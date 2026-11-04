    PSV
    PSV
    Liga majstrov
    04.11.2026, Ligová fáza, 4. kolo
    Philips Stadion
    21:00
    Bruggy
    Bruggy

    ONLINE: PSV Eindhoven - Club Bruggy dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)

    PSV Eindhoven - Club Bruggy: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.
    PSV Eindhoven - Club Bruggy: ONLINE prenos zo zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov. (Autor: Sportnet)
    Sportnet|4. nov 2026 o 18:00
    ShareTweet0

    Sledujte s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov: PSV Eindhoven - Club Bruggy.

    Futbalisti PSV Eindhoven a Club Bruggy dnes hrajú zápas 4. kola ligovej fázy Ligy majstrov.

    TV Program: Kde sledovať Ligu majstrov?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Futbal sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: PSV Eindhoven - Club Bruggy dnes LIVE (Liga majstrov, 4. kolo, streda, výsledky)

    Liga majstrov  2026/2027
    04.11.2026 o 21:00
    4. kolo
    Eindhoven
    0:0
    (0:0, 0:0)
    Plánovaný
    Brugge
    Prehľad
    Rozhodca: Peljto – Ibrišimbegović, Beljo (BIH)..
    Prenos
    Potenciální úvodní sestavy:

    PSV Eindhoven (4–2–3–1): Kovář – Dest, Obispo, Geertruida, Kostić – Mauro Júnior, Sano – Perišić, Mijnans, van Bommel – Til.
    Nebudou hrát: Pléa (rehabilitace), Schouten (koleno), Sildillia (rekonvalescence).
    Nejistý start: Lammers (neurčeno), Wanner (noha).

    Club Bruggy KV (4–2–3–1): Sommer – Sabbe, Mechele, Spileers, Seys – Potts, Vanaken – Forbs, Vetlesen, Virgili – Tresoldi.
    Nebudou hrát: Ordóñez (noha).
    DNEŠNÍ DELEGACE

    Hlavním rozhodčím dnešního utkání byl jmenován velezkušený bosenský arbitr Irfan Peljto, pro kterého to bude už 19. kariérní duel v hlavní fázi Ligy mistrů. Na stranách mu budou asistovat jeho krajané Senad Ibrišimbegović a Davor Beljo, zatímco u videa bude připravena španělská dvojice Cuadra–del Cerro.

    Hlavní rozhodčí: Irfan Peljto.
    Asistenti: Senad Ibrišimbegović, Davor Beljo.
    Čtvrtý rozhodčí: Luka Bilbija.
    VAR: Guillermo Cuarda. AVAR: Carlos del Cerro.
    CLUB BRUGGY KV (11. místo)
    3 Z, 2–0–1, 9:6 (+3), 6 branek

    Ještě o něco blíž k účasti v osmifinále má Blauw-Zwart, jenž ve svém dosud posledním představení v Lize mistrů hostil dalšího nedalekého soupeře: Lens. Úspěch 3:0 načal na konci úvodního dějství Vanaken, na nějž po pauze navázala dvojice Seys a Forbs. Club tak po famózní výhře nad Juventusem znovu bodoval naplno.

    Tým chorvatského lodivoda Leka tím zároveň prodloužil svou úctyhodnou vítěznou sérii, která trvá až doteď. Belgičtí mistři nepoznali hořkou pachuť porážky už osmkrát po sobě, přičemž před víkendem potvrdil roli favorita na půdě Waregemu. Konečné skóre tam bylo 4:2. Podaří se mu nepadnout i na Philips Stadionu?

    Poslední výsledky Brugg
    30. 10. (liga): Waregem – Club Bruggy 2:4
    25. 10. (liga): Club Bruggy – Sint-Truiden 3:2
    21. 10. (LM): Club Bruggy – RC Lens 3:0

    Nejlepší střelci Brugg (napříč soutěžemi)
    Nicolò TRESOLDI – 15 Z, 13 branek
    Hugo VETLESEN – 14 Z, 6 branek
    Carlos FORBS – 13 Z, 4 branky
    PSV EINDHOVEN (18. místo)
    3 Z, 1–1–1, 2:2, 4 body

    Svěřenci Petera Bosze se na důležitý duel naladili tím nejlepším možným způsobem. V sobotu večer doma rozebrali Willem II, který výsledkem 7:0 upoutali k poslednímu místu v Eredivisie. Vysoká výhra byla o to sladší, že se skrz ní přiblížili k čelu tabulky: Feyenoord totiž současně pouze remizoval s Fortunou Sittard.

    Červenobílí jsou tak v ideálním rozpoložení zabojovat o body, kterými by si mohli pojistit pozici na postupových příčkách a možná i zabojovat o elitní osmičku. Zároveň by tím navázali na cenné vítězství v Portu, kde před dvěma týdny uspěli 1:0 gólem tahouna Guuse Tila. Uvidíme, jak si povedou dnes večer proti Bruggám.

    Poslední výsledky PSV
    31. 10. (liga): PSV Eindhoven – Willem II 7:0
    25. 10. (liga): PSV Eindhoven – Feyenoord 1:1
    20. 10. (LM): FC Porto – PSV Eindhoven 0:1

    Nejlepší střelci PSV (napříč soutěžemi)
    Guus TIL – 15 Z, 8 branek
    Sven MIJNANS – 13 Z, 6 branek
    Ricardo PEPI – 9 Z, 4 branky
    Krásnou středu u sledování Ligy mistrů! Dnes večer bude k vidění mimo jiné i malé beneluxské derby; PSV Eindhoven na svém trávníku hostí Club Bruggy.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 21:00.

