ONLINE: PSV Eindhoven - Club Bruggy dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)

Futbalisti PSV Eindhoven a Club Bruggy dnes hrajú zápas 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
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ONLINE PRENOS: PSV Eindhoven - Club Bruggy dnes LIVE (Liga majstrov, 4. kolo, streda, výsledky)
Liga majstrov 2026/2027
04.11.2026 o 21:00
4. kolo
Eindhoven
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Brugge
Prehľad
Rozhodca: Peljto – Ibrišimbegović, Beljo (BIH)..
Prenos
Potenciální úvodní sestavy:
PSV Eindhoven (4–2–3–1): Kovář – Dest, Obispo, Geertruida, Kostić – Mauro Júnior, Sano – Perišić, Mijnans, van Bommel – Til.
Nebudou hrát: Pléa (rehabilitace), Schouten (koleno), Sildillia (rekonvalescence).
Nejistý start: Lammers (neurčeno), Wanner (noha).
Club Bruggy KV (4–2–3–1): Sommer – Sabbe, Mechele, Spileers, Seys – Potts, Vanaken – Forbs, Vetlesen, Virgili – Tresoldi.
Nebudou hrát: Ordóñez (noha).
PSV Eindhoven (4–2–3–1): Kovář – Dest, Obispo, Geertruida, Kostić – Mauro Júnior, Sano – Perišić, Mijnans, van Bommel – Til.
Nebudou hrát: Pléa (rehabilitace), Schouten (koleno), Sildillia (rekonvalescence).
Nejistý start: Lammers (neurčeno), Wanner (noha).
Club Bruggy KV (4–2–3–1): Sommer – Sabbe, Mechele, Spileers, Seys – Potts, Vanaken – Forbs, Vetlesen, Virgili – Tresoldi.
Nebudou hrát: Ordóñez (noha).
DNEŠNÍ DELEGACE
Hlavním rozhodčím dnešního utkání byl jmenován velezkušený bosenský arbitr Irfan Peljto, pro kterého to bude už 19. kariérní duel v hlavní fázi Ligy mistrů. Na stranách mu budou asistovat jeho krajané Senad Ibrišimbegović a Davor Beljo, zatímco u videa bude připravena španělská dvojice Cuadra–del Cerro.
Hlavní rozhodčí: Irfan Peljto.
Asistenti: Senad Ibrišimbegović, Davor Beljo.
Čtvrtý rozhodčí: Luka Bilbija.
VAR: Guillermo Cuarda. AVAR: Carlos del Cerro.
Hlavním rozhodčím dnešního utkání byl jmenován velezkušený bosenský arbitr Irfan Peljto, pro kterého to bude už 19. kariérní duel v hlavní fázi Ligy mistrů. Na stranách mu budou asistovat jeho krajané Senad Ibrišimbegović a Davor Beljo, zatímco u videa bude připravena španělská dvojice Cuadra–del Cerro.
Hlavní rozhodčí: Irfan Peljto.
Asistenti: Senad Ibrišimbegović, Davor Beljo.
Čtvrtý rozhodčí: Luka Bilbija.
VAR: Guillermo Cuarda. AVAR: Carlos del Cerro.
CLUB BRUGGY KV (11. místo)
3 Z, 2–0–1, 9:6 (+3), 6 branek
Ještě o něco blíž k účasti v osmifinále má Blauw-Zwart, jenž ve svém dosud posledním představení v Lize mistrů hostil dalšího nedalekého soupeře: Lens. Úspěch 3:0 načal na konci úvodního dějství Vanaken, na nějž po pauze navázala dvojice Seys a Forbs. Club tak po famózní výhře nad Juventusem znovu bodoval naplno.
Tým chorvatského lodivoda Leka tím zároveň prodloužil svou úctyhodnou vítěznou sérii, která trvá až doteď. Belgičtí mistři nepoznali hořkou pachuť porážky už osmkrát po sobě, přičemž před víkendem potvrdil roli favorita na půdě Waregemu. Konečné skóre tam bylo 4:2. Podaří se mu nepadnout i na Philips Stadionu?
