ONLINE: MŠK Púchov - FC Spartak Trnava dnes, Slovnaft Cup LIVE (3. kolo)

MŠK Púchov - FC Spartak Trnava: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola Slovnaft Cupu.
MŠK Púchov - FC Spartak Trnava: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola Slovnaft Cupu. (Autor: Sportnet)
Sportnet|2. sep 2026 o 13:30
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Sledujte spolu s nami online prenos z tretieho kola Slovnaft Cupu: MŠK Púchov - FC Spartak Trnava.

MŠK Púchov dnes privíta od 16:30 na svojom štadióne nikéligistu FC Spartak Trnava v 3. kole Slovnaft Cupu.

Pre hostí ide o pohárový duel so súperom z nižšej súťaže. Trnava ako účastník Niké ligy nastupuje do zápasu v roli jasného favorita.

Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

ONLINE PRENOS:MŠK Púchov - FC Spartak Trnava (futbal, výsledky, 3. kolo, Slovnaft Cup, streda, naživo)

Slovenský pohár - Slovnaft cup  2026/2027
02.09.2026 o 16:30
3. kolo
Púchov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Trnava
Prehľad
Rozhodca: Smolák – Bednár, Pozor.
Prenos
Vítam všetkých futbalových priaznivcov pri sledovaní online textového prenosu z 3. kola Slovnaft Cupu medzi MŠK Púchov a FC Spartak Trnava.

Púchov je účastníkom 3. ligy – Západ. V nej mu po štyroch zápasoch patrí 9. miesto. V predošlom kole Slovnaft cupu zdolal Rovnosť Krajné 3:1.

Trnava sa v Niké lige nachádza po šiestich kolách na 2. mieste. Trnavský Spartak sa pokúsi vylepšiť minuloročný výsledok, keď skončil už vo štvrťfinále po prehre 1:4 s Podbrezovou.

Tieto tímy sa naposledy stretli v roku 2011. Vtedy sa z víťazstva 3:0 tešila Trnava.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:30.

Slovensko

    MŠK Púchov - FC Spartak Trnava: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola Slovnaft Cupu. online
    MŠK Púchov - FC Spartak Trnava: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola Slovnaft Cupu. online
    ONLINE: MŠK Púchov - FC Spartak Trnava dnes, Slovnaft Cup LIVE (3. kolo)
    dnes 13:30
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