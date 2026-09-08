VIDEO: Nádherný prvý gól sezóny naštartoval Aston Villu. V Belgicku sa však natrápil

Futbalisti Aston Villy zvíťazili v úvodnom zápase ligovej fázy Ligy majstrov na štadióne Club Bruggy 3:2.
Víťaz Európskej ligy sa ujal vedenia v 11. minúte zásluhou Johna McGinna, ktorý zakončil z pravej strany šestnástky presne k vzdialenejšej tyči.
Domáci odpovedali v 19. minúte zásluhou Huga Vetlesena, ktorý zvnútra šestnástky prekonal prvého japonského brankára v LM Ziona Suzukiho.
Tím z Birminghamu si však už 22. minúte prinavrátil vedenie po presnej koncovke zblízka v podaní Emiliana Buendiu.
V závere prvého polčasu zvýšil na 3:1 pre hostí svojím prvým gólom za Aston Villu Nicolas Jackson, keď sa vyhol vybehnutému Yannovi Sommerovi a poslal loptu do opustenej brány.
Po hodine hry znížil na 2:3 z pokutového kopu Nicolo Tresoldi, ale domáci vyrovnať nedokázali a skóre sa už nemenilo.
VIDEO: Gól Johna McGinna
V závere prvého polčasu zvýšil na 3:1 pre hostí svojím prvým gólom za Aston Villu Nicolas Jackson, keď sa vyhol vybehnutému Yannovi Sommerovi a poslal loptu do opustenej brány.
Po hodine hry znížil na 2:3 z pokutového kopu Nicolo Tresoldi, ale domáci vyrovnať nedokázali a skóre sa už nemenilo.
Jeden z budúcich súperov bratislavského Slovana LASK Linz v Aténach nebodoval. Za AEK skóroval v 21. minúte z priameho kopu Razvan Marin a grécky majster zvíťazil nad rakúskym v domácom prostredí 1:0.
Liga majstrov - 1. kolo ligovej fázy
AEK Atény - LASK Linz 1:0 (1:0)
Gól: 21. Marin
Club Bruggy - Aston Villa 2:3 (1:3)
Góly: 19. Vetlesen, 61. Tresoldi (z 11 m) - 11. McGinn, 22. Buendia, 43. Jackson