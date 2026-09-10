    Fenerbahce
    Fenerbahce
    Liga majstrov
    10.09.2026, Ligová fáza, 1. kolo
    1 - 1
    0:1
    AS Rím
    AS Rím
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    VIDEO: Vyrovnaná bitka v Istanbule. Škriniarov tím delilo od skalpu AS Rím len brvno

    Slovenský futbalista a kapitán Fenerbahce Milan Škriniar (37) sa teší so spoluhráčmi z vyrovnávajúceho gólu
    Slovenský futbalista a kapitán Fenerbahce Milan Škriniar (37) sa teší so spoluhráčmi z vyrovnávajúceho gólu (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|10. sep 2026 o 20:37
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    Slovenský reprezentant odohral celý zápas.

    Futbalisti Fenerbahce Istanbul remizovali v úvodnom zápase ligovej fázy Ligy majstrov s AS Rím 1:1. Kapitán tureckého tímu Milan Škriniar odohral celý zápas.

    Fenerbahce mohlo v závere rozhodnúť, no hlavička Akého v 86. minúte skončila na brvne brány. Taliansky tím bude 20. októbra súperom Slovana Bratislava v 3. kole.

    VIDEO: Gólová šanca Akého v závere zápasu

    Hráči AS Rím išli do vedenia v 39. minúte gólom Bryana Cristantea, no Archie Brown krátko po zmene strán vyrovnal.

    Fenerbahce bolo v druhom dejstve bližšie k druhému gólu, no napokon neprekonalo defenzívu súpera.

    Body sa delili aj v druhom zápase, holandský PSV Eindhoven doma remizoval so Šachtarom Doneck rovnako 1:1.

    Liga majstrov - 1. kolo ligovej fázy:

    Fenerbahce Instanbul - AS Rím 1:1 (0:1)

    Góly: 48. Brown – 39. Cristante

    PSV Eindhoven - Šachtar Doneck 1:1 (0:1)

    Góly: 48. Dest (Obispo) – 45+1. G. Mendoza (Isaque)

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    1
    1
    0
    0
    6:1
    3
    V
    2
    BarcelonaBarcelonaBAR
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    3
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    4
    SportingSportingSPO
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    5
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    6
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    7
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    8
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    9
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    10
    LiverpoolLiverpoolLIV
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    11
    ArsenalArsenalARS
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    12
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    13
    ŠachtarŠachtarSHK
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    14
    AS RímAS RímROM
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    15
    PSVPSVPSV
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    16
    FenerbahceFenerbahceFEN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    17
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    18
    RB LipskoRB LipskoLEI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    19
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    20
    SabahSabahSAB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    21
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    22
    SlaviaSlaviaSLA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    23
    LensLensLEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    24
    ComoComoCOM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    25
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    26
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    27
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    28
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    29
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    30
    NeapolNeapolNAP
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    31
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    32
    GalatasarayGalatasarayGAL
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    33
    VikingVikingVIK
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    34
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    35
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    1
    0
    0
    1
    1:6
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»VIDEO: Vyrovnaná bitka v Istanbule. Škriniarov tím delilo od skalpu AS Rím len brvno