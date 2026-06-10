Ženský futbal na Slovensku napreduje, hovorí úradujúca majsterka. Súperky sú vždy maximálne motivované

Vľavo Radoslava Jacenková.
Vľavo Radoslava Jacenková. (Autor: fb RJ)
Peter Cingel|10. jún 2026 o 09:00
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Radoslava Jacenková v práve skončenej sezóne nastrieľala 16 gólov.

Futbalistky Spartaka Myjava pôsobia v najvyššej slovenskej súťaži žien od roku 2015. Vo svojej premiérovej sezóne obsadili šieste miesto.

Postupne však rástli ich ambície aj výkonnosť a v sezóne 2021/2022 získali historicky prvý majstrovský titul. Následne triumfovali aj v ďalších štyroch ročníkoch.

Svoj zatiaľ posledný, celkovo piaty titul, si zabezpečili už niekoľko kôl pred koncom práve skončenej sezóny.

K piatim majstrovským titulom pridali Kopaničiarky aj štyri účasti v Lige majstrov žien. Na svojom konte majú tiež štyri triumfy v Slovenskom pohári (2023 – 2026).

Ako sme už spomínali, Myjavčanky v uplynulom ligovom ročníku suverénne kráčali za obhajobou titulu. Odohrali 25 zápasov, z ktorých prehrali iba jeden a raz remizovali. Vo všetkých ostatných stretnutiach zvíťazili.

Na konte nazbierali 70 bodov, čo bolo o päť viac ako ich najväčšie rivalky zo Slovana Bratislava. Súperkám nastrieľali pozoruhodných 124 gólov a inkasovali len 13-krát.

Najlepšou strelkyňou tímu bola slovenská reprezentantka Andrea Bogorová s 18 presnými zásahmi.

RADOSLAVA JACENKOVÁ začínala svoju futbalovú kariéru na štadióne Partizána Bardejov. Postupne prešla prípravkárskymi a žiackymi kategóriami, kde nastupovala medzi chlapcami, a neskôr sa presunula do dievčenských družstiev.

Už ako pätnásťročná si zahrala v prvej lige žien. Po zániku ženského futbalu v Bardejove pokračovala v juniorskom tíme, s ktorým získala majstrovský titul. Od leta 2024 je hráčkou Spartaka Myjava.

Svojmu klubu sa mladá futbalistka odvďačila výbornými výkonmi. V práve skončenej sezóne nastrieľala 16 gólov a spolu s Tamarou Kramlíkovou bola hneď za najlepšou strelkyňou Andreou Bogorovou. Táto trojica sa postarala o 50 gólov svojho tímu.

S talentovanou kanonierkou úradujúcich majsteriek Slovenska sme sa rozprávali o uplynulej sezóne, úspechoch Myjavy i jej plánoch do budúcnosti.

Radoslava Jacenková.
Radoslava Jacenková. (Autor: fb RJ)

Ako hodnotíte uplynulý ročník prvej ligy žien?

Uplynulý ročník hodnotím veľmi pozitívne. Liga mala dobrú úroveň, priniesla množstvo kvalitných zápasov a ukázala, že ženský futbal na Slovensku napreduje.

Každé družstvo sa snažilo posúvať svoju výkonnosť, a aj vďaka tomu boli viaceré stretnutia veľmi vyrovnané a zaujímavé pre divákov.

Zároveň bolo cítiť, že proti nám nastupovali súperky vždy maximálne motivované a veľmi dobre pripravené.

Keďže Myjava patrí dlhodobo medzi najúspešnejšie tímy a už niekoľko rokov bojuje o najvyššie priečky, pre každé družstvo je zápas proti nám veľkou motiváciou. Súperky sa nás snažili potrápiť, odovzdať na ihrisku maximum a často práve proti nám podávali svoje najlepšie výkony.

O to viac si vážime výsledky, ktoré sa nám počas sezóny podarilo dosiahnuť. S účinkovaním nášho družstva môžeme byť spokojní.

Počas celej sezóny sme si držali vysoký štandard výkonov, dokázali sme zvládať náročné zápasy a potvrdili sme, že patríme medzi najlepšie tímy na Slovensku.

Samozrejme, vždy sa nájdu veci, na ktorých môžeme pracovať a zlepšovať sa, ale celkové hodnotenie je určite pozitívne.

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Kto bol vaším najväčším súperom a ktoré zápasy boli pre vás najťažšie?

V súčasnosti už v lige nie je jednoduchý súper a každý zápas si vyžaduje maximálnu koncentráciu.

Za najväčších konkurentov však možno považovať tímy z čela tabuľky, ktoré disponujú kvalitnými hráčkami a stabilnou výkonnosťou. Najťažšie bývajú práve zápasy proti priamym konkurentom v boji o najvyššie priečky, kde často rozhodujú detaily.

V čom vidíte príčiny úspechu Myjavy a jej dlhodobej vysokej výkonnosti?

Za úspechom Myjavy stojí predovšetkým systematická práca celého klubu. Dôležitá je stabilita, kvalitné tréningové podmienky, dobrá práca realizačného tímu a výborná partia v kabíne.

Veľkým faktorom je aj to, že hráčky si uvedomujú hodnotu klubu a sú ochotné pre úspech obetovať veľa času a energie. Práve kolektív a správne nastavenie sú podľa mňa základom dlhodobej úspešnosti.

Aké sú vaše plány do budúcnosti?

Mojím cieľom je naďalej pracovať na svojom rozvoji a pomáhať tímu dosahovať čo najlepšie výsledky. Chcem sa neustále zlepšovať, získavať nové skúsenosti a byť prínosom pre družstvo.

Verím, že spoločne budeme aj naďalej bojovať o najvyššie priečky a robiť dobré meno Myjave i ženskému futbalu.

Tabuľky I. liga - ženy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Spartak MyjavaSpartak MyjavaSpartak Myjava
25
23
1
1
124:13
70
V
V
V
V
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
25
21
2
2
103:28
65
P
V
V
V
V
3
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
25
14
2
9
58:39
44
P
V
P
P
V
4
Partizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠK
26
12
3
11
40:57
39
V
P
P
V
P
5
FC PetržalkaFC PetržalkaFC Petržalka
25
6
3
16
34:100
21
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o umiestnenie:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
25
9
2
14
43:55
29
V
R
V
P
P
2
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
26
8
5
13
24:46
29
P
P
V
V
P
3
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
26
8
3
15
29:51
27
V
R
P
R
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
25
7
4
14
33:60
25
V
V
R
V
P
5
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
26
5
3
18
28:67
18
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

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    Ženský futbal na Slovensku napreduje, hovorí úradujúca majsterka. Súperky sú vždy maximálne motivované
    Peter Cingel|dnes 09:00
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