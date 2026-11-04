VIDEO: Real bol blízko hanby v Grécku. Fenerbahce predviedlo s Liverpoolom skvelý obrat

Futbalisti Fenerbahçe Istanbul so slovenským kapitánom Milanom Škriniarom zaznamenali v stredajšom zápase 4. kola skupinovej fázy Ligy majstrov cenný skalp.
Na domácej pôde zdolali Liverpool 3:2 a dosiahli prvý triumf v prebiehajúcom ročníku súťaže. Namále mal Real Madrid, ktorý zvíťazil na ihrisku AEK Atény 3:2 až vďaka gólu z nadstaveného času.
Ofenzívne ladený duel v Istanbule otvorili gólovo hostia v 25. minúte vďaka presnej strele tínedžera Nyoniho.
Vedenie im však vydržalo len štyri minúty, keď Greenwoodov priamy kop s prispením teču skončil za Alissonom.
Podobný priebeh mal aj druhý polčas - na Gakpov center si nabehol Isak, no už o štyri minúty vyrovnal Brown, ku ktorému prepadla lopta v šestnástke.
VIDEO: Druhý gól Fenerbahce
Liverpool sa tretíkrát do vedenia už nedostal. Naopak, absolútne pohorel pri bránení vo vlastnom pásme.
Štyria hráči nedokázali odtlačiť Muriqiho, ktorý si vyskočil na padajúci center a rozhodol o cennom triumfe tureckého tímu.
Ten v zápase viedol ešte dočasný tréner Dirk Kuyt, už vo štvrtok by ho však mal vystriedať novovymenovaný Emre Belözoglu.
Pre Fenerbahce to bolo prvé víťazstvo v sezóne LM a zároveň premiérove v hlavnej fáze od ročníka 2007/08. Liverpool stratil prvé body.
Real zabral až v závere
Úvod na štadióne Agia Sophia v Aténach patril domácim hráčom, ktorí síce v 5. minúte nevyužili prečíslenie 4 na 3, no v 12. sa im podarilo otvoriť skóre.
Po prihrávke Joviča trafil Koita do horného rohu Courtoisovej brány. Po góle prebral iniciatívu Real, no dlhšie sa nedokázal dostať do vyložených príležitostí.
VIDEO: Tretí gól Realu Madrid
Jeho chvíle prišli po polhodine, prvý zásah Bellinghama neplatil pre ofsajd, ale druhý päťičkou už áno a v 32. minúte bolo 1:1.
Ďalší priebeh duelu sa niesol v znamení obliehania brány domácich, no gól padol paradoxne na druhej strane.
V 75. minúte ušiel Koita po ľavej strane, našiel Pila a ten trafil medzi brankárove nohy. Real však odpovedal už o tri minúty zásluhou Mbappeho - 2:2.
Favoriti sa nakoniec nenechali zahanbiť a na horúcej gréckej pôde triumfovali gólom striedajúceho kapitána Valverdeho z druhej minúty nadstaveného času.
Liga majstrov - 4. kolo (streda, 4. november)
AEK Atény - Real Madrid 2:3 (1:1)
Góly: 12. Koita, 75. Pilo - 32. Bellignham, 78. Mbappé, 90+2. Valverde
Fenerbahce Istanbul - Liverpool FC 3:2 (1:1)
Góly: 29. Greenwood, 73. Brown, 79. Muriqi - 25. Nyoni, 69. Isak