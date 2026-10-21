VIDEO: Barcelona podá sťažnosť na UEFA. Nepáčilo sa jej choreo PSG s motorovou pílou

FC Barcelona podá podľa španielskych médií sťažnosť k UEFA na Paríž Saint-Germain kvôli choreu jeho fanúšikov pred utorňajším zápasom Ligy majstrov vo francúzskej metropole.
Domáci ultras rozvinuli na jednej z tribún Parku princov obrovský plagát, ktorý zobrazoval maskovaného muža v drese PSG, ktorý zakrvavenou motorovou pílou rozrezáva znak Barcelony.
Postavu zjavne inšpirovanú kultovým hororom Texaský masaker motorovou pílou sprevádzal nápis "Massacre à la parisienne", čiže Masaker na parížsky spôsob.
VIDEO: Choreo PSG v zápase s FC Barcelona
Hovorca Barcelony agentúre Reuters povedal, že po zápase klub delegátovi UEFA nahlásil obsah chorea a tiež rôznych urážlivých popevkov, ktoré zneli z tribún.
Podľa francúzskeho denníka L'Équipe plagát pred stretnutím schválilo vedenie PSG.
Podľa Reuters by prípadný prehrešok francúzskeho klubu mohol spadať pod článok 16 (2e) disciplinárneho poriadku UEFA týkajúceho sa "použitia gest, slov, predmetov či akýchkoľvek iných prostriedkov na prenos provokatívneho oznámenia, ktoré sa nehodí pre športové podujatie."
Štandardný postih za prvé previnenie je pokuta 10.000 eur.
VIDEO: Zostrih zápasu PSG - Barcelona
Vo Francúzsku bola reakcia na kontroverzné choreo o niečo zmierlivejšia.
"Krátko pred Halloweenom zahrali Collectif Ultras Paris počas tohto utorkového večera na strašidelnú notu," napísal web RMC Sport.
Denník L'Équipe pridal: "Tím Luisa Enriqueho pripravil Barcelone prvú porážku v sezóne (4:2), a aj keď to nebol fanúšikmi z tribúny Auteuil sľubovaný 'Masaker motorovou pílou', bol k videniu len futbal a nič iné ako futbal," poznamenal list k atraktívnemu duelu.