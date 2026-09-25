VIDEO: Izrael pykal za bizarné vylúčenie pri góle. Hráč použil na oslavu rohovú zástavku

Bizarné vylúčenie Sayeda Abu Farchiho bolo spúšťačom prehry izraelskej futbalovej reprezentácie v dueli B-divízie Ligy národov na pôde Rakúska.
Dvadsaťročný útočník síce v 55. minúte vyrovnal na priebežných 1:1, avšak pri oslave s rohovou zástavkou si neuvedomil, že inkasuje druhú žltú kartu v priebehu štyroch minút a oslabí svoj tím.
Rakúšania štyridsaťminútovú presilovku zvládli a v závere strhli víťazstvo 3:1 na svoju stranu.
Rakúšania boli v Linzi nebezpečnejší počas celého stretnutia. Na bránu hostí prešlo až deväť striel, zatiaľ čo do ich siete zapadla jediná.
Domácich poslal do vedenia v 43. minúte z penalty Romano Schmid, no komplikácie priniesol vyrovnávajúci zásah Abu Farchiho.
Izraelský mladík po góle zamieril k rohovej zastávke, ktorú vybral z trávnika, otočil sa smerom k hracej ploche a urobil s ňou gesto, ktoré pripomínalo výstrel alebo úder biliardovým tágom.
Nekompromisný trest za excentrickú oslavu prišiel okamžite od bulharského rozhodcu Georgiho Kabakova.
VIDEO: Oslava gólu Sayeda Abu Farchiho
Izrael toto gesto vyšlo draho a v 90. minúte rozhodol o víťazstve Rakúšanov obranca Phillipp Mwene, ku ktorému sa o tri minúty pridal útočník Saša Kalajdžič.
„Počas celého zápasu sme na našu bránku pustili len jedinú strelu, pri ktorej sme nezareagovali najlepšie. Od 30. minúty sme mali väčšiu kontrolu a prevzali sme iniciatívu.
Napokon to však bol boj s časom. Bolo dôležité, že sme ešte strelili tie dva góly. Z pohľadu celého zápasu to bolo zaslúžené víťazstvo. V druhom polčase sme už mali dobré šance.
Súper sa však potom stiahol do obrany. V defenzíve sme hrali jednoznačne lepšie ako na majstrovstvách sveta. Určite to však ešte nebola tá najvyššia úroveň,“ uviedol rakúsky tréner Ralf Rangnick pre oficiálny portál Rakúskeho futbalového zväzu.