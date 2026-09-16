Rázny vstup Sparty do Európskej ligy. Na pôde súpera vyhrala rozdielom triedy

Futbalisti Sparty Praha vstúpili do ligovej fázy Európskej ligy víťazstvom 4:1 nad arménskym tímom Ararat-Armenia.
V drese Sparty si plnú minutáž pripísal slovenský brankár Jakub Surovčík.
Omonia Nikózia privítala v dueli 1. kola na Cypre španielsku Celtu Vigo a pri najtesnejšom víťazstve domácich bol aj slovenský obranca Ľubomír Šatka, ktorý odohral celý duel. Jediný gól stretnutia strelil Slovinec Jure Balkovec v 88. minúte.
Hráči českého mužstva mohli inkasovať už hneď v úvode a po desiatich minútach prišla ďalšia príležitosť domácich, ktorí nastrelili žrď.
Zverenci Briana Priskeho ustáli aktívny úvod v podaní domácich a udreli dvakrát po rohovom kope zásluhou nórskeho obrancu Tobiasa Guddala.
V druhom polčase sa pridali John Mercado a Patrik Vydra. Arménsky tím sa nevedel dostať do zápasu, zatiaľ čo Sparta kontrolovala hru a zvládla ubrániť aj náznaky protiútoku zo strany súpera.
Za Ararat, ktorý zažil premiéru v hlavnej fáze akejkoľvek európskej súťaže, sa presadil Bruno Wilson.
Európska liga - prvé výsledky 1. kola ligovej fázy
FC Ararat-Armenia - Sparta Praha 1:4 (0:2)
Góly: 55. Wilson - 20. a 22. Guddal, 53. Mercado, 71. Vydra
/J. Surovčík (Sparta) odchytal celý zápas/
Omonia Nikózia - Celta Vigo 1:0 (0:0)
Gól: 88. Balkovec
/Ľ. Šatka (Omonia) odohral celý zápas/