    Liga majstrov - streda, 4. november 2026

    04.11. 18:45
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Fenerbahce
    Fenerbahce
    vs.
    Liverpool
    Liverpool
    Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi | Istanbul
    04.11. 18:45
    | Ligová fáza | 4. kolo
    AEK
    AEK
    vs.
    Real Madrid
    Real Madrid
    AEK Arena | Athens
    04.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Dortmund
    Dortmund
    vs.
    Betis
    Betis
    Signal Iduna Park | Dortmund
    04.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Porto
    Porto
    vs.
    Neapol
    Neapol
    Estádio do Dragão | Porto
    04.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    PSV
    PSV
    vs.
    Bruggy
    Bruggy
    Philips Stadion | Eindhoven
    04.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    RB Lipsko
    RB Lipsko
    vs.
    Manchester City
    Manchester City
    Red Bull Arena - Lipsko | Lipsko
    04.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Slavia
    Slavia
    vs.
    Arsenal
    Arsenal
    Eden Arena | Prague
    04.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Lens
    Lens
    vs.
    Como
    Como
    Stade Bollaert-Delelis | Lens Agglo
    04.11. 21:00
    | Ligová fáza | 4. kolo
    Viking
    Viking
    vs.
    Sabah
    Sabah
    Viking stadion | Stavanger

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    4
    4
    0
    0
    20:5
    12
    V
    V
    V
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    4
    3
    0
    1
    14:6
    9
    V
    P
    V
    V
    3
    Aston VillaAston VillaAVL
    4
    3
    0
    1
    12:6
    9
    P
    V
    V
    V
    4
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    5
    Real MadridReal MadridRMA
    3
    3
    0
    0
    10:5
    9
    V
    V
    V
    6
    SportingSportingSPO
    4
    3
    0
    1
    8:4
    9
    V
    P
    V
    V
    7
    BetisBetisBET
    3
    3
    0
    0
    7:4
    9
    V
    V
    V
    8
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    4
    2
    2
    0
    12:5
    8
    V
    R
    R
    V
    9
    ArsenalArsenalARS
    3
    2
    1
    0
    6:2
    7
    R
    V
    V
    10
    StuttgartStuttgartSTU
    4
    2
    1
    1
    7:4
    7
    P
    R
    V
    V
    11
    ComoComoCOM
    3
    2
    0
    1
    10:5
    6
    V
    P
    V
    12
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    13
    BruggyBruggyBRU
    3
    2
    0
    1
    9:6
    6
    V
    V
    P
    14
    Inter MilánoInter MilánoINT
    4
    2
    0
    2
    8:6
    6
    V
    V
    P
    P
    15
    LASKLASKLSK
    4
    2
    0
    2
    10:9
    6
    V
    V
    P
    P
    16
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    17
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    4
    2
    0
    2
    8:8
    6
    V
    P
    P
    V
    18
    GalatasarayGalatasarayGAL
    4
    2
    0
    2
    8:9
    6
    V
    V
    P
    P
    19
    AS RímAS RímROM
    4
    1
    1
    2
    10:8
    4
    P
    V
    P
    R
    20
    ŠachtarŠachtarSHK
    4
    1
    1
    2
    4:4
    4
    P
    P
    V
    R
    21
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    22
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    4
    1
    1
    2
    4:5
    4
    P
    R
    V
    P
    23
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    4
    1
    1
    2
    4:9
    4
    R
    P
    V
    P
    24
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    LensLensLEN
    3
    1
    0
    2
    3:7
    3
    P
    P
    V
    27
    RB LipskoRB LipskoLEI
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    V
    P
    28
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    29
    VillarrealVillarrealVIL
    4
    1
    0
    3
    8:14
    3
    P
    P
    V
    P
    30
    FeyenoordFeyenoordFEY
    4
    1
    0
    3
    4:11
    3
    P
    P
    V
    P
    31
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    32
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    33
    VikingVikingVIK
    3
    0
    1
    2
    5:9
    1
    P
    R
    P
    34
    LilleLilleLIL
    4
    0
    1
    3
    4:10
    1
    R
    P
    P
    P
    35
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    4
    0
    0
    4
    1:17
    0
    P
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Futbalisti MŠK Žilina sa tešia po triumfe nad Borussiou Dortmund v play-off mládežníckej Ligy majstrov.
    Futbalisti MŠK Žilina sa tešia po triumfe nad Borussiou Dortmund v play-off mládežníckej Ligy majstrov.
    Mladíci Žiliny nezvládli ani domácu odvetu. S mládežníckou Ligou majstrov sa lúčia
    dnes 18:21
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Futbalisti MŠK Žilina sa tešia po triumfe nad Borussiou Dortmund v play-off mládežníckej Ligy majstrov.
    Futbalisti MŠK Žilina sa tešia po triumfe nad Borussiou Dortmund v play-off mládežníckej Ligy majstrov.
    Mladíci Žiliny nezvládli ani domácu odvetu. S mládežníckou Ligou majstrov sa lúčia
    dnes 18:21
    Nachádzate sa tu:
    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»ONLINE: PSV Eindhoven - Club Bruggy dnes, Liga majstrov LIVE (4. kolo)