Slovensko môže mať na čele pohodlný náskok. Faerské ostrovy čakajú na prvú výhru

Futbalisti Moldavska remizovali v utorkovom stretnutí „slovenskej“ 3. skupiny C-divízie Ligy národov s Faerskými ostrovmi 1:1. Oba tímy tak stále čakajú na prvé víťazstvo v tohtosezónnej edícii.
Hostí poslal v 26. minúte do vedenia z pokutového kopu Viljormur Davidsen, ktorý potrestal faul Dmitriho Mandricenca na Gézu Turiho v domácej šestnástke.
Moldavci vyrovnali po zmene strán, v 66. minúte zakrútil loptu výstavne z priameho kopu Sergiu Perciun.
Oba tímy nevyužili viacero výborných šancí, v 87. minúte mohol rozhodnúť o domácom víťazstve Nichita Motpan, ale zo siedmich metrov opečiatkoval brvno.
Moldavsko po úvodnej prehre v Prešove so Slovenskom (0:2) získalo prvý bod, Faerské ostrovy majú na konte dva za druhú remízu.
V druhom zápase skupiny hostia slovenskí reprezentanti o 20.45 h v Košiciach Kazachstan.
Liga národov 2026/2027
C-divízia - 1. skupina:
Fínsko - Bielorusko 0:0
C-divízia - 3. skupina:
Moldavsko - Faerské ostrovy 1:1 (0:1)
Góly: 66. Perciun - 26. Davidsen (z 11 m). Rozhodovali: Weinberger - Heidenreich, Kolbitsch (všetci Rak.), ŽK: Edmundsson (Faer.ostr.)