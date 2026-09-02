ONLINE: MŠK Púchov - FC Spartak Trnava dnes, Slovnaft Cup LIVE (3. kolo)

MŠK Púchov dnes privíta od 16:30 na svojom štadióne nikéligistu FC Spartak Trnava v 3. kole Slovnaft Cupu.
Pre hostí ide o pohárový duel so súperom z nižšej súťaže. Trnava ako účastník Niké ligy nastupuje do zápasu v roli jasného favorita.
Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS:MŠK Púchov - FC Spartak Trnava (futbal, výsledky, 3. kolo, Slovnaft Cup, streda, naživo)
Slovenský pohár - Slovnaft cup 2026/2027
02.09.2026 o 16:30
3. kolo
Púchov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trnava
Prehľad
Rozhodca: Smolák – Bednár, Pozor.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z 3. kola Slovnaft Cupu medzi MŠK Púchov a FC Spartak Trnava.
Púchov je účastníkom 3. ligy – Západ. V nej mu po štyroch zápasoch patrí 9. miesto. V predošlom kole Slovnaft cupu zdolal Rovnosť Krajné 3:1.
Trnava sa v Niké lige nachádza po šiestich kolách na 2. mieste. Trnavský Spartak sa pokúsi vylepšiť minuloročný výsledok, keď skončil už vo štvrťfinále po prehre 1:4 s Podbrezovou.
Tieto tímy sa naposledy stretli v roku 2011. Vtedy sa z víťazstva 3:0 tešila Trnava.
Púchov je účastníkom 3. ligy – Západ. V nej mu po štyroch zápasoch patrí 9. miesto. V predošlom kole Slovnaft cupu zdolal Rovnosť Krajné 3:1.
Trnava sa v Niké lige nachádza po šiestich kolách na 2. mieste. Trnavský Spartak sa pokúsi vylepšiť minuloročný výsledok, keď skončil už vo štvrťfinále po prehre 1:4 s Podbrezovou.
Tieto tímy sa naposledy stretli v roku 2011. Vtedy sa z víťazstva 3:0 tešila Trnava.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.