ONLINE: PSV Eindhoven - Šachtar Doneck dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

Futbalisti PSV Eindhoven a Šachtar Doneck dnes hrajú zápas 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: PSV Eindhoven - Šachtar Doneck dnes LIVE (Liga majstrov, 1. kolo, štvrtok, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
10.09.2026 o 18:45
1. kolo
Eindhoven
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Doneck
Prenos
Oba týmy mají značně rozsáhlou marodku. Bro Hansen, Ouiassa, Plea, Schouten a Sildillia nepomůžou PSV srkze zranění, Mauro Junior stojí kvůli červené kartě a Lammers nemá dostatek herní kondice. Tým Ardy Turana bude postrádat Pedrina a Marlona kvůli zranění, Fesjuna kvůli nemoci, a hned čtyři další Ukrajinci a jeden Nigerijec se týmu nevlezli na soupisku.
Co se týče vzájemné historie, jeden duel už spolu týmy odehrály. V rámci prvního ročníku nového formátu Ligy mistrů, tedy v roce 2024, se týmy utkaly v listopadovém klání 5. kola ligové fáze taktéž na hřišti PSV. Šachtar šel do vedení 2:0 v prvním poločase, ale následně v 69. minutě dostal červenou kartu Pedro Henrique, a od 87. minuty se domácí postarali o fantastický obrat dvěma góly Tillmana a vítěznou trefou Pepiho v páté minutě nastavení.
Co se týče vzájemné historie, jeden duel už spolu týmy odehrály. V rámci prvního ročníku nového formátu Ligy mistrů, tedy v roce 2024, se týmy utkaly v listopadovém klání 5. kola ligové fáze taktéž na hřišti PSV. Šachtar šel do vedení 2:0 v prvním poločase, ale následně v 69. minutě dostal červenou kartu Pedro Henrique, a od 87. minuty se domácí postarali o fantastický obrat dvěma góly Tillmana a vítěznou trefou Pepiho v páté minutě nastavení.
Šachtar Doněck měl do ukrajinské nejvyšší soutěže podobný start. V pěti zápasech ztratil pouze jednou, a to v předposledním odehraném kole, kdy Doněck prohrál 0:2 s Žytomyrem, který aktuálně ukrajinskou ligu vede. Oba týmy aktuálně ukrajinskou soutěž vedou s 12 body, lepší rozdíl skóre má Žytomyr. Doněcký celek tradičně táhne brazilská enkláva. Kaua Elias už nastřílel tři branky, Alisson přidal dva góly a dvě nahrávky, a Luca Meirelles se trefil dvakrát.
PSV začalo sezonu skvěle. V prvních pěti zápasech Eredivisie ztratilo jen jednou, a to hned v prvním kole při domácí remíze s Fortunou Sittard. Jinak ale Eindhoven už pouze vyhrával, a tak je po pěti kolech s 13 body na druhém místě, a jen dvoubodovou ztrátou za vedoucím Alkmaarem. Nejlepšími střelci PSV jsou doposud američtí hráči a reprezentanti USA, tígólový točník Ricardo Pepi a dvougólový obránce Sergino Dest, jenž má za sebou i barcelonskou minulost.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 18:45.
Liga majstrov - štvrtok, 10. september 2026
10.09. 18:45
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
| Ligová fáza | 1. kolo
10.09. 18:45
PSV
vs.
Šachtar
Philips Stadion | Eindhoven
| Ligová fáza | 1. kolo
10.09. 21:00
Fenerbahce
vs.
AS Rím
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi | Istanbul
| Ligová fáza | 1. kolo
10.09. 21:00
Bayern Mníchov
vs.
Bodo Glimt
Allianz Arena | Mníchov
| Ligová fáza | 1. kolo
10.09. 21:00
Manchester United
vs.
Sabah
Old Trafford | Manchester
| Ligová fáza | 1. kolo
10.09. 21:00
Slavia
vs.
Lens
Eden Arena | Prague
| Ligová fáza | 1. kolo
Como
vs.
RB Lipsko
Giuseppe Sinigaglia | Como
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
PSGPSG
1
1
0
0
6:1
3
V
2
BarcelonaBAR
1
1
0
0
5:1
3
V
3
StuttgartSTU
1
1
0
0
3:1
3
V
4
SportingSPO
1
1
0
0
3:1
3
V
5
Manchester CityMCI
1
1
0
0
2:0
3
V
6
Aston VillaAVL
1
1
0
0
3:2
3
V
7
BetisBET
1
1
0
0
3:2
3
V
8
DortmundBVB
1
1
0
0
3:2
3
V
9
Real MadridRMA
1
1
0
0
2:1
3
V
10
LiverpoolLIV
1
1
0
0
2:1
3
V
11
ArsenalARS
1
1
0
0
1:0
3
V
12
AEKAEK
1
1
0
0
1:0
3
V
13
PSVPSV
0
0
0
0
0:0
0
14
Bayern MníchovFCB
0
0
0
0
0:0
0
15
RB LipskoLEI
0
0
0
0
0:0
0
16
ŠachtarSHK
0
0
0
0
0:0
0
17
FenerbahceFEN
0
0
0
0
0:0
0
18
AS RímROM
0
0
0
0
0:0
0
19
Bodo GlimtBOD
0
0
0
0
0:0
0
20
SabahSAB
0
0
0
0
0:0
0
21
Manchester UnitedMUN
0
0
0
0
0:0
0
22
SlaviaSLA
0
0
0
0
0:0
0
23
LensLEN
0
0
0
0
0:0
0
24
ComoCOM
0
0
0
0
0:0
0
25
VillarrealVIL
1
0
0
1
2:3
0
P
26
LilleLIL
1
0
0
1
2:3
0
P
27
BruggyBRU
1
0
0
1
2:3
0
P
28
Atlético MadridATM
1
0
0
1
1:2
0
P
29
Inter MilánoINT
1
0
0
1
1:2
0
P
30
NeapolNAP
1
0
0
1
0:1
0
P
31
LASKLSK
1
0
0
1
0:1
0
P
32
GalatasarayGAL
1
0
0
1
1:3
0
P
33
VikingVIK
1
0
0
1
1:3
0
P
34
PortoPOR
1
0
0
1
0:2
0
P
35
FeyenoordFEY
1
0
0
1
1:5
0
P
36
Slovan BratislavaSLB
1
0
0
1
1:6
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body