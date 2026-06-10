Ženský futbal na Slovensku napreduje, hovorí úradujúca majsterka. Súperky sú vždy maximálne motivované

Futbalistky Spartaka Myjava pôsobia v najvyššej slovenskej súťaži žien od roku 2015. Vo svojej premiérovej sezóne obsadili šieste miesto.
Postupne však rástli ich ambície aj výkonnosť a v sezóne 2021/2022 získali historicky prvý majstrovský titul. Následne triumfovali aj v ďalších štyroch ročníkoch.
Svoj zatiaľ posledný, celkovo piaty titul, si zabezpečili už niekoľko kôl pred koncom práve skončenej sezóny.
K piatim majstrovským titulom pridali Kopaničiarky aj štyri účasti v Lige majstrov žien. Na svojom konte majú tiež štyri triumfy v Slovenskom pohári (2023 – 2026).
Ako sme už spomínali, Myjavčanky v uplynulom ligovom ročníku suverénne kráčali za obhajobou titulu. Odohrali 25 zápasov, z ktorých prehrali iba jeden a raz remizovali. Vo všetkých ostatných stretnutiach zvíťazili.
Na konte nazbierali 70 bodov, čo bolo o päť viac ako ich najväčšie rivalky zo Slovana Bratislava. Súperkám nastrieľali pozoruhodných 124 gólov a inkasovali len 13-krát.
Najlepšou strelkyňou tímu bola slovenská reprezentantka Andrea Bogorová s 18 presnými zásahmi.
RADOSLAVA JACENKOVÁ začínala svoju futbalovú kariéru na štadióne Partizána Bardejov. Postupne prešla prípravkárskymi a žiackymi kategóriami, kde nastupovala medzi chlapcami, a neskôr sa presunula do dievčenských družstiev.
Už ako pätnásťročná si zahrala v prvej lige žien. Po zániku ženského futbalu v Bardejove pokračovala v juniorskom tíme, s ktorým získala majstrovský titul. Od leta 2024 je hráčkou Spartaka Myjava.
Svojmu klubu sa mladá futbalistka odvďačila výbornými výkonmi. V práve skončenej sezóne nastrieľala 16 gólov a spolu s Tamarou Kramlíkovou bola hneď za najlepšou strelkyňou Andreou Bogorovou. Táto trojica sa postarala o 50 gólov svojho tímu.
S talentovanou kanonierkou úradujúcich majsteriek Slovenska sme sa rozprávali o uplynulej sezóne, úspechoch Myjavy i jej plánoch do budúcnosti.
Ako hodnotíte uplynulý ročník prvej ligy žien?
Uplynulý ročník hodnotím veľmi pozitívne. Liga mala dobrú úroveň, priniesla množstvo kvalitných zápasov a ukázala, že ženský futbal na Slovensku napreduje.
Každé družstvo sa snažilo posúvať svoju výkonnosť, a aj vďaka tomu boli viaceré stretnutia veľmi vyrovnané a zaujímavé pre divákov.
Zároveň bolo cítiť, že proti nám nastupovali súperky vždy maximálne motivované a veľmi dobre pripravené.
Keďže Myjava patrí dlhodobo medzi najúspešnejšie tímy a už niekoľko rokov bojuje o najvyššie priečky, pre každé družstvo je zápas proti nám veľkou motiváciou. Súperky sa nás snažili potrápiť, odovzdať na ihrisku maximum a často práve proti nám podávali svoje najlepšie výkony.
O to viac si vážime výsledky, ktoré sa nám počas sezóny podarilo dosiahnuť. S účinkovaním nášho družstva môžeme byť spokojní.
Počas celej sezóny sme si držali vysoký štandard výkonov, dokázali sme zvládať náročné zápasy a potvrdili sme, že patríme medzi najlepšie tímy na Slovensku.
Samozrejme, vždy sa nájdu veci, na ktorých môžeme pracovať a zlepšovať sa, ale celkové hodnotenie je určite pozitívne.
Kto bol vaším najväčším súperom a ktoré zápasy boli pre vás najťažšie?
V súčasnosti už v lige nie je jednoduchý súper a každý zápas si vyžaduje maximálnu koncentráciu.
Za najväčších konkurentov však možno považovať tímy z čela tabuľky, ktoré disponujú kvalitnými hráčkami a stabilnou výkonnosťou. Najťažšie bývajú práve zápasy proti priamym konkurentom v boji o najvyššie priečky, kde často rozhodujú detaily.
V čom vidíte príčiny úspechu Myjavy a jej dlhodobej vysokej výkonnosti?
Za úspechom Myjavy stojí predovšetkým systematická práca celého klubu. Dôležitá je stabilita, kvalitné tréningové podmienky, dobrá práca realizačného tímu a výborná partia v kabíne.
Veľkým faktorom je aj to, že hráčky si uvedomujú hodnotu klubu a sú ochotné pre úspech obetovať veľa času a energie. Práve kolektív a správne nastavenie sú podľa mňa základom dlhodobej úspešnosti.
Aké sú vaše plány do budúcnosti?
Mojím cieľom je naďalej pracovať na svojom rozvoji a pomáhať tímu dosahovať čo najlepšie výsledky. Chcem sa neustále zlepšovať, získavať nové skúsenosti a byť prínosom pre družstvo.
Verím, že spoločne budeme aj naďalej bojovať o najvyššie priečky a robiť dobré meno Myjave i ženskému futbalu.
Tabuľky I. liga - ženy
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