliť viac ako jeden,“ uviedol 25-ročný portugalský reprezentant.
VIDEO: Zostrih zápasu AC Miláno - Benátky
„Spôsob, akým pracuje nám nesmierne pomáha. Niekedy to vyzerá, ako keby napádali vpredu dvaja hráči, ale je to len on sám. Dnes zahodil dve šance, ale pri tretej myslel iba na to, aby skóroval, čo sa mu podarilo,“ pochválil svojho zverenca a krajana tréner Amorim.
Triumf jeho tímu poistil v 89. minúte vlastný gól Redouaneho Halhala. Milánske AC tak nadviazalo na víťazný štart ligového ročníka proti FC Turín (2:1).
„Myslím si, že tento zápas je ľahké pochopiť. Ešte pred ním som povedal, že to bude ťažký duel kvôli spôsobu, akým bude súper hrať.
Mali sme problémy v situáciách jeden na jedného a pri niektorých prechodoch, ale mali sme viac šancí na gól ako oni. Niektoré veci sme zvládli dobre, iné menej. Musíme na tom ďalej pracovať, ale vyhrali sme, čo je najdôležitejšie,“ Amorim pre DAZN.
Teraz stojí pred AC prvá veľká skúška, ktorou bude súboj na pôde Juventusu a o týždeň neskôr duel v Ríme proti Laziu.
Amorim napriek vydareným dvom zápasom nehľadá uspokojenie, ale rezervy v hre: „Musíme zlepšiť spôsob, akým obsadzujeme pokutové územie pri centrovaných loptách. Keď útočíme, naši strední obrancovia musia pochopiť, že ich úloha je iná.
Nemali by sa starať o to, kto skóruje. Je toho veľa, čo potrebujeme urobiť lepšie, ale hrať na tomto štadióne nie je ľahké. Niekedy nevyhráte krásnym spôsobom, ale pomáha nám to budovať sebavedomie.“