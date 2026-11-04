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    Liga majstrov
    04.11.2026, Ligová fáza, 4. kolo
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    VIDEO: Real bol blízko hanby v Grécku. Fenerbahce predviedlo s Liverpoolom skvelý obrat

    Jude Bellingham.
    Fotogaléria (18)
    Jude Bellingham. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|4. nov 2026 o 20:39
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    Fenerbahce zvíťazilo doma s anglickým tímom po dlhých šestnástich rokoch.

    Futbalisti Fenerbahçe Istanbul so slovenským kapitánom Milanom Škriniarom zaznamenali v stredajšom zápase 4. kola skupinovej fázy Ligy majstrov cenný skalp.

    Na domácej pôde zdolali Liverpool 3:2 a dosiahli prvý triumf v prebiehajúcom ročníku súťaže. Namále mal Real Madrid, ktorý zvíťazil na ihrisku AEK Atény 3:2 až vďaka gólu z nadstaveného času.

    Ofenzívne ladený duel v Istanbule otvorili gólovo hostia v 25. minúte vďaka presnej strele tínedžera Nyoniho.

    Vedenie im však vydržalo len štyri minúty, keď Greenwoodov priamy kop s prispením teču skončil za Alissonom.

    Podobný priebeh mal aj druhý polčas - na Gakpov center si nabehol Isak, no už o štyri minúty vyrovnal Brown, ku ktorému prepadla lopta v šestnástke.

    VIDEO: Druhý gól Fenerbahce

    Liverpool sa tretíkrát do vedenia už nedostal. Naopak, absolútne pohorel pri bránení vo vlastnom pásme.

    Štyria hráči nedokázali odtlačiť Muriqiho, ktorý si vyskočil na padajúci center a rozhodol o cennom triumfe tureckého tímu.

    Ten v zápase viedol ešte dočasný tréner Dirk Kuyt, už vo štvrtok by ho však mal vystriedať novovymenovaný Emre Belözoglu.

    Pre Fenerbahce to bolo prvé víťazstvo v sezóne LM a zároveň premiérove v hlavnej fáze od ročníka 2007/08. Liverpool stratil prvé body.

    Real zabral až v závere

    Úvod na štadióne Agia Sophia v Aténach patril domácim hráčom, ktorí síce v 5. minúte nevyužili prečíslenie 4 na 3, no v 12. sa im podarilo otvoriť skóre.

    Po prihrávke Joviča trafil Koita do horného rohu Courtoisovej brány. Po góle prebral iniciatívu Real, no dlhšie sa nedokázal dostať do vyložených príležitostí.

    VIDEO: Tretí gól Realu Madrid

    Jeho chvíle prišli po polhodine, prvý zásah Bellinghama neplatil pre ofsajd, ale druhý päťičkou už áno a v 32. minúte bolo 1:1.

    Ďalší priebeh duelu sa niesol v znamení obliehania brány domácich, no gól padol paradoxne na druhej strane.

    V 75. minúte ušiel Koita po ľavej strane, našiel Pila a ten trafil medzi brankárove nohy. Real však odpovedal už o tri minúty zásluhou Mbappeho - 2:2.

    Favoriti sa nakoniec nenechali zahanbiť a na horúcej gréckej pôde triumfovali gólom striedajúceho kapitána Valverdeho z druhej minúty nadstaveného času.

    Liga majstrov - 4. kolo (streda, 4. november)

    AEK Atény - Real Madrid 2:3 (1:1)

