VIDEO: Vyrovnaná bitka v Istanbule. Škriniarov tím delilo od skalpu AS Rím len brvno

Futbalisti Fenerbahce Istanbul remizovali v úvodnom zápase ligovej fázy Ligy majstrov s AS Rím 1:1. Kapitán tureckého tímu Milan Škriniar odohral celý zápas.
Fenerbahce mohlo v závere rozhodnúť, no hlavička Akého v 86. minúte skončila na brvne brány. Taliansky tím bude 20. októbra súperom Slovana Bratislava v 3. kole.
VIDEO: Gólová šanca Akého v závere zápasu
Hráči AS Rím išli do vedenia v 39. minúte gólom Bryana Cristantea, no Archie Brown krátko po zmene strán vyrovnal.
Fenerbahce bolo v druhom dejstve bližšie k druhému gólu, no napokon neprekonalo defenzívu súpera.
Body sa delili aj v druhom zápase, holandský PSV Eindhoven doma remizoval so Šachtarom Doneck rovnako 1:1.
Liga majstrov - 1. kolo ligovej fázy:
Fenerbahce Instanbul - AS Rím 1:1 (0:1)
Góly: 48. Brown – 39. Cristante
PSV Eindhoven - Šachtar Doneck 1:1 (0:1)
Góly: 48. Dest (Obispo) – 45+1. G. Mendoza (Isaque)