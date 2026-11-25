Futbalisti Slavie Praha so slovenským reprezentantom Ivanom Schranzom nezvíťazili ani vo svojom piatom zápase ligovej fázy Ligy majstrov, keď v stredu podľahli doma Villarrealu tesne 0:1.
Barcelona naopak pridala štvrtý triumf, na pôde Sabahu Baku vyhrala poľahky 4:1.
Diváci v Prahe v prvom polčase veľa vzruchu nevideli. Hral sa taktický futbal bez šancí. Zaujímavejšie momenty prišli až v závere. Domáci si v 43. minúte vypracovali prvú šancu, brankár hostí strelu Wiktora Nowaka vyrazil len pred seba a Mubarak Suleiman ju dorazil do siete, stál však v ofsajde.
O pár minúte neskôr Renato Veiga ako posledný fauloval Mojmíra Chytila a rozhodca vytiahol červenú. Opäť však zasiahol VAR a zmenil verdikt na žltú kartu.
Villarreal mal prvú veľkú šancu v 63. minúte a využil ju, keď strelou v šestnástke trafil k žrdi Tajon Buchanan.
VIDEO: Víťazný gól Villarrealu
Najväčšie rozčarovanie Pražania zažili v 80. minúte, keď rozhodca odpískal pokutový kop za to, že hráč Villarrealu stiahol súpera za dres. Po porade s videorozhodcom však svoje rozhodnutie o dve minúty neskôr zrušil.
Slavia si v závere vypracovala tlak, ale vyrovnať nedokázala ani s Ivanom Schranzom, ktorý nastúpil v 83. minúte.
Pražský klub zároveň vytvoril negatívny rekord skupinovej či ligovej fázy najprestížnejšej pohárovej súťaže.
Český šampión od roku 2007 nevyhral v hlavnej fáze Ligy majstrov 24 zápasov po sebe, o jeden viac ako rumunský FCSB medzi rokmi 2006 až 2013.
Rovnako dlhú sériu 24 stretnutí bez výhry mal v súťaži medzi rokmi 1992 až 2006 AEK Atény, prvé tri stretnutia nelichotivej šnúry však neboli v skupinovej fáze.
Barcelona nastúpila na Olympijskom štadióne v Baku s viacerými zmenami v zostave, ale bez problémov potvrdila úlohu veľkého favorita.
V 31. minúte sa presadil z dorážky Anthony Gordon, O chvíľu mu vzal druhý gól VAR, no v 51. minúte stál opäť na správnom mieste a znovu z dorážky upravil na 2:0.
Po hodine to bolo už 4:0 pre hostí, keď skórovali aj Karim Adeyemi a Gabriel Jesus. Čestný úspech domácich dosiahol v 63. minúte Joy Mickels.
Liga majstrov - 5. kolo (streda, 25. november):
SK Slavia Praha - Villarreal CF 0:1 (0:0)
Gól: 62. Buchanan
/Schranz za domácich od 83. min/
Sabah FK - FC Barcelona 1:4 (0:1)
Góly: 63. Mickels – 31. Gordon, 51. Gordon, 55. Adeyemi, 60. Jesus