Do tímu ho získať bolo náročné. Slovan teraz predĺžil so stredopoliarom zmluvu

Ghanský futbalista Rahim Ibrahim sa s vedením ŠK Slovan Bratislava dohodol na predĺžení zmluvy do konca sezóny 2029/30. „Belasí“ o tom informovali na sociálnej sieti.
Tento 25-ročný stredopoliar prišiel do klubu začiatkom roka 2025. Za Slovan zatiaľ odohral 70 zápasov, v ktorých dal 7 gólov.
„Ak si spomínate, Rahima Ibrahima sme sa v minulosti snažili získať vo viacerých prestupových obdobiach a čas ukázal, že naše úsilie malo zmysel.
Vo výbornom futbalovom veku patrí vďaka svojim parametrom k hráčom, ktorí sú zaujímaví pre zahraničné kluby, nielen v nedávnej minulosti sme naňho obdržali viaceré ponuky.
V poslednom asociačnom termíne bol navyše premiérovo nominovaný do reprezentačného výberu Ghany.
Aj preto bolo pre nás dôležité zazmluvniť si Rahima na dlhšie obdobie. Som veľmi rád, že sme sa dohodli na predĺžení kontraktu a veríme, že Rahim v našom drese predvedie ešte veľa dobrých momentov a bude sa ešte zlepšovať, pretože jeho potenciál je ohromný,“ povedal Ivan Kmotrík ml., generálny riaditeľ klubu.