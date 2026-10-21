    PSG
    PSG
    Liga majstrov
    20.10.2026, Ligová fáza, 3. kolo
    4 - 2
    1:0
    Barcelona
    Barcelona
    Milan Škriniar (vľavo) a jeho spoluhráč Matteo Guendouzi po druhom inkasovanom góle v zápase Ligy majstrov Fenerbahce Istanbul - Slavia Praha.
    Škriniar nahnevane krútil hlavou. Slaviu v Istanbule vzkriesila fatálna chyba
    Radosť hráčov PSG v zápase s Barcelonou v ligovej fáze Ligy majstrov 2026/2027.
    Dokonalá séria Barcelony je preč. PSG vyrovnal vlastný rekord, ale prišiel o troch hráčov
    Phil Foden oslavuje gól v zápase Manchester City - AEK Atény.
    Liga majstrov: Manchester City zdemolovalo grécky klub, Foden zahviezdil hetrikom
    PSG - BarcelonaLiverpool - VillarrealStuttgart - AtléticoPrvé výsledkySúvisiace

    Dokonalá séria Barcelony je preč. PSG vyrovnal vlastný rekord, ale prišiel o troch hráčov

    Radosť hráčov PSG v zápase s Barcelonou v ligovej fáze Ligy majstrov 2026/2027.
    Fotogaléria (64)
    Radosť hráčov PSG v zápase s Barcelonou v ligovej fáze Ligy majstrov 2026/2027. (Autor: TASR/AP)
    Titanilla Bőd|21. okt 2026 o 06:01
    ShareTweet0

    PSG zvíťazil nad Barcelonou 4:2.

    Bol to súboj gigantov. Víťaz Ligy majstrov z predchádzajúcich dvoch ročníkov Paríž Saint-Germain privítal päťnásobného držiteľa trofeje FC Barcelona.

    Desať minút pred koncom bol stav ešte vyrovnaný, napokon však PSG zvíťazil 4:2.

    Ukončil tak doterajšiu výbornú sériu Barcelony, ktorá v tejto sezóne dosiaľ vyhrala všetky svoje súťažné zápasy.

    Skoncentrovaní a hladní

    Mužom zápasu sa stal Desiré Doué, ktorý zaznamenal gól aj asistenciu. V 38. minúte otvoril skóre a v 72. minúte prihral na druhý domáci gól Lucasovi Hernándezovi.

    Barcelona dvakrát dokázala vyrovnať: v 55. minúte zaknihoval svoj premiérový gól v Lige majstrov 19-ročný Xavi Espart a v 79. minúte sa blysol Lamine Yamal.

    Záver zápasu však patril domácim: v 81. minúte nechytateľnou strelou poslal Parížanov opäť do vedenia Vitinha a v 86. minúte spečatil výhru domácich dorážkou zblízka Fabián Ruiz.

    VIDEO: Zostrih zápasu PSG - Barcelona

    V posledných šiestich vzájomných zápasoch PSG štyrikrát zdolal Barcelonu a raz s ňou remizoval.

    Parížsky klub zároveň vyrovnal svoj klubový rekord, keď už trinásť zápasov po sebe nenašiel premožiteľa v Lige majstrov: deväťkrát vyhral a štyrikrát remizoval. Predtým ťahal takúto sériu počas sezón 2012/2013 a 2013/2014.

    „Vydali sme zo seba maximum a ukázalo sa to na výsledku. Ostali sme skoncentrovaní, sme hladní,“ zdôraznil Désiré Doué.

    PSG je s tromi výhrami na čele tabuľky Ligy majstrov, Barcelona je so šiestimi bodmi piata.

