Veľké víťazstvo outsidera. Tím z Kréty dokázal prekvapiť bundesligistu

Futbalistom Hoffenheimu nevyšiel vstup do ligovej fázy Európskej ligy. Bundesligista vo štvrtok nečakane podľahol v dueli 1. kola na ihrisku gréckeho OFI Kréta 0:2.
O cenný triumf domácich sa gólmi postarali Aitor Cantalapiedra a Georgios Kanellopoulos.
Red Bull Salzburg natiahol šnúru bez prehry od začiatku sezóny už na 13 zápasov.
Na ihrisku Levski Sofia uspel 1:0, keď o jeho víťazstve rozhodol v 39. minúte bosniansky reprezentant Haris Tabakovič.
Bulharský tím sa do hlavnej fázy niektorej z európskych klubových súťaží vrátil po takmer 16 rokoch.
Európska liga - 1. kolo ligovej fázy:
OFI Kréta - TSG 1899 Hoffenheim 2:0 (1:0)
Góly: 30. Cantalapiedra, 84. Kanellopoulos
Levski Sofia - Red Bull Salzburg 0:1 (0:1)
Gól: 39. Tabakovič