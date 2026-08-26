Bývalého anglického reprezentanta čaká výsluch. Po nehode Lamborghini mu hrozí problém

Bývalého anglického futbalového reprezentanta Raheema Sterlinga obvinili z nebezpečnej jazdy a prechovávania rajského plynu.
Koncom mája ho zatkla polícia v Hampshire po tom, ako jeho Lamborghini narazilo do diaľničnej bariéry na rýchlostnej ceste M3.
Sterlinga čaká 13. septembra výsluch na magistrálnom súde v Basingstoke. Za Albión odohral niekdajší kanonier Liverpoolu či Manchestru City 82 zápasov, v ktorých strelil 20 gólov, pripomenula agentúra DPA.
Na EURO 2020 postúpil s Anglickom do finále, v ktorom zverenci trénera Garetha Southgatea prehrali s Talianskom po rozstrele z 11 m.