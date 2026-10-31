VIDEO: Obranca ako útočník. Hakimi nastrieľal Le Havru hetrik a pridal dve asistencie

Marocký futbalista Achraf Hakimi sa blysol hetrikom a výrazne prispel k tomu, že Paríž Saint-Germain – hoci nastúpil v značne pozmenenej zostave – deklasoval posledný tím tabuľky Le Havre 5:1.
PSG vedie tabuľku s 20 bodmi po deviatich kolách, Lille je druhé s 18 bodmi (na túto métu sa môže dotiahnuť aj Monako, ak zdolá Paris FC) a Rennes má o ďalšie dva menej. Le Havre má na konte len dva body, no spočiatku poriadne potrápil favorita a v 18. minúte útočník Josh Maja otvoril skóre.
Domáci sa snažili pridať druhý gól, no obrana prepadla po rýchlom protiútoku - belgický krídelník Mika Godts si nabehol na kolmicu od Hakimiho a v 26. minúte vyrovnal. O dve minúty neskôr Maročan ušiel obrane a prudkou strelou po zemi k bližšej žrdi poslal PSG do vedenia 2:1.
VIDEO: Hetrik Hakimiho a zostrih zápasu
Parížania súpera z Normandie úplne rozobrali. Hakimi pridal druhý presný zásah v zápase po priamom kope a zvýšil náskok svojho tímu už na dva góly. Pri jednom z bleskových protiútokov sa domáci vrhli do útoku v snahe vrátiť sa do zápasu – bol to odvážny, no naivný pokus.
PSG okamžite kontrovalo a využilo fakt, že domáci brankár Arnaud Bodard stál ďaleko pred bránou a na vlastnej polovici nemal jediného obrancu. Senny Mayulu obišiel zaskočeného gólmana a chladnokrvne zakončil z diaľky do prázdnej brány. Tento gól, ktorý padol krátko po uplynutí hodiny hry, prakticky definitívne rozhodol o osude stretnutia.
Hakimi zavŕšil svoj hetrik v 69. minúte, keď jeho strela prešla cez húštinu hráčov. Sotva však stihol dokončiť víťaznú oslavu, a tréner Luis Enrique ho vystriedal - po troch góloch a dvoch asistenciách.
VIDEO: Hakimiho najlepšie momenty zo zápasu
"Keď máme loptu, správa sa ako útočník. Vtedy má voľnosť, no keď loptu nemáme, musí brániť," uviedol skúsený španielsky kouč. Na lavičke nechal hviezdy ako Désiré Doué, Vitinha a Joao Neves, zatiaľ čo Ousmane Dembélé a gruzínsky útočník Chviča Kvaracchelija chýbali pre zranenie.