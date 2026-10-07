Infantino má prvého súpera. Šéfom FIFA sa chce stať bývalý spoluhráč Moravčíka

Bývalý švajčiarsky reprezentant Ramon Vega sa na budúci rok mieni uchádzať o funkciu predsedu Medzinárodnej futbalovej federácie FIFA a vyzvať vo voľbách súčasného šéfa Gianniho Infantina.
Päťdesiatpäťročný niekdajší obranca Tottenhamu je prvým kandidátom, ktorý verejne oznámil záujem stretnúť sa o vedenie svetovej organizácie.
Infantino, ktorý sa bude v marci usilovať o znovuzvolenie, čelí od júla silnej kritike kvôli plánu predať súkromným investorom časť práv z majstrovstiev sveta, ktorý pod tlakom odvolal.
Snahou o ďalšiu komercionalizáciu futbalu ale narazil pri rade národných zväzov a organizácií na čele s Európskou futbalovou úniou (UEFA). Viaceré európske federácie verejne stiahli svoju podporu Infantinovmu znovuzvoleniu. Priaznivcov má Infantino predovšetkým v Afrike.
Vega reprezentoval Švajčiarsko v rokoch 1993 až 2001. Na konte má 23 štartov a štartoval aj na majstrovstvách Európy v roku 1996.
Na klubovej úrovni hral za Grasshoppers Zürich, Cagliari, Tottenham, Celtic či Watford. So Spurs vyhral v roku 1999 Ligový pohár, so Celticom oslavoval v sezóne 2000/01 po boku slovenského reprezentanta Ľubomíra Moravčíka domáce treble.
Rodák z Oltenu, ktorý má španielske korene, zvažoval kandidatúru na predsedu FIFA už v rokoch 2015,2019 a 2022.
"Môj cieľ je jasný, slúžiť futbalu a ľuďom, ktorí tejto hre vdychujú život," uviedol Vega vo vyhlásení.
"Kandidujem, aby som znovu zjednotil svetovú futbalovú rodinu, presadil skutočné a trvalé reformy, modernizoval FIFA pre 21. storočie, obnovil stabilitu i dôveryhodnosť a znovu vybudoval dôveru, ktorú naša hra naliehavo potrebuje," dodal.