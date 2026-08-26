Bývalého anglického reprezentanta čaká výsluch. Po nehode Lamborghini mu hrozí problém

Raheem Sterling.
Raheem Sterling. (Autor: TASR/AP)
TASR|26. aug 2026 o 11:57
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Za Anglicko odohral 82 zápasov, v ktorých strelil 20 gólov.

Bývalého anglického futbalového reprezentanta Raheema Sterlinga obvinili z nebezpečnej jazdy a prechovávania rajského plynu.

Koncom mája ho zatkla polícia v Hampshire po tom, ako jeho Lamborghini narazilo do diaľničnej bariéry na rýchlostnej ceste M3.

Sterlinga čaká 13. septembra výsluch na magistrálnom súde v Basingstoke. Za Albión odohral niekdajší kanonier Liverpoolu či Manchestru City 82 zápasov, v ktorých strelil 20 gólov, pripomenula agentúra DPA.

Na EURO 2020 postúpil s Anglickom do finále, v ktorom zverenci trénera Garetha Southgatea prehrali s Talianskom po rozstrele z 11 m.

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