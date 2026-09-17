Veľké víťazstvo outsidera. Tím z Kréty dokázal prekvapiť bundesligistu

Hráči OFI Kréta oslavujú gól
Hráči OFI Kréta oslavujú gól (Autor: TASR/InTime Sports via AP)
TASR|17. sep 2026 o 21:07
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Triumfoval aj rakúsky Salzburg.

Futbalistom Hoffenheimu nevyšiel vstup do ligovej fázy Európskej ligy. Bundesligista vo štvrtok nečakane podľahol v dueli 1. kola na ihrisku gréckeho OFI Kréta 0:2.

O cenný triumf domácich sa gólmi postarali Aitor Cantalapiedra a Georgios Kanellopoulos.

Red Bull Salzburg natiahol šnúru bez prehry od začiatku sezóny už na 13 zápasov.

Na ihrisku Levski Sofia uspel 1:0, keď o jeho víťazstve rozhodol v 39. minúte bosniansky reprezentant Haris Tabakovič.

Bulharský tím sa do hlavnej fázy niektorej z európskych klubových súťaží vrátil po takmer 16 rokoch.

Európska liga - 1. kolo ligovej fázy:

OFI Kréta - TSG 1899 Hoffenheim 2:0 (1:0)

Góly: 30. Cantalapiedra, 84. Kanellopoulos

Levski Sofia - Red Bull Salzburg 0:1 (0:1)

Gól: 39. Tabakovič

Tabuľka Európskej ligy

Európska liga

    Hráči OFI Kréta oslavujú gól
    Hráči OFI Kréta oslavujú gól
    Veľké víťazstvo outsidera. Tím z Kréty dokázal prekvapiť bundesligistu
    dnes 21:07
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