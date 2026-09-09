    Barcelona
    Barcelona
    Liga majstrov
    09.09.2026, Ligová fáza, 1. kolo
    5 - 1
    2:0
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    Feyenoord
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    VIDEO: Jeden gól krajší ako druhý. Suverénna Barcelona doma rozobrala Feyenoord

    Lamine Yamal oslavuje gól proti Feyenoordu
    Fotogaléria (22)
    Lamine Yamal oslavuje gól proti Feyenoordu (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|9. sep 2026 o 20:39 (aktualizované 9. sep 2026 o 20:45)
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    Katalánci sa dostali do vedenia už v 3. minúte.

    Futbalisti Barcelony zvíťazili v úvodnom zápase ligovej fázy Ligy majstrov nad Feyenoordom Rotterdam vysoko 5:1.

    V ďalšom zápase sa zrodil triumf nemeckého Stuttgartu. Budúci súper Slovana doma zdolal nórsky Viking FK 3:1.

    O prvý hetrik ligovej fázy sa postaral bosniansky útočník Ermedin Demirovič, slovenský reprezentant Leo Sauer nastúpil za nemecký klub v 71. minúte.

    Barcelona mala na Camp Nou bleskový nástup, už v 3. minúte otvoril skóre Raphinha, ktorý si efektne zasekol dvojicu obrancov a chladnokrvne prekonal brankára Tjarka Ernsta.

    VIDEO: Zostrih zápasu Barcelona - Feyenoord

    V 22. minúte zvýšil na 2:0 Karim Adeyemi, keď sa presadil obaľovačkou spoza šestnástky.

    Po prestávke pokračoval španielsky šampión v gólostroji, po presnom vysunutí od Pedriho pridal Raphinha svoj druhý presný zásah.

    Hostia mali svoje šance, sieť rozvlnil Nacho, ale gól neplatil pre ofsajd. V závere triumf Kataláncov ešte zvýraznili Lamine Yamal a striedajúci Gabriel Jesus, čestný úspech holandského tímu dosiahol za stavu 4:0 Sem Steijn.

    Fotogaléria zo zápasu FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam v Lige majstrov (ligová fáza, 1. kolo)
    Raphinha strieľa gól v zápase FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam v Lige majstrov
    Raphinha oslavuje gól v zápase FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam v Lige majstrov
    Lamine Yamal v zápase FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam v Lige majstrov
    Raphinha oslavuje gól v zápase FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam v Lige majstrov
    22 fotografií
    Karim Adeyemi v zápase FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam v Lige majstrovLamine Yamal v zápase FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam v Lige majstrovFutbalista Barcelony Lamine Yamal sa rozcvičuje počas hustého dažda pred zápasom 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale medzi FC Barcelona a Feyenoord RotterdamBarcelona's Lamine Yamal celebrates after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer between Barcelona and Feyenoord in Barcelona, Spain, Wednesday, Sept. 9, 2026.(AP Photo/Emilio Morenatti) - XCHAMPIONSLEAGUEXWA 50 Barcelona - Na snímke hráč Barcelony Lamine Yamal sa teší z gólu v zápase 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale medzi FC Barcelona a Feyenoord Rotterdam v Barcelone v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR/AP Barcelona's Lamine Yamal celebrates after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer between Barcelona and Feyenoord in Barcelona, Spain, Wednesday, Sept. 9, 2026.(AP Photo/Emilio Morenatti) - Španielsko - šport - futbal - ligová - fáza - LM - liga - majstrov - kolo - 1. - prvé - BarcelonaWA 51 Barcelona - Na snímke hráč Barcelony Dani Olmo (vľavo), ktorému hlavný rozhodca Sven Jablonski ukazuje žltú kartu v zápase 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale medzi FC Barcelona a Feyenoord Rotterdam v Barcelone v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR/AP Barcelona's Dani Olmo, left, is cautioned by the referee Sven Jablonski during the Champions League opening phase soccer between Barcelona and Feyenoord in Barcelona, Spain, Wednesday, Sept. 9, 2026.(AP Photo/Emilio Morenatti) - Španielsko - šport - futbal - ligová - fáza - LM - liga - majstrov - kolo - 1. - prvé - BarcelonaWA 52 Barcelona - Na snímke hráč Barcelony Karim Adeyemi sa teší z gólu v zápase 1. kola ligovej fázy Ligy majstrov vo futbale medzi FC Barcelona a Feyenoord Rotterdam v Barcelone v stredu 9. septembra 2026. FOTO TASR/AP Barcelona's Karim Adeyemi celebrates after scoring his side's second goal during the Champions League opening phase soccer between Barcelona and Feyenoord in Barcelona, Spain, Wednesday, Sept. 9, 2026.(AP Photo/Emilio Morenatti) - Španielsko - šport - futbal - ligová - fáza - LM - liga - majstrov - kolo - 1. - prvé - BarcelonaBarcelona's Lamine Yamal, right, celebrates with teammate Raphinha after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer between Barcelona and Feyenoord in Barcelona, Spain, Wednesday, Sept. 9, 2026.(AP Photo/Emilio Morenatti) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Lamine Yamal scores his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer between Barcelona and Feyenoord in Barcelona, Spain, Wednesday, Sept. 9, 2026.(AP Photo/Emilio Morenatti) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Lamine Yamal celebrates after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer between Barcelona and Feyenoord in Barcelona, Spain, Wednesday, Sept. 9, 2026.(AP Photo/Emilio Morenatti) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Lamine Yamal makes an attempt to score during the Champions League opening phase soccer between Barcelona and Feyenoord in Barcelona, Spain, Wednesday, Sept. 9, 2026.(AP Photo/Emilio Morenatti) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Lamine Yamal, second right, celebrates with teammates after scoring his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer between Barcelona and Feyenoord in Barcelona, Spain, Wednesday, Sept. 9, 2026.(AP Photo/Emilio Morenatti) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Lamine Yamal scores his side's fourth goal during the Champions League opening phase soccer between Barcelona and Feyenoord in Barcelona, Spain, Wednesday, Sept. 9, 2026.(AP Photo/Emilio Morenatti) - XCHAMPIONSLEAGUEXFeyenoord's Goncalo Borges, left, and Barcelona's Joao Cancelo fall during the Champions League opening phase soccer between Barcelona and Feyenoord in Barcelona, Spain, Wednesday, Sept. 9, 2026.(AP Photo/Emilio Morenatti) - XCHAMPIONSLEAGUEXFeyenoord's Nacho Ferri, left, and Barcelona's Andreas Christensen, right, help Barcelona goalkeeper Joan Garcia to his feet during the Champions League opening phase soccer match between Barcelona and Feyenoord in Barcelona, Spain, Wednesday, Sept. 9, 2026. (AP Photo/Emilio Morenatti) - XCHAMPIONSLEAGUEXFeyenoord's Nacho Ferri, right, scores a goal that was later disallowed during the Champions League opening phase soccer between Barcelona and Feyenoord in Barcelona, Spain, Wednesday, Sept. 9, 2026.(AP Photo/Emilio Morenatti) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Lamine Yamal, left, and Feyenoord's Mika Marmol challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer between Barcelona and Feyenoord in Barcelona, Spain, Wednesday, Sept. 9, 2026.(AP Photo/Emilio Morenatti) - XCHAMPIONSLEAGUEXBarcelona's Lamine Yamal, center, dribbles Feyenoord's Tsuyoshi Watanabe, left, and Mika Marmol during the Champions League opening phase soccer between Barcelona and Feyenoord in Barcelona, Spain, Wednesday, Sept. 9, 2026.(AP Photo/Emilio Morenatti) - XCHAMPIONSLEAGUEX

