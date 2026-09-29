Slovensko môže mať na čele pohodlný náskok. Faerské ostrovy čakajú na prvú výhru

Faerské ostrovy.
Faerské ostrovy. (Autor: Facebook / FSF)
TASR|29. sep 2026 o 20:14
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Moldavci vyrovnali po zmene strán.

Futbalisti Moldavska remizovali v utorkovom stretnutí „slovenskej“ 3. skupiny C-divízie Ligy národov s Faerskými ostrovmi 1:1. Oba tímy tak stále čakajú na prvé víťazstvo v tohtosezónnej edícii.

Hostí poslal v 26. minúte do vedenia z pokutového kopu Viljormur Davidsen, ktorý potrestal faul Dmitriho Mandricenca na Gézu Turiho v domácej šestnástke.

Moldavci vyrovnali po zmene strán, v 66. minúte zakrútil loptu výstavne z priameho kopu Sergiu Perciun.

Oba tímy nevyužili viacero výborných šancí, v 87. minúte mohol rozhodnúť o domácom víťazstve Nichita Motpan, ale zo siedmich metrov opečiatkoval brvno.

Moldavsko po úvodnej prehre v Prešove so Slovenskom (0:2) získalo prvý bod, Faerské ostrovy majú na konte dva za druhú remízu.

V druhom zápase skupiny hostia slovenskí reprezentanti o 20.45 h v Košiciach Kazachstan.

Liga národov 2026/2027

C-divízia - 1. skupina:

Fínsko - Bielorusko 0:0

C-divízia - 3. skupina:

Moldavsko - Faerské ostrovy 1:1 (0:1)

Góly: 66. Perciun - 26. Davidsen (z 11 m). Rozhodovali: Weinberger - Heidenreich, Kolbitsch (všetci Rak.), ŽK: Edmundsson (Faer.ostr.)

Liga národov 2026/2027

Liga národov

    Leo Sauer.
    Leo Sauer.
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