    Fotogaléria zo zápasu Paríž St. Germain - FC Barcelona (Liga majstrov, 3. kolo)
    PSG's Ousmane Dembele, left, leaves the field with an injury during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    PSG's Fabian Ruiz, left, is challenged by Barcelona's Pau Cubarsi during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    PSG's Ousmane Dembele, center, leaves the field with an injury during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Barcelona's Lamine Yamal, left, is fouled by PSG's Lucas Hernandez during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    64 fotografií
    Barcelona's Dani Olmo, right, leaves the field with an injury as he is substituted by teammate Fermin Lopez during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Lucas Hernandez, left, battles for the ball withBarcelona's Xavi Espart during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's head coach Luis Enrique grimaces during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Anthony Gordon is in action during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Anthony Gordon is in action during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Desire Doue, right, celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Willian Pacho, on the ground, is assisted during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's head coach Luis Enrique gives instructions from the side line during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Desire Doue grimaces in pain after a tackle during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, left, runs with the ball past Barcelona's Xavi Espart during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's head coach Luis Enrique, left, gestures as PSG's Ousmane Dembele, right, leaves the field with an injury during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Dani Olmo falls as PSG's Marquinhos controls the ball during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Joao Cancelo, left, is challenged by PSG's Achraf Hakimi, right, during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNicolas Sarkozy, former President of France, left, and Nasser Al-Khelaifi, PSG president attend the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Marquinhos, left, is challenged by Barcelona's Anthony Gordon during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Anthony Gordon battles for the ball with PSG's Marquinhos during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXNew Orleans Saints players on the stand ahead of the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's head coach Hansi Flick looks on during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Vitinha, left, and Barcelona's Dani Olmo battle for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's head coach Luis Enrique, right, and Barcelona's head coach Hansi Flick during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXNew Orleans Saints players attend the start of the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz, right, is challenged by Barcelona's Raphinha during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Achraf Hakimi is in action during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Gerard Martin is on the ground during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's goalkeeper Matvey Safonov makes a save during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, right, is challenged by Barcelona's Gerard Martin during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Gerard Martin, left, fights for the ball with PSG's Ousmane Dembele during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Gerard Martin, left, controls the ball past PSG's Desire Doue during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Ousmane Dembele, right, attempts a shot at goal in front of Barcelona's Pedri during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona fans cheer ahead of the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Lamine Yamal gestures end of the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Lamine Yamal gestures end of the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz scores their fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXParis Saint-Germain players celebrate at the end of the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG players celebrate at the end of the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Lamine Yamal, greets PSG's Joao Neves at the end of the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Fermin Lopez gestures end of the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Lamine Yamal, center, is dejected at the end of the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz celebrates after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz, left, celebrates after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz celebrates after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz, second right, celebrates after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Vitinha celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Joao Cancelo battles for the ball with PSG's Senny Mayulu, right, during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz celebrates after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Vitinha celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Vitinha celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Lamine Yamal gestures during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Lamine Yamal, left, fights for the ball with PSG's Warren Zaire-Emery during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Fabian Ruiz celebrates after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Lucas Hernandez celebrates after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Lucas Hernandez celebrates after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's Vitinha celebrates after scoring his side's third goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Lamine Yamal, center, scores his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXPSG's head coach Luis Enrique shouts out as gives instructions from the side line during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - XCHAMPIONSLEAGUEXWA 71 Paríž - Na snímke hráč Paríža St. Germain Lucas Hernandez sa teší z gólu v šlágri 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž Saint-Germain - FC Barcelona v Paríži v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR/AP PSG's Lucas Hernandez celebrates after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - Francúzsko - šport - futbal - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - PSG - Barcelona WA 72 Paríž - Na snímke hráč Paríža St. Germain Lucas Hernandez sa teší z gólu v šlágri 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž Saint-Germain - FC Barcelona v Paríži v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR/AP PSG's Lucas Hernandez celebrates after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - Francúzsko - šport - futbal - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - PSG - Barcelona WA 70 Paríž - Na snímke hráč Paríža St. Germain Lucas Hernandez sa teší z gólu v šlágri 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž Saint-Germain - FC Barcelona v Paríži v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR/AP PSG's Lucas Hernandez celebrates after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) - Francúzsko - šport - futbal - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - PSG - Barcelona WA 69 Paríž - Na snímke hráč Barcelony Xavi Espart (vľavo) sa teší z gólu v šlágri 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž Saint-Germain - FC Barcelona v Paríži v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR/AP Barcelona's Xavi Espart, left, celebrates with his teammates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - Francúzsko - šport - futbal - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - PSG - Barcelona WA 68 Paríž - Na snímke hráč Barcelony Xavi Espart sa teší z gólu v šlágri 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž Saint-Germain - FC Barcelona v Paríži v utorok 20. októbra 2026. FOTO TASR/AP Barcelona's celebrates after scoring his side's opening goal during the Champions League opening phase soccer match between Paris Saint-Germain and FC Barcelona in Paris, Tuesday, Oct. 20, 2026. (AP Photo/Thibault Camus) - Francúzsko - šport - futbal - LM - liga - majstrov - ligová - fáza - kolo - 3. - tretie - PSG - Barcelona

    Radosť z gólu bola trpká

    Líder španielskej ligy síce prišiel o dokonalú tohtosezónnu sériu, no tréner Hansi Flick videl v zápase veľa dobrých vecí.

    „Bol to fantastický zápas z oboch strán. My sme spravili trochu veľa chýb, keď sme mali loptu. Musím si zápas zanalyzovať, ale bol to pre nás dobrý test,“ poznamenal nemecký kouč Barcelony.

