Remíza rovnajúca sa výhre. Jablonec aj so Slovákmi vybojoval bod s tímom z Premier League

Futbalisti lotyšskej Rigy FC na čele so slovenským trénerom Adriánom Guľom zaznamenali v aktuálnej edícii Konferenčnej ligy druhú remízu. Zápas 2. kola ligovej fázy s gréckym Pafosom sa skončil výsledkom 1:1.
Cenný bod si vybojovali hráči Jablonca, ich domáci duel s anglickým Brightonom priniesol bezgólovú remízu.
Za český tím nastúpilo v druhom polčase slovenské duo Sebastian Nebyla a Dominik Hollý.
Panathinaikos Atény zvíťazil na trávniku kazašského Kajratu Almaty 5:1. Grécky tím je v súťaži naďalej so stopercentnou bilanciou, ich súper má na konte jeden bod za remízu s Rigou.
Konferenčná liga - 2. kolo ligovej fázy
Kajrat Almaty - Panathinaikos Atény 1:5 (0:2)
Góly: 79. Bekbolat - 24. a 47. Dessers (prvý z 11 m), 6. Taborda, 57. Kangwa, 75. Rastoder
Iberia Tbilisi - Mjällby AIF 1:1 (0:0)
Góly: 55. Jinjolava (z 11 m) - 89. Pettersson
FC Nordsjaelland - CSKA Sofia 2:2 (0:1)
Góly: 55. a 67. Adel - 8. a 88. Godoy, ČK: 76. Janssen (Nordsjaelland) po 2. ŽK
Crvena Zvezda Belehrad - FC Kodaň 2:2 (2:1)
Góly: 34. Elšnik, 41. Kostov - 29. Gaštarov (vlastný), 70. Carrizo, ČK: 90.+3 Gudelj (Belehrad)
FK Jablonec - Brighton & Hove Albion 0:0
/S. Nebyla nastúpil v 62. minúte a v 65. minúte dostal ŽK, D. Hollý (obaja Jablonec) nastúpil v 74. minúte/
Kauno Žalgiris - Brann Bergen 1:4 (1:3)
Góly: 12. Renan Oliveira - 25., 40. a 85. Holm, 7. Castro (z 11 m)
Getafe CF - FC Lugano 2:5 (1:3)
Góly: 2. Azon, 74. Mayoral - 3. a 26. Ajeti, 7. Cimignani, 50. Bislimi, 90.+2 Behrens
Inter Escaldes - Universitatea Craiova 1:3 (0:2)
Góly: 77. Arellano - 3. Al Hamlawi, 5. Baiaram, 86. Elisor
Pafos FC - Riga FC 1:1 (0:0)
Góly: 76. Biel - 67. Caio
Trabzonspor - Heart of Midlothian 2:0 (1:0)
Góly: 32. Salah (z 11 m), 58. Franculino
ČK: 90.+5 Lopes Cabral (Trabzonspor) po 2. ŽK