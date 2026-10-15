Lyon s Greifom v bráne ustál drámu. Sparta doma iba remizovala s nórskym súperom

Corentin Tolisso oslavuje gól proti Crystal Palace.
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Corentin Tolisso oslavuje gól proti Crystal Palace. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR, CTK|15. okt 2026 o 20:40 (aktualizované 15. okt 2026 o 21:01)
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Lillestrøm vyrovnal senzačne v nadstavenom čase.

Futbalisti Olympique Lyon zvíťazili vo štvrtkovom dueli 2. kola ligovej fázy Európskej ligy nad Crystal Palace 3:2. V bránke Lyonu nastúpil slovenský reprezentant Dominik Greif.

Greif chýbal v úvodnom kole EL, prednosť proti Anderlechtu dostal Remy Descamps. V domácom dueli proti účastníkovi Premier League nemal Slovák v prvom polčase takmer žiadnu prácu a jeho spoluhráči naopak dvakrát skórovali.

Hostia začali druhé dejstvo lepšie a po nacvičenom rohovom kope znížili, no domáci aj zásluhou dvoch zákrokov v podaní Greifa odolali miernemu tlaku Palace a striedajúci Pavel Šulc im potom vrátil dvojgólové vedenie.

Lyon síce znova inkasoval a anglické mužstvo malo aj šancu na vyrovnanie, avšak Greif opäť zasiahol reflexívnym zákrokom po hlavičke jedného z hostí.

VIDEO: Víťazný gól Lyonu

Obranca Ľubomír Šatka odohral za cyperskú Omoniu Nikózia celý zápas a bol pri výhre 3:0 na pôde NK Celje.

Nečakaná strata bodov

Futbalisti Sparty doma prekvapujúco remizovali s nováčikom nórskej ligy Lilleströmom 1:1 a nenadviazali na septembrovú výhru 4:1 z ihriska Araratu-Armenia v úvodnom kole ligovej fázy Európskej ligy.

Domáci od 56. minúty viedli zásluhou striedajúceho Jocima Alcócera, na začiatku nastavenia ale vyrovnal ďalší prichádzajúci hráč z lavičky Thomas Olsen.

VIDEO: Gól Sparty

Zverenci dánskeho trénera Briana Priského nezvíťazili po sérii piatich súťažných výhier a po dvoch kolách súťaže majú na konte štyri body.

O týždeň sa predstavia na štadióne Olympiakosu Pireus. Naopak, Lilleström si pripísal prvý bod po úvodnom nezdare 1:2 s druholigovým portugalským tímom Torreense.

Priske urobil oproti nedeľňajšiemu víťaznému duelu s Pardubicami päť zmien v zostave. Na hrote útoku opäť nastúpil niekdajší hráč Lilleströmu Brunes.

Hráč Lilleströmu Filip Ottosson (vpravo) bojuje o loptu s Jonatanom Brautom Brunesom zo Sparty počas zápasu 2. kola ligovej fázy Európskej ligy Sparta Praha - Lilleström SK
Hráč Lilleströmu Filip Ottosson (vpravo) bojuje o loptu s Jonatanom Brautom Brunesom zo Sparty počas zápasu 2. kola ligovej fázy Európskej ligy Sparta Praha - Lilleström SK (Autor: TASR/AP)

V otváracej jedenástke Sparty nechýbali ani jeho krajania Guddal a Mannsverk.

V šiestej minúte sa brankár hostí Dahlberg pokúsil prekľučkovať medzi sparťanov, o loptu prišiel a po Suchomelovej strele ho zastúpil stopér Kristiansen.

V 24. minúte nádejný brejk domácich vyriešil Singhateh len strelou do Dahlbergovej náruče. Rovnako dopadla aj hlavička stopéra Guddala.

V závere úvodného dejstva gólman Surovčík pokryl prízemný pokus Ibrahimaja. Emócie rozvíril slovinský rozhodca Matoša, ktorý ukončil prvý polčas presne vo chvíli, keď sa pred hráčmi Sparty otvoril voľný priestor na ich útočnej polovici.

