Borbélyho Ferencváros valcuje Európsku ligu. Pocit prehry nepozná spoločne s Leverkusenom

Futbalisti Ferencvárosu Budapešť zdolali vo štvrtkovom stretnutí 3. kola ligovej fázy Európskej ligy SC Torreense 4:1.
Zverenci slovenského trénera Balázsa Borbélyho si tak držia stopercentnú bilanciu aj po troch zápasoch.
V hlavnom meste Maďarska skórovali za domácich Bamidele Yusuf, Mariano Gomez a Krisztián Lisztes, zatiaľ čo gól úradujúceho víťaza Portugalského pohára a v súčasnosti druholigistu dal Manu Pozo.
Deväť bodov po troch kolách má aj Bayer Leverkusen, ktorého triumf na pôde Kréty zariadil dvoma presnými zásahmi v rozmedzí troch minút v prvom polčase Jonas Hofmann.
Naopak, prvýkrát nebodovali naplno Sunderland a Juventus. Zatiaľ čo „čierne mačky“ si neudržali vedenie na pôde Lechu Poznaň (1:1), „stará dáma“ iba remizovala s francúzskym Stade Rennes 2:2.
Na svoj prvý bodový zisk naďalej čaká Olympique Marseille, ktorý v Rakúsku podľahol Sturmu Graz 0:1.
Európska liga - 3. kolo ligovej fázy
Ararat-Armenia - AZ Alkmaar 0:4 (0:2)
Góly: 27. a 76. Patati, 21. Byskov, 79. Meerdink
Ferencváros Budapešť - SC Torreense 4:1 (1:1)
Góly: 20. Yusuf, 58. Gomez, 80. Diadié (vlastný), 89. Lisztes - 23. Pozo
/M. Bero (Ferencváros) chýbal pre zranenie/
Dinamo Záhreb - NEC Nijmegen 2:4 (2:2)
Góly: 33. a 37. Beljo - 54. a 80. Chery, 25. Bischoff, 46. Linssen
Juventus Turín - Stade Rennes 2:2 (1:2)
Góly: 5. Celik, 67. Woltemade (z 11 m) - 15. Al-Taamarim 43. Dia (z 11 m)
Lech Poznaň - AFC Sunderland 1:1 (0:1)
Góly: 70. Bengtsson - 2. Tutierov
OFI Kréta - Bayer Leverkusen 0:2 (0:2)
Góly: 35. a 38. Hofmann
Union Saint-Gilloise - Hapoel Beer Ševa 4:0 (1:0)
Góly: 45.+1 Florucz (z 11 m), 61. Rotman (vlastný), 77. Aquino, 81. Smith
Sturm Graz - Olympique Marseille 1:0 (1:0)
Gól: 13. Diakite