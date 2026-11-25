Bývalý anglický futbalový reprezentant Raheem Sterling za májovú nehodu na diaľnici do väzenia nepôjde.
Súd ho v stredu potrestal za nebezpečnú jazdu a neoprávnené držanie rajského plynu 12 mesiacmi odňatia slobody s podmienečným odkladom na rok a pol.
Navyše mu na dva roky odobral vodičský preukaz a hráč musí vykonať 100 hodín verejnoprospešných prác, uviedla BBC.
Sterling havaroval so svojím lamborghini na diaľnici M3 na juhu Anglicka. Nehoda sa netýkala žiadneho ďalšieho vozidla a nikto neutrpel zranenia.
Bývalý hráč Liverpoolu, Manchesteru City, Chelsea a Arsenalu, ktorý je v súčasnosti bez angažmánu, bol obvinený aj z neoprávnenej inhalácie rajského plynu.
Pri kontrole odmietol test na drogy. Sterling začiatkom roka predčasne ukončil pôsobenie v Chelsea a minulú sezónu dohral vo Feyenoorde Rotterdam.
Podľa médií svoj ústup zo slávy znášal ťažko. Za anglickú reprezentáciu odohral 82 zápasov a získal s ňou striebro na majstrovstvách Európy v roku 2021.
S Manchesterom City vyhral Premier League štyrikrát.