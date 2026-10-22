Remíza rovnajúca sa výhre. Jablonec aj so Slovákmi vybojoval bod s tímom z Premier League

Luka Vuskovic a Nemanja Tekijaski.
Luka Vuskovic a Nemanja Tekijaski. (Autor: TASR/AP)
TASR|22. okt 2026 o 21:27
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Za český tím nastúpilo v druhom polčase slovenské duo Sebastian Nebyla a Dominik Hollý.

Futbalisti lotyšskej Rigy FC na čele so slovenským trénerom Adriánom Guľom zaznamenali v aktuálnej edícii Konferenčnej ligy druhú remízu. Zápas 2. kola ligovej fázy s gréckym Pafosom sa skončil výsledkom 1:1.

Cenný bod si vybojovali hráči Jablonca, ich domáci duel s anglickým Brightonom priniesol bezgólovú remízu.

Za český tím nastúpilo v druhom polčase slovenské duo Sebastian Nebyla a Dominik Hollý.

Panathinaikos Atény zvíťazil na trávniku kazašského Kajratu Almaty 5:1. Grécky tím je v súťaži naďalej so stopercentnou bilanciou, ich súper má na konte jeden bod za remízu s Rigou.

Konferenčná liga - 2. kolo ligovej fázy

Kajrat Almaty - Panathinaikos Atény 1:5 (0:2)

Góly: 79. Bekbolat - 24. a 47. Dessers (prvý z 11 m), 6. Taborda, 57. Kangwa, 75. Rastoder

Iberia Tbilisi - Mjällby AIF 1:1 (0:0)

Góly: 55. Jinjolava (z 11 m) - 89. Pettersson

FC Nordsjaelland - CSKA Sofia 2:2 (0:1)

Góly: 55. a 67. Adel - 8. a 88. Godoy, ČK: 76. Janssen (Nordsjaelland) po 2. ŽK

Crvena Zvezda Belehrad - FC Kodaň 2:2 (2:1)

Góly: 34. Elšnik, 41. Kostov - 29. Gaštarov (vlastný), 70. Carrizo, ČK: 90.+3 Gudelj (Belehrad)

FK Jablonec - Brighton & Hove Albion 0:0

/S. Nebyla nastúpil v 62. minúte a v 65. minúte dostal ŽK, D. Hollý (obaja Jablonec) nastúpil v 74. minúte/

Kauno Žalgiris - Brann Bergen 1:4 (1:3)

Góly: 12. Renan Oliveira - 25., 40. a 85. Holm, 7. Castro (z 11 m)

Getafe CF - FC Lugano 2:5 (1:3)

Góly: 2. Azon, 74. Mayoral - 3. a 26. Ajeti, 7. Cimignani, 50. Bislimi, 90.+2 Behrens

Inter Escaldes - Universitatea Craiova 1:3 (0:2)

Góly: 77. Arellano - 3. Al Hamlawi, 5. Baiaram, 86. Elisor

Pafos FC - Riga FC 1:1 (0:0)

Góly: 76. Biel - 67. Caio

Trabzonspor - Heart of Midlothian 2:0 (1:0)

Góly: 32. Salah (z 11 m), 58. Franculino

ČK: 90.+5 Lopes Cabral (Trabzonspor) po 2. ŽK

Tabuľka Konferenčnej ligy

Konferenčná liga

    Luka Vuskovic a Nemanja Tekijaski.
    Luka Vuskovic a Nemanja Tekijaski.
    Remíza rovnajúca sa výhre. Jablonec aj so Slovákmi vybojoval bod s tímom z Premier League
    dnes 21:27
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