Poslední výsledky Brugg
30. 10. (liga): Waregem – Club Bruggy 2:4
25. 10. (liga): Club Bruggy – Sint-Truiden 3:2
21. 10. (LM): Club Bruggy – RC Lens 3:0
Nejlepší střelci Brugg (napříč soutěžemi)
Nicolò TRESOLDI – 15 Z, 13 branek
Hugo VETLESEN – 14 Z, 6 branek
Carlos FORBS – 13 Z, 4 branky
3 Z, 2–0–1, 9:6 (+3), 6 branek
Ještě o něco blíž k účasti v osmifinále má Blauw-Zwart, jenž ve svém dosud posledním představení v Lize mistrů hostil dalšího nedalekého soupeře: Lens. Úspěch 3:0 načal na konci úvodního dějství Vanaken, na nějž po pauze navázala dvojice Seys a Forbs. Club tak po famózní výhře nad Juventusem znovu bodoval naplno.
Tým chorvatského lodivoda Leka tím zároveň prodloužil svou úctyhodnou vítěznou sérii, která trvá až doteď. Belgičtí mistři nepoznali hořkou pachuť porážky už osmkrát po sobě, přičemž před víkendem potvrdil roli favorita na půdě Waregemu. Konečné skóre tam bylo 4:2. Podaří se mu nepadnout i na Philips Stadionu?
Poslední výsledky Brugg
30. 10. (liga): Waregem – Club Bruggy 2:4
25. 10. (liga): Club Bruggy – Sint-Truiden 3:2
21. 10. (LM): Club Bruggy – RC Lens 3:0
Nejlepší střelci Brugg (napříč soutěžemi)
Nicolò TRESOLDI – 15 Z, 13 branek
Hugo VETLESEN – 14 Z, 6 branek
Carlos FORBS – 13 Z, 4 branky
PSV EINDHOVEN (18. místo)
3 Z, 1–1–1, 2:2, 4 body
Svěřenci Petera Bosze se na důležitý duel naladili tím nejlepším možným způsobem. V sobotu večer doma rozebrali Willem II, který výsledkem 7:0 upoutali k poslednímu místu v Eredivisie. Vysoká výhra byla o to sladší, že se skrz ní přiblížili k čelu tabulky: Feyenoord totiž současně pouze remizoval s Fortunou Sittard.
Červenobílí jsou tak v ideálním rozpoložení zabojovat o body, kterými by si mohli pojistit pozici na postupových příčkách a možná i zabojovat o elitní osmičku. Zároveň by tím navázali na cenné vítězství v Portu, kde před dvěma týdny uspěli 1:0 gólem tahouna Guuse Tila. Uvidíme, jak si povedou dnes večer proti Bruggám.
Poslední výsledky PSV
31. 10. (liga): PSV Eindhoven – Willem II 7:0
25. 10. (liga): PSV Eindhoven – Feyenoord 1:1
20. 10. (LM): FC Porto – PSV Eindhoven 0:1
Nejlepší střelci PSV (napříč soutěžemi)
Guus TIL – 15 Z, 8 branek
Sven MIJNANS – 13 Z, 6 branek
Ricardo PEPI – 9 Z, 4 branky
3 Z, 1–1–1, 2:2, 4 body
Svěřenci Petera Bosze se na důležitý duel naladili tím nejlepším možným způsobem. V sobotu večer doma rozebrali Willem II, který výsledkem 7:0 upoutali k poslednímu místu v Eredivisie. Vysoká výhra byla o to sladší, že se skrz ní přiblížili k čelu tabulky: Feyenoord totiž současně pouze remizoval s Fortunou Sittard.
Červenobílí jsou tak v ideálním rozpoložení zabojovat o body, kterými by si mohli pojistit pozici na postupových příčkách a možná i zabojovat o elitní osmičku. Zároveň by tím navázali na cenné vítězství v Portu, kde před dvěma týdny uspěli 1:0 gólem tahouna Guuse Tila. Uvidíme, jak si povedou dnes večer proti Bruggám.
Poslední výsledky PSV
31. 10. (liga): PSV Eindhoven – Willem II 7:0
25. 10. (liga): PSV Eindhoven – Feyenoord 1:1
20. 10. (LM): FC Porto – PSV Eindhoven 0:1
Nejlepší střelci PSV (napříč soutěžemi)
Guus TIL – 15 Z, 8 branek
Sven MIJNANS – 13 Z, 6 branek
Ricardo PEPI – 9 Z, 4 branky
Krásnou středu u sledování Ligy mistrů! Dnes večer bude k vidění mimo jiné i malé beneluxské derby; PSV Eindhoven na svém trávníku hostí Club Bruggy.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.