    Pre zranenie nemohol počítať s Ericom Garciom a Julesom Koundém. „Naši krajní obrancovia odohrali výborný zápas, najmä Xavi Espart. Ukázal fantastickú úroveň,“ chválil mladého hráča Flick.

    O Esparta prednedávnom prejavil záujem Arsenal, talentovaný mladík má však v zmluve výkupnú klauzulu vo výške 100 miliónov eur.

    „Bojovali sme, ale rozhodli detaily. Moja radosť z gólu bola trochu trpká, lebo najdôležitejšie je víťazstvo, ale teší ma, že som dal prvý gól v Lige majstrov,“ poznamenal Espart.

    Hráč Barcelony Xavi Espart sa teší z gólu v šlágri 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž Saint-Germain - FC Barcelona.
    Hráč Barcelony Xavi Espart sa teší z gólu v šlágri 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale Paríž Saint-Germain - FC Barcelona. (Autor: TASR/AP)

    Falošný pocit istoty

    Stretnutie bolo aj zaujímavým taktickým bojom medzi dvoma trénerskými velikánmi.

    „Tréner Luis Enrique obetoval držanie lopty, aby učičíkal Barcelonu a vyvolal u hostí falošný pocit istoty. Tým pripravil pôdu pre ich štrukturálny kolaps,“ napísal portál Goal.com.

    Domáci mali navrch takmer v každom štatistickom ukazovateli s výnimkou držania lopty. Tam mala navrch Barcelona s 53 %, kým PSG mal 47 %.

    „Keď Barcelona v závere začala presovať vyššie a snažila sa dať víťazný gól, jej vyčerpaný stred poľa už nedokázal brániť zadné línie. Vďaka tomu PSG mohol obísť presing hostí,“ doplnil anglický portál.

    „Náš tím sa nikdy necíti bezmocne alebo porazený. Vieme, že pokým rozhodca zápas neodpíska, stále máme šancu. Vieme, že môžeme skórovať hocikedy,“ prízvukoval Desiré Doué.

    „Dokázali sme ustáť aj fázy, keď bola Barcelona lepšia. Dokázali sme na to reagovať a skórovali sme v tých najdôležitejších chvíľach. To najlepšie ukazuje, aký sme tím,“ podčiarkol Luis Enrique.

    Zostup aj ďalší trest v druhej lige? Manchester City čelí vážnym následkom
    Súvisiaci článok
    Zostup aj ďalší trest v druhej lige? Manchester City čelí vážnym následkom

    Najhoršia vec

    PSG začal túto sezónu Ligy majstrov „tenisovým“ víťazstvom 6:1 proti bratislavskému Slovanu, následne vyhral 4:2 na pôde Manchestru City. Teraz získal ďalší cenný skalp Barcelony.

    „Hrali sme proti dvom súperom z prvého koša, ale rád by som všetkým pripomenul, že pred rokom sme mali v tejto fáze súťaže rovnaký počet bodov a napriek tomu sme v tabuľke neskončili v prvej osmičke,“ upozorňoval Luis Enrique.

    Trénera môžu mrzieť aj zranenia troch hráčov. Dembélé musel striedať už v 20. minúte, v druhom polčase predčasne opustili ihrisko aj Marquinhos a Kvaracchelija.

    Dembelé sa chytil za zadnú časť stehna počas šprintu, bez kontaktu s protihráčmi. Marquinhos sa zranil po obrannom zákroku, odišiel z ihriska po vlastných, ale s bolestivou grimasou.

    Najznepokojivejšie vyzeralo zranenie gruzínskeho krídelníka Kvaraccheliju. Po súboji s Xavim Espartom zostal v bolestiach a ihrisko opúšťal s pomocou spoluhráčov, pretože mal problémy došliapnuť na nohu. Canal+ informoval o zásahu do kolena, zatiaľ čo Goal.com spomína pravé chodidlo.

    „Nie som lekár. Títo traja zranení hráči sú tou najhoršou vecou na celom zápase. Musíme však počkať na vyšetrenia, aby sme zistili závažnosť zranení,“ vravel Luis Enrique.

    Zároveň však vyzdvihol silu svojho mužstva. „Myslím si, že mám najlepších hráčov na svete. Naši fanúšikovia tiež veria, že u nás hrajú najlepší futbalisti na svete,“ zdôraznil tréner PSG.

