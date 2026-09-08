    Bruggy
    Bruggy
    Liga majstrov
    08.09.2026, Ligová fáza, 1. kolo
    2 - 3
    1:3
    Aston Villa
    Aston Villa
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    VIDEO: Nádherný prvý gól sezóny naštartoval Aston Villu. V Belgicku sa však natrápil

    Aston Villa oslavuje gól.
    Aston Villa oslavuje gól. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|8. sep 2026 o 20:39
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    Prvú výhru v Lige majstrov oslavujú aj AEK Atény.

    Futbalisti Aston Villy zvíťazili v úvodnom zápase ligovej fázy Ligy majstrov na štadióne Club Bruggy 3:2.

    Víťaz Európskej ligy sa ujal vedenia v 11. minúte zásluhou Johna McGinna, ktorý zakončil z pravej strany šestnástky presne k vzdialenejšej tyči.

    Domáci odpovedali v 19. minúte zásluhou Huga Vetlesena, ktorý zvnútra šestnástky prekonal prvého japonského brankára v LM Ziona Suzukiho.

    Tím z Birminghamu si však už 22. minúte prinavrátil vedenie po presnej koncovke zblízka v podaní Emiliana Buendiu.

    V závere prvého polčasu zvýšil na 3:1 pre hostí svojím prvým gólom za Aston Villu Nicolas Jackson, keď sa vyhol vybehnutému Yannovi Sommerovi a poslal loptu do opustenej brány.

    Po hodine hry znížil na 2:3 z pokutového kopu Nicolo Tresoldi, ale domáci vyrovnať nedokázali a skóre sa už nemenilo.

    VIDEO: Gól Johna McGinna

    V závere prvého polčasu zvýšil na 3:1 pre hostí svojím prvým gólom za Aston Villu Nicolas Jackson, keď sa vyhol vybehnutému Yannovi Sommerovi a poslal loptu do opustenej brány.

    Po hodine hry znížil na 2:3 z pokutového kopu Nicolo Tresoldi, ale domáci vyrovnať nedokázali a skóre sa už nemenilo.

    Jeden z budúcich súperov bratislavského Slovana LASK Linz v Aténach nebodoval. Za AEK skóroval v 21. minúte z priameho kopu Razvan Marin a grécky majster zvíťazil nad rakúskym v domácom prostredí 1:0.

    Liga majstrov - 1. kolo ligovej fázy

    AEK Atény - LASK Linz 1:0 (1:0)

    Gól: 21. Marin

    Club Bruggy - Aston Villa 2:3 (1:3)

    Góly: 19. Vetlesen, 61. Tresoldi (z 11 m) - 11. McGinn, 22. Buendia, 43. Jackson

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    2
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    3
    DortmundDortmundBVB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Manchester CityManchester CityMCI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    5
    LilleLilleLIL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    6
    Real MadridReal MadridRMA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    7
    Inter MilánoInter MilánoINT
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    8
    BarcelonaBarcelonaBAR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    9
    FeyenoordFeyenoordFEY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    10
    StuttgartStuttgartSTU
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    11
    LiverpoolLiverpoolLIV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    12
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    13
    ArsenalArsenalARS
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    14
    PSGPSGPSG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    15
    SportingSportingSPO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    16
    PSVPSVPSV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    17
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    18
    RB LipskoRB LipskoLEI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    19
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    20
    VillarrealVillarrealVIL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    21
    PortoPortoPOR
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    22
    BetisBetisBET
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    23
    VikingVikingVIK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    24
    NeapolNeapolNAP
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    25
    GalatasarayGalatasarayGAL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    26
    ŠachtarŠachtarSHK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    27
    FenerbahceFenerbahceFEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    28
    AS RímAS RímROM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    29
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    30
    SabahSabahSAB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    31
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    32
    SlaviaSlaviaSLA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    33
    LensLensLEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    34
    ComoComoCOM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    35
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    36
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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