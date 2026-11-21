Bývalý úspešný tenista Rafael Nadal bol presvedčivým spôsobom zvolený do predstavenstva futbalového klubu Real Madrid, ktorému od detstva fandí.
Na mimoriadnom valnom zhromaždení získal slávny Španiel 1704 z 1713 hlasov. Proti Nadalovmu vstupu do vedenia Realu boli štyria členovia, piati sa zdržali.
"Real môže byť hrdý na to, že má vo svojich radoch osobnosť takéhoto športového i ľudského formátu," povedal predseda klubu Florentino Pérez. Už pred 15 rokmi udelil madridský klub Nadalovi čestné členstvo.
Rodák z Manacoru na Mallorke vďaka tenisovému umeniu vyhral okrem iného 22 grandslamových turnajov.
Kariéru na kurte ukončil pred dvoma rokmi. Jeho strýko Miguel Ángel hrával v 90. rokoch za odvekého rivala Barcelonu.