    Stuttgart položil základ úspechu už v prvom polčase. V ňom bol hrdinom domáci kanonier Demirovič, ktorý nastrieľal tri góly v priebehu 12 minút.

    Dva mu vypracoval Deniz Undav. Za hostí dokázal odpovedať len Zlatko Tripič. V druhom dejstve už nedokázal nórsky šampión zdramatizovať duel.

    Naopak, po prihrávke Sauera mohol zvýšiť náskok Undav, no v dobrej šanci tesne minul bránu.

    V nadstavenom čase sa dostal k streleckému pokusu aj slovenský krídelník, jeho delovka presvišťala ponad brvno.

    VFB narazí v ďalšom zápase na Slovan Bratislava, „belasí" ho privítajú na Tehelnom poli 14. októbra.

    Liga majstrov - 1. kolo ligovej fázy

    FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam 5:1 (2:0)

    Góly: 3. a 57. Raphinha, 22. Adeyemi, 77. Yamal, 85. Gabriel Jesus - 82. Steijn

    VfB Stuttgart - Viking Stavanger 3:1 (3:1)

    Góly: 20., 26. a 32. Demirovič - 22. Tripič

    /L. Sauer (Stuttgart) nastúpil v 71. min/

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BarcelonaBarcelonaBAR
    1
    1
    0
    0
    5:1
    3
    V
    2
    StuttgartStuttgartSTU
    1
    1
    0
    0
    3:1
    3
    V
    3
    Manchester CityManchester CityMCI
    1
    1
    0
    0
    2:0
    3
    V
    4
    Aston VillaAston VillaAVL
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    5
    BetisBetisBET
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    6
    DortmundDortmundBVB
    1
    1
    0
    0
    3:2
    3
    V
    7
    Real MadridReal MadridRMA
    1
    1
    0
    0
    2:1
    3
    V
    8
    AEKAEKAEK
    1
    1
    0
    0
    1:0
    3
    V
    9
    LiverpoolLiverpoolLIV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    10
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    11
    ArsenalArsenalARS
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    12
    PSGPSGPSG
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    13
    SportingSportingSPO
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    14
    PSVPSVPSV
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    15
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    16
    RB LipskoRB LipskoLEI
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    17
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    18
    NeapolNeapolNAP
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    19
    GalatasarayGalatasarayGAL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    20
    ŠachtarŠachtarSHK
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    21
    FenerbahceFenerbahceFEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    22
    AS RímAS RímROM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    23
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    24
    SabahSabahSAB
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    25
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    26
    SlaviaSlaviaSLA
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    27
    LensLensLEN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    28
    ComoComoCOM
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    29
    VillarrealVillarrealVIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    30
    LilleLilleLIL
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    31
    BruggyBruggyBRU
    1
    0
    0
    1
    2:3
    0
    P
    32
    Inter MilánoInter MilánoINT
    1
    0
    0
    1
    1:2
    0
    P
    33
    LASKLASKLSK
    1
    0
    0
    1
    0:1
    0
    P
    34
    VikingVikingVIK
    1
    0
    0
    1
    1:3
    0
    P
    35
    PortoPortoPOR
    1
    0
    0
    1
    0:2
    0
    P
    36
    FeyenoordFeyenoordFEY
    1
    0
    0
    1
    1:5
    0
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»VIDEO: Jeden gól krajší ako druhý. Suverénna Barcelona doma rozobrala Feyenoord