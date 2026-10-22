Borbélyho Ferencváros valcuje Európsku ligu. Pocit prehry nepozná spoločne s Leverkusenom

Bamidele Yusuf a Amine Oudrhiri.
Bamidele Yusuf a Amine Oudrhiri. (Autor: TASR/MTI via AP)
TASR|22. okt 2026 o 21:01
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Prvýkrát nebodovali naplno Sunderland a Juventus.

Futbalisti Ferencvárosu Budapešť zdolali vo štvrtkovom stretnutí 3. kola ligovej fázy Európskej ligy SC Torreense 4:1.

Zverenci slovenského trénera Balázsa Borbélyho si tak držia stopercentnú bilanciu aj po troch zápasoch.

V hlavnom meste Maďarska skórovali za domácich Bamidele Yusuf, Mariano Gomez a Krisztián Lisztes, zatiaľ čo gól úradujúceho víťaza Portugalského pohára a v súčasnosti druholigistu dal Manu Pozo.

Deväť bodov po troch kolách má aj Bayer Leverkusen, ktorého triumf na pôde Kréty zariadil dvoma presnými zásahmi v rozmedzí troch minút v prvom polčase Jonas Hofmann.

Naopak, prvýkrát nebodovali naplno Sunderland a Juventus. Zatiaľ čo „čierne mačky“ si neudržali vedenie na pôde Lechu Poznaň (1:1), „stará dáma“ iba remizovala s francúzskym Stade Rennes 2:2.

Na svoj prvý bodový zisk naďalej čaká Olympique Marseille, ktorý v Rakúsku podľahol Sturmu Graz 0:1.

Európska liga - 3. kolo ligovej fázy

Ararat-Armenia - AZ Alkmaar 0:4 (0:2)

Góly: 27. a 76. Patati, 21. Byskov, 79. Meerdink

Ferencváros Budapešť - SC Torreense 4:1 (1:1)

Góly: 20. Yusuf, 58. Gomez, 80. Diadié (vlastný), 89. Lisztes - 23. Pozo

/M. Bero (Ferencváros) chýbal pre zranenie/

Dinamo Záhreb - NEC Nijmegen 2:4 (2:2)

Góly: 33. a 37. Beljo - 54. a 80. Chery, 25. Bischoff, 46. Linssen

Juventus Turín - Stade Rennes 2:2 (1:2)

Góly: 5. Celik, 67. Woltemade (z 11 m) - 15. Al-Taamarim 43. Dia (z 11 m)

Lech Poznaň - AFC Sunderland 1:1 (0:1)

Góly: 70. Bengtsson - 2. Tutierov

OFI Kréta - Bayer Leverkusen 0:2 (0:2)

Góly: 35. a 38. Hofmann

Union Saint-Gilloise - Hapoel Beer Ševa 4:0 (1:0)

Góly: 45.+1 Florucz (z 11 m), 61. Rotman (vlastný), 77. Aquino, 81. Smith

Sturm Graz - Olympique Marseille 1:0 (1:0)

Gól: 13. Diakite

Tabuľka Európskej ligy

Európska liga

    Bamidele Yusuf a Amine Oudrhiri.
    Bamidele Yusuf a Amine Oudrhiri.
    Borbélyho Ferencváros valcuje Európsku ligu. Pocit prehry nepozná spoločne s Leverkusenom
    dnes 21:01
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