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    3
    3
    0
    0
    14:5
    9
    V
    V
    V
    2
    LiverpoolLiverpoolLIV
    3
    3
    0
    0
    12:7
    9
    V
    V
    V
    3
    StuttgartStuttgartSTU
    3
    2
    1
    0
    7:2
    7
    R
    V
    V
    4
    Aston VillaAston VillaAVL
    2
    2
    0
    0
    9:2
    6
    V
    V
    5
    BarcelonaBarcelonaBAR
    3
    2
    0
    1
    11:6
    6
    P
    V
    V
    6
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    7
    SportingSportingSPO
    2
    2
    0
    0
    5:1
    6
    V
    V
    8
    ArsenalArsenalARS
    2
    2
    0
    0
    4:0
    6
    V
    V
    9
    Real MadridReal MadridRMA
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    10
    BetisBetisBET
    2
    2
    0
    0
    6:4
    6
    V
    V
    11
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    12
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    2
    1
    1
    0
    8:3
    4
    R
    V
    13
    AS RímAS RímROM
    3
    1
    1
    1
    8:5
    4
    V
    P
    R
    14
    ŠachtarŠachtarSHK
    2
    1
    1
    0
    4:2
    4
    V
    R
    15
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    3
    1
    1
    1
    4:3
    4
    R
    V
    P
    16
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    17
    ComoComoCOM
    2
    1
    0
    1
    6:4
    3
    P
    V
    18
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    2
    1
    0
    1
    4:2
    3
    P
    V
    19
    VillarrealVillarrealVIL
    3
    1
    0
    2
    8:8
    3
    P
    V
    P
    20
    BruggyBruggyBRU
    2
    1
    0
    1
    6:6
    3
    V
    P
    21
    LensLensLEN
    2
    1
    0
    1
    3:4
    3
    P
    V
    22
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    23
    RB LipskoRB LipskoLEI
    2
    1
    0
    1
    2:4
    3
    V
    P
    24
    FeyenoordFeyenoordFEY
    2
    1
    0
    1
    4:7
    3
    V
    P
    25
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    26
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    3
    1
    0
    2
    4:9
    3
    P
    V
    P
    27
    AEKAEKAEK
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    P
    V
    28
    FenerbahceFenerbahceFEN
    3
    0
    2
    1
    3:9
    2
    R
    P
    R
    29
    VikingVikingVIK
    2
    0
    1
    1
    4:6
    1
    R
    P
    30
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    31
    Inter MilánoInter MilánoINT
    2
    0
    0
    2
    4:6
    0
    P
    P
    32
    LASKLASKLSK
    2
    0
    0
    2
    3:7
    0
    P
    P
    33
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    34
    LilleLilleLIL
    2
    0
    0
    2
    2:6
    0
    P
    P
    35
    GalatasarayGalatasarayGAL
    2
    0
    0
    2
    2:7
    0
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    3
    0
    0
    3
    1:13
    0
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    Fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    VIDEO: Priaznivci Slovana kopali do bariér a hádzali predmety. Jedného policajta aj zranili
    dnes 07:23
    Fotka zo zápasu SSC Neapol - FK Bodö/Glimt.
    ut 18:00
    Liga majstrov: Neapol uspel v sedemgólovej prestrelke a získal prvé body v ligovej fázePozrite si sumár z futbalového zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov: SSC Neapol - FK Bodö/Glimt.
    ut 18:00
    Fotka zo zápasu FC Porto - PSV Eindhoven.
    ut 18:00
    Liga majstrov: Porto na domácej pôde nezískalo ani bod. O triumfe PSV rozhodol jediný gólPozrite si sumár z futbalového zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov: FC Porto - PSV Eindhoven.
    ut 18:00
    Fenerbahce Istanbul - SK Slavia Praha: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    ut 15:45
    Liga majstrov: Slavia Praha získala prvý bod, remizovala s FenerbahceSledovali ste s nami ONLINE prenos z futbalového zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Fenerbahce Istanbul - SK Slavia Praha.
    ut 15:45
    Sabah FK - Borussia Dortmund: ONLINE prenos zo zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov.online
    ut 15:45
    Liga majstrov: Sabah siahal na ďalší bod, doma tesne prehral s DortmundomPozrite si sumár z futbalového zápasu 3. kola ligovej fázy Ligy majstrov: Sabah FK - Borussia Dortmund.
    ut 15:45
    Liga majstrov 2026/2027

    Liga majstrov 2026/2027

    Fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    Fanúšikovia Slovana počas potýčky s políciou počas zápasu AS Rím - ŠK Slovan Bratislava.
    VIDEO: Priaznivci Slovana kopali do bariér a hádzali predmety. Jedného policajta aj zranili
    dnes 07:23
    Nachádzate sa tu:
    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»Dokonalá séria Barcelony je preč. PSG vyrovnal vlastný rekord, ale prišiel o troch hráčov