Dnešného kapitána Ševínskeho pribehol odstaviť od diskusie s hlavným sudcom Priske.

V 56. minúte Letenskí udreli. Ich rýchly brejk Brunes vyriešil nahrávkou na Alcócera, ktorý o prestávke nahradil Singhateha, a kostarický krídelník strelou na vzdialenejšiu tyč otvoril skóre. V drese Sparty zaznamenal od letného príchodu piatu súťažnú trefu.

Brunes v druhom stretnutí po sebe asistoval, sériu bez gólu ale historicky najdrahšia posila letenského tímu natiahla na 12 súťažných zápasov.

V 75. minúte vypálil Brunes pohotovo z otočky, ale Dahlberg vyrazil balón na roh. Na opačnej strane Ševínsky zblokoval tvrdú ranu Ibrahimaja.

Hostia napokon po akcii dvoch striedajúcich hráčov vyrovnali stav. V úvodnej minúte z piatich nastavených Guddal podkĺzol, k lopte sa dostal Nordh, ktorý ju poslal Olsenovi, a nórsky útočník pohotovo nedal Surovčíkovi šancu.

Európska liga - prvé výsledky 2. kola ligovej fázy:

Olympique Lyon - Crystal Palace 3:2 (2:0)

Góly: 8. Tolisso, 45+2. Nuamah, 76. Šulc - 50. Pino, 81. Kamada

/D. Greif odchytal za domácich celý zápas/

Fotogaléria zo zápasu Olympique Lyon - Crystal Palace lige (2. kolo)
Lyon's Corentin Tolisso, centre, score the opening goal during the Europa League opening phase soccer match between Lyon and Crystal Palace in Lyon, France, Thursday, Oct. 15, 2026. (AP Photo/Laurent Cipriani) - XEUROPALEAGUEX
Lyon's Ernest Nuamah left, challenges for the ball with Crystal Palace's Tyrick Mitchell during the Europa League opening phase soccer match between Lyon and Crystal Palace in Lyon, France, Thursday, Oct. 15, 2026. (AP Photo/Laurent Cipriani) - XEUROPALEAGUEX
Lyon's Corentin Tolisso, second left, is congratulated by teammates after scoring the opening goal during the Europa League opening phase soccer match between Lyon and Crystal Palace in Lyon, France, Thursday, Oct. 15, 2026. (AP Photo/Laurent Cipriani) - XEUROPALEAGUEX
Lyon's Noah Noartey , left, challenges for the ball with Crystal Palace's Tyrick Mitchell during the Europa League opening phase soccer match between Lyon and Crystal Palace in Lyon, France, Thursday, Oct. 15, 2026. (AP Photo/Laurent Cipriani) - XEUROPALEAGUEX
16 fotografií
Lyon's Corentin Tolisso, celebrates after scoring the opening goal during the Europa League opening phase soccer match between Lyon and Crystal Palace in Lyon, France, Thursday, Oct. 15, 2026. (AP Photo/Laurent Cipriani) - XEUROPALEAGUEXLyon's Corentin Tolisso, second right, is congratulated by teammates after scoring the opening goal during the Europa League opening phase soccer match between Lyon and Crystal Palace in Lyon, France, Thursday, Oct. 15, 2026. (AP Photo/Laurent Cipriani) - XEUROPALEAGUEXLyon's Corentin Tolisso, left, is congratulated by teammates after scoring the opening goal during the Europa League opening phase soccer match between Lyon and Crystal Palace in Lyon, France, Thursday, Oct. 15, 2026. (AP Photo/Laurent Cipriani) - XEUROPALEAGUEXLyon's Corentin Tolisso, celebrates after scoring the opening goal during the Europa League opening phase soccer match between Lyon and Crystal Palace in