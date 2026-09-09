VIDEO: Jeden gól krajší ako druhý. Suverénna Barcelona doma rozobrala Feyenoord

Futbalisti Barcelony zvíťazili v úvodnom zápase ligovej fázy Ligy majstrov nad Feyenoordom Rotterdam vysoko 5:1.
V ďalšom zápase sa zrodil triumf nemeckého Stuttgartu. Budúci súper Slovana doma zdolal nórsky Viking FK 3:1.
O prvý hetrik ligovej fázy sa postaral bosniansky útočník Ermedin Demirovič, slovenský reprezentant Leo Sauer nastúpil za nemecký klub v 71. minúte.
Barcelona mala na Camp Nou bleskový nástup, už v 3. minúte otvoril skóre Raphinha, ktorý si efektne zasekol dvojicu obrancov a chladnokrvne prekonal brankára Tjarka Ernsta.
VIDEO: Zostrih zápasu Barcelona - Feyenoord
V 22. minúte zvýšil na 2:0 Karim Adeyemi, keď sa presadil obaľovačkou spoza šestnástky.
Po prestávke pokračoval španielsky šampión v gólostroji, po presnom vysunutí od Pedriho pridal Raphinha svoj druhý presný zásah.
Hostia mali svoje šance, sieť rozvlnil Nacho, ale gól neplatil pre ofsajd. V závere triumf Kataláncov ešte zvýraznili Lamine Yamal a striedajúci Gabriel Jesus, čestný úspech holandského tímu dosiahol za stavu 4:0 Sem Steijn.
Stuttgart položil základ úspechu už v prvom polčase. V ňom bol hrdinom domáci kanonier Demirovič, ktorý nastrieľal tri góly v priebehu 12 minút.
Dva mu vypracoval Deniz Undav. Za hostí dokázal odpovedať len Zlatko Tripič. V druhom dejstve už nedokázal nórsky šampión zdramatizovať duel.
Naopak, po prihrávke Sauera mohol zvýšiť náskok Undav, no v dobrej šanci tesne minul bránu.
V nadstavenom čase sa dostal k streleckému pokusu aj slovenský krídelník, jeho delovka presvišťala ponad brvno.
VFB narazí v ďalšom zápase na Slovan Bratislava, „belasí" ho privítajú na Tehelnom poli 14. októbra.
Liga majstrov - 1. kolo ligovej fázy
FC Barcelona - Feyenoord Rotterdam 5:1 (2:0)
Góly: 3. a 57. Raphinha, 22. Adeyemi, 77. Yamal, 85. Gabriel Jesus - 82. Steijn
VfB Stuttgart - Viking Stavanger 3:1 (3:1)
Góly: 20., 26. a 32. Demirovič - 22. Tripič
/L. Sauer (Stuttgart) nastúpil v 71. min/