Do tímu ho získať bolo náročné. Slovan teraz predĺžil so stredopoliarom zmluvu

Rahim Ibrahim.
Rahim Ibrahim. (Autor: TASR)
TASR|5. okt 2026 o 13:50
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25-ročný stredopoliar prišiel do klubu začiatkom roka 2025.

Ghanský futbalista Rahim Ibrahim sa s vedením ŠK Slovan Bratislava dohodol na predĺžení zmluvy do konca sezóny 2029/30. „Belasí“ o tom informovali na sociálnej sieti.

Tento 25-ročný stredopoliar prišiel do klubu začiatkom roka 2025. Za Slovan zatiaľ odohral 70 zápasov, v ktorých dal 7 gólov.

„Ak si spomínate, Rahima Ibrahima sme sa v minulosti snažili získať vo viacerých prestupových obdobiach a čas ukázal, že naše úsilie malo zmysel.

Vo výbornom futbalovom veku patrí vďaka svojim parametrom k hráčom, ktorí sú zaujímaví pre zahraničné kluby, nielen v nedávnej minulosti sme naňho obdržali viaceré ponuky.

V poslednom asociačnom termíne bol navyše premiérovo nominovaný do reprezentačného výberu Ghany.

Aj preto bolo pre nás dôležité zazmluvniť si Rahima na dlhšie obdobie. Som veľmi rád, že sme sa dohodli na predĺžení kontraktu a veríme, že Rahim v našom drese predvedie ešte veľa dobrých momentov a bude sa ešte zlepšovať, pretože jeho potenciál je ohromný,“ povedal Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ klubu.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
8
6
2
0
25:5
20
R
V
V
V
V
2
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
9
6
2
1
23:17
20
V
R
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
9
5
3
1
21:10
18
R
V
R
P
V
4
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
8
5
1
2
20:9
16
V
R
P
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
9
4
2
3
13:16
14
V
R
P
R
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
9
4
1
4
9:11
13
V
P
V
V
V
7
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
8
3
3
2
21:18
12
V
P
V
R
P
8
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
9
2
2
5
11:19
8
P
P
R
P
P
9
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
9
2
1
6
9:21
7
P
V
P
R
V
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
8
1
2
5
10:20
5
P
P
P
V
P
11
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
9
0
5
4
8:14
5
P
R
R
R
P
12
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
9
1
2
6
8:18
5
P
V
R
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Slovensko

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