Liga majstrov - streda, 4. november 2026
04.11. 18:45
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
| Ligová fáza | 4. kolo
04.11. 18:45
Fenerbahce
vs.
Liverpool
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi | Istanbul
| Ligová fáza | 4. kolo
04.11. 21:00
AEK
vs.
Real Madrid
AEK Arena | Athens
| Ligová fáza | 4. kolo
04.11. 21:00
Dortmund
vs.
Betis
Signal Iduna Park | Dortmund
| Ligová fáza | 4. kolo
04.11. 21:00
Porto
vs.
Neapol
Estádio do Dragão | Porto
| Ligová fáza | 4. kolo
04.11. 21:00
PSV
vs.
Bruggy
Philips Stadion | Eindhoven
| Ligová fáza | 4. kolo
04.11. 21:00
RB Lipsko
vs.
Manchester City
Red Bull Arena - Lipsko | Lipsko
| Ligová fáza | 4. kolo
04.11. 21:00
Slavia
vs.
Arsenal
Eden Arena | Prague
| Ligová fáza | 4. kolo
04.11. 21:00
Lens
vs.
Como
Stade Bollaert-Delelis | Lens Agglo
| Ligová fáza | 4. kolo
Viking
vs.
Sabah
Viking stadion | Stavanger
Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
PSGPSG
4
4
0
0
20:5
12
V
V
V
V
2
BarcelonaBAR
4
3
0
1
14:6
9
V
P
V
V
3
Aston VillaAVL
4
3
0
1
12:6
9
P
V
V
V
4
LiverpoolLIV
3
3
0
0
12:7
9
V
V
V
5
Real MadridRMA
3
3
0
0
10:5
9
V
V
V
6
SportingSPO
4
3
0
1
8:4
9
V
P
V
V
7
BetisBET
3
3
0
0
7:4
9
V
V
V
8
Bayern MníchovFCB
4
2
2
0
12:5
8
V
R
R
V
9
ArsenalARS
3
2
1
0
6:2
7
R
V
V
10
StuttgartSTU
4
2
1
1
7:4
7
P
R
V
V
11
ComoCOM
3
2
0
1
10:5
6
V
P
V
12
Manchester CityMCI
3
2
0
1
9:5
6
V
P
V
13
BruggyBRU
3
2
0
1
9:6
6
V
V
P
14
Inter MilánoINT
4
2
0
2
8:6
6
V
V
P
P
15
LASKLSK
4
2
0
2
10:9
6
V
V
P
P
16
DortmundBVB
3
2
0
1
5:4
6
V
P
V
17
Manchester UnitedMUN
4
2
0
2
8:8
6
V
P
P
V
18
GalatasarayGAL
4
2
0
2
8:9
6
V
V
P
P
19
AS RímROM
4
1
1
2
10:8
4
P
V
P
R
20
ŠachtarSHK
4
1
1
2
4:4
4
P
P
V
R
21
PSVPSV
3
1
1
1
2:2
4
V
P
R
22
Atlético MadridATM
4
1
1
2
4:5
4
P
R
V
P
23
Bodo GlimtBOD
4
1
1
2
4:9
4
R
P
V
P
24
NeapolNAP
3
1
0
2
5:7
3
V
P
P
25
SabahSAB
3
1
0
2
3:6
3
P
V
P
26
LensLEN
3
1
0
2
3:7
3
P
P
V
27
RB LipskoLEI
3
1
0
2
3:8
3
P
V
P
28
AEKAEK
3
1
0
2
3:8
3
P
P
V
29
VillarrealVIL
4
1
0
3
8:14
3
P
P
V
P
30
FeyenoordFEY
4
1
0
3
4:11
3
P
P
V
P
31
FenerbahceFEN
3
0
2
1
3:9
2
R
P
R
32
SlaviaSLA
3
0
1
2
4:7
1
R
P
P
33
VikingVIK
3
0
1
2
5:9
1
P
R
P
34
LilleLIL
4
0
1
3
4:10
1
R
P
P
P
35
PortoPOR
3
0
0
3
2:6
0
P
P
P
36
Slovan BratislavaSLB
4
0
0
4
1:17
0
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body