Lyon, France, Thursday, Oct. 15, 2026. (AP Photo/Laurent Cipriani) - XEUROPALEAGUEXLyon's fans chant slogans during the Europa League opening phase soccer match between Lyon and Crystal Palace in Lyon, France, Thursday, Oct. 15, 2026. (AP Photo/Laurent Cipriani) - XEUROPALEAGUEXLyon's Tanner Tessmann,left, challenges for the ball with Crystal Palace's Oscar Mingueza during the Europa League opening phase soccer match between Lyon and Crystal Palace in Lyon, France, Thursday, Oct. 15, 2026. (AP Photo/Laurent Cipriani) - XEUROPALEAGUEXLyon's Tanner Tessmann,left, challenges for the ball with Crystal Palace's Oscar Mingueza during the Europa League opening phase soccer match between Lyon and Crystal Palace in Lyon, France, Thursday, Oct. 15, 2026. (AP Photo/Laurent Cipriani) - XEUROPALEAGUEXLyon's Keito Nakamura, right , is challenged by Crystal Palace's Oscar Mingueza during the Europa League opening phase soccer match between Lyon and Crystal Palace in Lyon, France, Thursday, Oct. 15, 2026. (AP Photo/Laurent Cipriani) - XEUROPALEAGUEXLyon's Keito Nakamura, right runs with the ball next to Crystal Palace's Oscar Mingueza during the Europa League opening phase soccer match between Lyon and Crystal Palace in Lyon, France, Thursday, Oct. 15, 2026. (AP Photo/Laurent Cipriani) - XEUROPALEAGUEXLyon's Ernest Nuamah , center, reacts after a missing opportunity to score during the Europa League opening phase soccer match between Lyon and Crystal Palace in Lyon, France, Thursday, Oct. 15, 2026. (AP Photo/Laurent Cipriani) - XEUROPALEAGUEXLyon's Ernest Nuamah left, challenges for the ball with Crystal Palace's Jaydee Canvot during the Europa League opening phase soccer match between Lyon and Crystal Palace in Lyon, France, Thursday, Oct. 15, 2026. (AP Photo/Laurent Cipriani) - XEUROPALEAGUEXLyon's Ernest Nuamah left, challenges for the ball with Crystal Palace's Jaydee Canvot during the Europa League opening phase soccer match between Lyon and Crystal Palace in Lyon, France, Thursday, Oct. 15, 2026. (AP Photo/Laurent Cipriani) - XEUROPALEAGUEX

AC Sparta Praha - Lillestrøm SK 1:1 (0:0)

Góly: 56. Alcocer - 90+1 Olsen

/J. Surovčík odchytal za domácich celý zápas/

NK Celje - Omonia Nikózia 0:3 (0:1)

Góly: 17. Montnor, 59. Tankovič, 84. S. Coulibaly

/Ľ. Šatka odohral za hostí celý zápas/

AZ Alkmaar - Hapoel Beer Ševa 2:1 (0:0)

Góly: 49. Koopmeiners, 77. Meerdink (z 11 m) - 55. Forson

Red Bull Salzburg - AC Miláno 0:4 (0:2)

Góly: 15., 32. a 49. Cisse, 72. Ramos, ČK: 83. Terracciano

Lech Poznaň - Bayer Leverkusen 0:4 (0:3)

Góly: 29. a 41. Schick (oba z 11 m), 32. Tillman, 89. Maza

Union Saint-Gilloise - Real Sociedad San Sebastian 1:1 (0:0)

Góly: 88. Keita - 46. Turrientes

SC Torreense - AFC Sunderland 1:2 (1:0)

Góly: 37. Volnei - 67. Ahoka, 90+3. Sadiki

Tabuľka Európskej ligy

Európska liga

    Corentin Tolisso oslavuje gól proti Crystal Palace.
    Corentin Tolisso oslavuje gól proti Crystal Palace.
    Lyon s Greifom v bráne ustál drámu. Sparta doma iba remizovala s nórskym súperom
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