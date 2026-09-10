    PSV
    PSV
    Liga majstrov
    10.09.2026, Ligová fáza, 1. kolo
    Philips Stadion
    18:45
    Šachtar
    Šachtar

    ONLINE: PSV Eindhoven - Šachtar Doneck dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)

    PSV Eindhoven - Šachtar Doneck: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    PSV Eindhoven - Šachtar Doneck: ONLINE prenos zo zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|10. sep 2026 o 15:45
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    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov: PSV Eindhoven - Šachtar Doneck.

    Futbalisti PSV Eindhoven a Šachtar Doneck dnes hrajú zápas 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: PSV Eindhoven - Šachtar Doneck dnes LIVE (Liga majstrov, 1. kolo, štvrtok, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    10.09.2026 o 18:45
    1. kolo
    Eindhoven
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Doneck
    Prenos
    Oba týmy mají značně rozsáhlou marodku. Bro Hansen, Ouiassa, Plea, Schouten a Sildillia nepomůžou PSV srkze zranění, Mauro Junior stojí kvůli červené kartě a Lammers nemá dostatek herní kondice. Tým Ardy Turana bude postrádat Pedrina a Marlona kvůli zranění, Fesjuna kvůli nemoci, a hned čtyři další Ukrajinci a jeden Nigerijec se týmu nevlezli na soupisku.

    Co se týče vzájemné historie, jeden duel už spolu týmy odehrály. V rámci prvního ročníku nového formátu Ligy mistrů, tedy v roce 2024, se týmy utkaly v listopadovém klání 5. kola ligové fáze taktéž na hřišti PSV. Šachtar šel do vedení 2:0 v prvním poločase, ale následně v 69. minutě dostal červenou kartu Pedro Henrique, a od 87. minuty se domácí postarali o fantastický obrat dvěma góly Tillmana a vítěznou trefou Pepiho v páté minutě nastavení.
    Šachtar Doněck měl do ukrajinské nejvyšší soutěže podobný start. V pěti zápasech ztratil pouze jednou, a to v předposledním odehraném kole, kdy Doněck prohrál 0:2 s Žytomyrem, který aktuálně ukrajinskou ligu vede. Oba týmy aktuálně ukrajinskou soutěž vedou s 12 body, lepší rozdíl skóre má Žytomyr. Doněcký celek tradičně táhne brazilská enkláva. Kaua Elias už nastřílel tři branky, Alisson přidal dva góly a dvě nahrávky, a Luca Meirelles se trefil dvakrát.
    PSV začalo sezonu skvěle. V prvních pěti zápasech Eredivisie ztratilo jen jednou, a to hned v prvním kole při domácí remíze s Fortunou Sittard. Jinak ale Eindhoven už pouze vyhrával, a tak je po pěti kolech s 13 body na druhém místě, a jen dvoubodovou ztrátou za vedoucím Alkmaarem. Nejlepšími střelci PSV jsou doposud američtí hráči a reprezentanti USA, tígólový točník Ricardo Pepi a dvougólový obránce Sergino Dest, jenž má za sebou i barcelonskou minulost.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 18:45.

    Liga majstrov - štvrtok, 10. september 2026

    10.09. 18:45
    | Ligová fáza | 1. kolo
    PSV
    PSV
    vs.
    Šachtar
    Šachtar
    Philips Stadion | Eindhoven
    10.09. 18:45
    | Ligová fáza | 1. kolo
    Fenerbahce
    Fenerbahce
    vs.
    AS Rím
    AS Rím
    Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi | Istanbul
    10.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    Bayern Mníchov
    Bayern Mníchov
    vs.
    Bodo Glimt
    Bodo Glimt
    Allianz Arena | Mníchov
    10.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    Manchester United
    Manchester United
    vs.
    Sabah
    Sabah
    Old Trafford | Manchester
    10.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    Slavia
    Slavia
    vs.
    Lens
    Lens
    Eden Arena | Prague
    10.09. 21:00
    | Ligová fáza | 1. kolo
    Como
    Como
    vs.
    RB Lipsko
    RB Lipsko
    Giuseppe Sinigaglia | Como

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    3
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    4
    SportingSportingSPO
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    5
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    6
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    7
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    8
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    9
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    10
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    11
    ArsenalArsenalARS
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    12
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    13
    PSVPSVPSV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    14
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    15
    RB LipskoRB LipskoLEI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    16
    ŠachtarŠachtarSHK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    17
    FenerbahceFenerbahceFEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    18
    AS RímAS RímROM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    19
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    20
    SabahSabahSAB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    21
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    22
    SlaviaSlaviaSLA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    23
    LensLensLEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    24
    ComoComoCOM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    25
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    26
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    27
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    28
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    29
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    30
    NeapolNeapolNAP
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    31
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    32
    GalatasarayGalatasarayGAL
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    33
    VikingVikingVIK
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    34
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    35
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    dnes 15:45
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    Liga majstrov 2026/2027

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    dnes 15:45
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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»ONLINE: PSV Eindhoven - Šachtar Doneck dnes, Liga majstrov LIVE (1. kolo)