    Góly: 12. Koita, 75. Pilo - 32. Bellignham, 78. Mbappé, 90+2. Valverde

    Fotogaléria zo zápasu AEK Atény - Real Madrid (Liga majstrov, 4. kolo)
    Real Madrid and AEK players observe a minute of silence in memory of the late Tenerife soccer player Jesus de Miguel prior to the start of the Champions League opening phase soccer match between AEK Athens and Real Madrid in Athens, Greece, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petros Giannakouris)
    AEK Athens' Lovro Majer, right, and Real Madrid's Bernardo Silva battle for the ball during the Champions League opening phase soccer match between AEK Athens and Real Madrid in Athens, Greece, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petros Giannakouris)
    Young AEK fans hold pictures of Real Madrid's Kylian Mbappe and England striker Harry Kane before the Champions League opening phase soccer match between AEK Athens and Real Madrid in Athens, Greece, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petros Giannakouris)
    Real Madrid players observe a minute of silence in memory of the late Tenerife soccer player Jesus de Miguel prior to the start of the Champions League opening phase soccer match between AEK Athens and Real Madrid in Athens, Greece, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petros Giannakouris)
    8 fotografií
    AEK Athens' Mijat Gacinovic, left, is challenged by Real Madrid's Marc Cucurella during the Champions League opening phase soccer match between AEK Athens and Real Madrid in Athens, Greece, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petros Giannakouris)AEK players pose for a group photo before the Champions League opening phase soccer match between AEK Athens and Real Madrid in Athens, Greece, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Petros Giannakouris)Real Madrid players stand for the anthem prior to the start of the Champions League opening phase soccer match between AEK Athens and Real Madrid in Athens, Greece, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Thanassis Stavrakis)Real Madrid players pose for a group photo prior to the start of the Champions League opening phase soccer match between AEK Athens and Real Madrid in Athens, Greece, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Thanassis Stavrakis)

    Fenerbahce Istanbul - Liverpool FC 3:2 (1:1)

    Góly: 29. Greenwood, 73. Brown, 79. Muriqi - 25. Nyoni, 69. Isak

    Fotogaléria zo zápasu Fenerbahce Istanbul - Liverpool FC (Liga majstrov, 4. kolo)
    Fenerbahce's Mason Greenwood, left, and Liverpool's Alexis Mac Allister challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Liverpool in Istanbul, Turkey, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Liverpool's Victor Munoz, left, and Fenerbahce's Kojo Peprah Oppong challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Liverpool in Istanbul, Turkey, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Fenerbahce's Nelson Semedo controls the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Liverpool in Istanbul, Turkey, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    Fenerbahce's Mason Greenwood, left, and Liverpool's Alexis Mac Allister challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Liverpool in Istanbul, Turkey, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEX
    10 fotografií
    Liverpool players prepare for the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Liverpool in Istanbul, Turkey, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's N'Golo Kante, center, and Liverpool's Dominik Szoboszlai challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Liverpool in Istanbul, Turkey, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXFenerbahce's Nelson Semedo, left, and Liverpool's Rio Ngumoha challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Liverpool in Istanbul, Turkey, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXLiverpool's Victor Munoz, right, and Fenerbahce's Irfan Kahveci challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Liverpool in Istanbul, Turkey, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEXLiverpool's Kostas Tsimikas, left, and Fenerbahce's Nelson Semedo challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Liverpool in Istanbul, Turkey, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Khalil Hamra) - XCHAMPIONSLEAGUEXLiverpool's Bradley Barcola, right, and Fenerbahce's N'Golo Kante challenge for the ball during the Champions League opening phase soccer match between Fenerbahce and Liverpool in Istanbul, Turkey, Wednesday, Nov. 4, 2026. (AP Photo/Emrah Gurel) - XCHAMPIONSLEAGUEX

