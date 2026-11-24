Futbalisti Galatasarayu Istanbul vybojovali v ligovej fáze Ligy majstrov tretie víťazstvo za sebou.
V utorkovom stretnutí 5. kola zdolali doma Aston Villu 1:0 gólom Deniza Güla zo 77. minúty a s deviatimi bodmi sa dotiahli v tabuľke na svojho súpera.
Druhú výhru v prebiehajúcom ročníku si pripísal FK Bodö/Glimt, ktorý si rovnakým výsledkom poradil s LASK Linz.
V Istanbule sa toho v úvodnom polčase veľa zaujímavého neudialo, najviac hrozil útočník Aston Villy Nicolas Jackson, ale defenzíva Galatasarayu ho zakaždým dokázala zastaviť.
V druhom dejstve pribúdali emócie a na ihrisku sa začalo iskriť. Bezgólový stav zlomil v 77. minúte striedajúci Gül, ktorého hlavičku si zrazil do vlastnej brány obranca hostí Tyrone Mings.
Autor gólu utrpel pritom krvavé zranenie, keď ho trafil kopačkou do hlavy Jackson, po ošetrení dokázal v hre pokračovať. Zástupca anglickej Premier League už napriek veľkej snahe nedokázal vyrovnať a zapísal si druhú prehru za sebou.
Bodö sa mohlo proti Linzu ujať vedenia na konci prvého polčasu, ale Sondre Auklend vo veľkej šanci nenamieril presne.
Na druhej strane skončil nevydarený center Yvana Dibanga na brvne. Veľkú možnosť na otvorenie skóre nevyužil v 57. minúte domáci Ola Brynhildsen, ktorý v úniku preloboval brankára, no loptu stihol do bezpečia upratať Xavier Mbuyamba.
LASK, ktorý si v predchádzajúcom dueli LM poradil so Slovanom Bratislava 4:0, bol blízko ku gólu v 70. minúte, Dibango v tutovke netrafil bránu.
V dramatickej koncovke napokon strhol víťazstvo na svoju stranu nórsky tím, v nadstavenom čase rozhodol hlavičkou Andreas Helmersen. Mbuyamba už vykopol loptu tesne spoza bránkovej čiary.
Liga majstrov - 5. kolo (utorok, 24. november)
Galatasaray S.K. – Aston Villa FC 1:0 (0:0)
Gól: 77. Gül
FK Bodö/Glimt - LASK Linz 1:0 (0:0)
Gól: 90+2. Helmersen