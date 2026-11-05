Kajrat delili od senzácie posledné minúty. Favorita zachránila bývalá hviezda DAC

Futbalisti belgického KAA Gent remizovali v 3. kole ligovej fázy Konferenčnej ligy na pôde fínskeho KuPS Kuopio 0:0.
Slovenský reprezentant László Bénes v drese hostí do hry nezasiahol, zápas sledoval z lavičky náhradníkov.
O prekvapenie sa postaral kazašský Kajrat Almaty, ktorý remizoval na ihrisku Atalanty Bergamo 1:1. Bod pre domácich zachránil v 82. minúte čiernohorský útočník Nikola Krstovič, bývalý hráč DAC Dunajská Streda.
Ajax Amsterdam zvíťazil v Midtjyllande vysoko 6:1, keď dokonale využil, že Dáni dohrávali od konca prvého polčasu bez vylúčeného Kjella Wätjena.
Prvé body stratil Trabzonspor, ktorý podľahol doma Freiburgu 0:1. O triumfe finalistu minulosezónnej Európskej ligy rozhodol v 14. minúte Lukas Kübler.
Zakopol aj doposiaľ stopercentný Hajduk Split, ktorý prehral na pôde gibraltarského Lincolnu Red Imps 0:1 po vlastnom góle Dennisa Hadžikaduniča v závere stretnutia.
Konferenčná liga - 3. kolo ligovej fázy:
Aarhus GF – Sporting Braga 0:0
Atalanta Bergamo – Kajrat Almaty 1:1 (0:0)
Góly: 82. Krstovič - 53. Gual
FC Midtjylland – Ajax Amsterdam 1:6 (1:1)
Góly: 28. Etim - 9. a 52. Arokodare, 59. Wijndal, 67. Klaassen, 75. Gloukh, 82. Leonardo, ČK: 43. Wätjen (Midtjylland) po druhej ŽK
FC Thun – Heart of Midlothian 3:1 (2:0)
Góly: 22. McCart (vlastný), 34. Labeau, 57. Dursun - 82. Findlay
Crvena Zvezda Belehrad – Inter Escaldes 2:1 (0:0)
Góly: 80. Lučič, 90.+2 Nakajama - 62. Arellano, ČK: 35. Katai - 51. Berlanga po druhej ŽK
KuPS Kuopio – KAA Gent 0:0
/L. Bénes (Gent) bol na lavičke/
Lincoln Red Imps – Hajduk Split 1:0 (0:0)
Gól: 89. Hadžikadunič (vlastný)
Mjällby AIF – Borac Banja Luka 2:0 (0:0)
Góly: 54. Bergström, 88. Enggard
Trabzonspor – SC Freiburg 0:1 (0:1)
Gól: 14. Kübler