Dokonalá séria Barcelony je preč. PSG vyrovnal vlastný rekord, ale prišiel o troch hráčov

Bol to súboj gigantov. Víťaz Ligy majstrov z predchádzajúcich dvoch ročníkov Paríž Saint-Germain privítal päťnásobného držiteľa trofeje FC Barcelona.
Desať minút pred koncom bol stav ešte vyrovnaný, napokon však PSG zvíťazil 4:2.
Ukončil tak doterajšiu výbornú sériu Barcelony, ktorá v tejto sezóne dosiaľ vyhrala všetky svoje súťažné zápasy.
Skoncentrovaní a hladní
Mužom zápasu sa stal Desiré Doué, ktorý zaznamenal gól aj asistenciu. V 38. minúte otvoril skóre a v 72. minúte prihral na druhý domáci gól Lucasovi Hernándezovi.
Barcelona dvakrát dokázala vyrovnať: v 55. minúte zaknihoval svoj premiérový gól v Lige majstrov 19-ročný Xavi Espart a v 79. minúte sa blysol Lamine Yamal.
Záver zápasu však patril domácim: v 81. minúte nechytateľnou strelou poslal Parížanov opäť do vedenia Vitinha a v 86. minúte spečatil výhru domácich dorážkou zblízka Fabián Ruiz.
VIDEO: Zostrih zápasu PSG - Barcelona
V posledných šiestich vzájomných zápasoch PSG štyrikrát zdolal Barcelonu a raz s ňou remizoval.
Parížsky klub zároveň vyrovnal svoj klubový rekord, keď už trinásť zápasov po sebe nenašiel premožiteľa v Lige majstrov: deväťkrát vyhral a štyrikrát remizoval. Predtým ťahal takúto sériu počas sezón 2012/2013 a 2013/2014.
„Vydali sme zo seba maximum a ukázalo sa to na výsledku. Ostali sme skoncentrovaní, sme hladní,“ zdôraznil Désiré Doué.
PSG je s tromi výhrami na čele tabuľky Ligy majstrov, Barcelona je so šiestimi bodmi piata.
Radosť z gólu bola trpká
Líder španielskej ligy síce prišiel o dokonalú tohtosezónnu sériu, no tréner Hansi Flick videl v zápase veľa dobrých vecí.
„Bol to fantastický zápas z oboch strán. My sme spravili trochu veľa chýb, keď sme mali loptu. Musím si zápas zanalyzovať, ale bol to pre nás dobrý test,“ poznamenal nemecký kouč Barcelony.
Pre zranenie nemohol počítať s Ericom Garciom a Julesom Koundém. „Naši krajní obrancovia odohrali výborný zápas, najmä Xavi Espart. Ukázal fantastickú úroveň,“ chválil mladého hráča Flick.
O Esparta prednedávnom prejavil záujem Arsenal, talentovaný mladík má však v zmluve výkupnú klauzulu vo výške 100 miliónov eur.
„Bojovali sme, ale rozhodli detaily. Moja radosť z gólu bola trochu trpká, lebo najdôležitejšie je víťazstvo, ale teší ma, že som dal prvý gól v Lige majstrov,“ poznamenal Espart.
Falošný pocit istoty
Stretnutie bolo aj zaujímavým taktickým bojom medzi dvoma trénerskými velikánmi.
„Tréner Luis Enrique obetoval držanie lopty, aby učičíkal Barcelonu a vyvolal u hostí falošný pocit istoty. Tým pripravil pôdu pre ich štrukturálny kolaps,“ napísal portál Goal.com.
Domáci mali navrch takmer v každom štatistickom ukazovateli s výnimkou držania lopty. Tam mala navrch Barcelona s 53 %, kým PSG mal 47 %.
„Keď Barcelona v závere začala presovať vyššie a snažila sa dať víťazný gól, jej vyčerpaný stred poľa už nedokázal brániť zadné línie. Vďaka tomu PSG mohol obísť presing hostí,“ doplnil anglický portál.
„Náš tím sa nikdy necíti bezmocne alebo porazený. Vieme, že pokým rozhodca zápas neodpíska, stále máme šancu. Vieme, že môžeme skórovať hocikedy,“ prízvukoval Desiré Doué.
„Dokázali sme ustáť aj fázy, keď bola Barcelona lepšia. Dokázali sme na to reagovať a skórovali sme v tých najdôležitejších chvíľach. To najlepšie ukazuje, aký sme tím,“ podčiarkol Luis Enrique.
Najhoršia vec
PSG začal túto sezónu Ligy majstrov „tenisovým“ víťazstvom 6:1 proti bratislavskému Slovanu, následne vyhral 4:2 na pôde Manchestru City. Teraz získal ďalší cenný skalp Barcelony.
„Hrali sme proti dvom súperom z prvého koša, ale rád by som všetkým pripomenul, že pred rokom sme mali v tejto fáze súťaže rovnaký počet bodov a napriek tomu sme v tabuľke neskončili v prvej osmičke,“ upozorňoval Luis Enrique.
Trénera môžu mrzieť aj zranenia troch hráčov. Dembélé musel striedať už v 20. minúte, v druhom polčase predčasne opustili ihrisko aj Marquinhos a Kvaracchelija.
Dembelé sa chytil za zadnú časť stehna počas šprintu, bez kontaktu s protihráčmi. Marquinhos sa zranil po obrannom zákroku, odišiel z ihriska po vlastných, ale s bolestivou grimasou.
Najznepokojivejšie vyzeralo zranenie gruzínskeho krídelníka Kvaraccheliju. Po súboji s Xavim Espartom zostal v bolestiach a ihrisko opúšťal s pomocou spoluhráčov, pretože mal problémy došliapnuť na nohu. Canal+ informoval o zásahu do kolena, zatiaľ čo Goal.com spomína pravé chodidlo.
„Nie som lekár. Títo traja zranení hráči sú tou najhoršou vecou na celom zápase. Musíme však počkať na vyšetrenia, aby sme zistili závažnosť zranení,“ vravel Luis Enrique.
Zároveň však vyzdvihol silu svojho mužstva. „Myslím si, že mám najlepších hráčov na svete. Naši fanúšikovia tiež veria, že u nás hrajú najlepší futbalisti na svete,“ zdôraznil tréner PSG.