    Liga majstrov - tabuľka ligovej fázy

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    PSGPSGPSG
    4
    4
    0
    0
    20:5
    12
    V
    V
    V
    V
    2
    Real MadridReal MadridRMA
    4
    4
    0
    0
    13:7
    12
    V
    V
    V
    V
    3
    BarcelonaBarcelonaBAR
    4
    3
    0
    1
    14:6
    9
    V
    P
    V
    V
    4
    Aston VillaAston VillaAVL
    4
    3
    0
    1
    12:6
    9
    P
    V
    V
    V
    5
    LiverpoolLiverpoolLIV
    4
    3
    0
    1
    14:10
    9
    P
    V
    V
    V
    6
    SportingSportingSPO
    4
    3
    0
    1
    8:4
    9
    V
    P
    V
    V
    7
    BetisBetisBET
    3
    3
    0
    0
    7:4
    9
    V
    V
    V
    8
    Bayern MníchovBayern MníchovFCB
    4
    2
    2
    0
    12:5
    8
    V
    R
    R
    V
    9
    ArsenalArsenalARS
    3
    2
    1
    0
    6:2
    7
    R
    V
    V
    10
    StuttgartStuttgartSTU
    4
    2
    1
    1
    7:4
    7
    P
    R
    V
    V
    11
    ComoComoCOM
    3
    2
    0
    1
    10:5
    6
    V
    P
    V
    12
    Manchester CityManchester CityMCI
    3
    2
    0
    1
    9:5
    6
    V
    P
    V
    13
    BruggyBruggyBRU
    3
    2
    0
    1
    9:6
    6
    V
    V
    P
    14
    Inter MilánoInter MilánoINT
    4
    2
    0
    2
    8:6
    6
    V
    V
    P
    P
    15
    LASKLASKLSK
    4
    2
    0
    2
    10:9
    6
    V
    V
    P
    P
    16
    DortmundDortmundBVB
    3
    2
    0
    1
    5:4
    6
    V
    P
    V
    17
    Manchester UnitedManchester UnitedMUN
    4
    2
    0
    2
    8:8
    6
    V
    P
    P
    V
    18
    GalatasarayGalatasarayGAL
    4
    2
    0
    2
    8:9
    6
    V
    V
    P
    P
    19
    FenerbahceFenerbahceFEN
    4
    1
    2
    1
    6:11
    5
    V
    R
    P
    R
    20
    AS RímAS RímROM
    4
    1
    1
    2
    10:8
    4
    P
    V
    P
    R
    21
    ŠachtarŠachtarSHK
    4
    1
    1
    2
    4:4
    4
    P
    P
    V
    R
    22
    PSVPSVPSV
    3
    1
    1
    1
    2:2
    4
    V
    P
    R
    23
    Atlético MadridAtlético MadridATM
    4
    1
    1
    2
    4:5
    4
    P
    R
    V
    P
    24
    Bodo GlimtBodo GlimtBOD
    4
    1
    1
    2
    4:9
    4
    R
    P
    V
    P
    25
    NeapolNeapolNAP
    3
    1
    0
    2
    5:7
    3
    V
    P
    P
    26
    SabahSabahSAB
    3
    1
    0
    2
    3:6
    3
    P
    V
    P
    27
    LensLensLEN
    3
    1
    0
    2
    3:7
    3
    P
    P
    V
    28
    RB LipskoRB LipskoLEI
    3
    1
    0
    2
    3:8
    3
    P
    V
    P
    29
    VillarrealVillarrealVIL
    4
    1
    0
    3
    8:14
    3
    P
    P
    V
    P
    30
    AEKAEKAEK
    4
    1
    0
    3
    5:11
    3
    P
    P
    P
    V
    31
    FeyenoordFeyenoordFEY
    4
    1
    0
    3
    4:11
    3
    P
    P
    V
    P
    32
    SlaviaSlaviaSLA
    3
    0
    1
    2
    4:7
    1
    R
    P
    P
    33
    VikingVikingVIK
    3
    0
    1
    2
    5:9
    1
    P
    R
    P
    34
    LilleLilleLIL
    4
    0
    1
    3
    4:10
    1
    R
    P
    P
    P
    35
    PortoPortoPOR
    3
    0
    0
    3
    2:6
    0
    P
    P
    P
    36
    Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
    4
    0
    0
    4
    1:17
    0
    P
    P
    P
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

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    Liga majstrov»Liga majstrov 2026/2027»VIDEO: Real bol blízko hanby v Grécku. Fenerbahce predviedlo s Liverpoolom skvelý obrat