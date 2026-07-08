Historická premiéra aj stáli účastníci. Najväčšiu pozornosť púta Borbélyho tím

Balázs Borbély sa stal novým trénerom Ferencvárosu.
Balázs Borbély sa stal novým trénerom Ferencvárosu. (Autor: FTC)
TASR|9. júl 2026 o 00:00
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Celkovo je v prvom predkole zastúpených dvanásť krajín.

Úvodné futbalové zápasy prvého predkola nadchádzajúceho ročníka Európskej ligy 2026/27 sa začnú vo štvrtok aj so slovenskou účasťou.

Celkovo je na programe šesť stretnutí a víťaz Slovenského pohára MŠK Žilina sa predstaví o 20.00 h na pôde Hajduku Split. Pozornosť pútajú aj CSKA Sofia či Ferencváros Budapešť.

Práve maďarský klub pod vedením slovenského trénera Balázsa Borbélyho má najvyšší koeficient UEFA (51.250 b) a čaká ho Vojvodina Novi Sad.

Maďarský vicemajster a držiteľ pohára hrá pravidelne na európskej scéne a v sezóne 1974/75 bol vo finále Pohára víťazov pohárov proti Dynamu Kyjev.

To bude aj v tohtoročnom prvom predkole, tak isto, ako nasadený tím s trhovo najhodnotnejším kádrom.

Čaká ho rumunská Universitatea Kluž a spomínaná CSKA Sofia si zmeria sily so severoírskym Derry City.

Žilina s koeficientom 5500 b zdanlivo hrá prím medzi nenasedenými, väčšie očakávania sú však od Klužu.

Celkovo je v prvom predkole zastúpených dvanásť krajín, papierovo najslabším je islandský IF Vestri, ktorý si zmeria sily s Karabachom Agdam.

Poltucet nasadených tímov dopĺňa moldavský Šeriff Tiraspoľ, ktorý privíta NK Aluminij Kidričevo zo Slovinska.

Zápasy prvého predkola Európskej ligy 2026/27

Štvrtok 9. júla

18:00 Karabach Agdam - IF Vestri

19:00 Dynamo Kyjev - Universitatea Kluž

19:00 Šeriff Tiraspoľ - NK Aluminij Kidričevo

20:00 Hajduk Split - MŠK Žilina

20:00 CSKA Sofia - Derry City

20:00 FK Vojvodina Novi Sad - Ferencváros Budapešť

Úplnú premiéru na európskej scéne zažíva Vestri, ktorý získal v auguste Islandský pohár, svoju doposiaľ jedinú trofej.

Zaujímavosťou je, že tím pôsobí na domácej scéne v druhej najvyššej súťaži. Premiéru si odbyje aj Kidričevo – to síce získalo v 60-tych rokoch slovinský titul aj pohár, no vtedy bola krajina súčasťou Juhoslávie.

Druhé zápasy sú na programe vo štvrtok 16. júla a neúspešné tímy budú ďalej bojovať o európsku jeseň v kvalifikácii Konferenčnej ligy.

Celkovo sa v kvalifikácii druhej najvyššej európskej súťaže predstaví 53 tímov – niektoré sú nasadené do ďalších kôl, ďalšie „padnú“ do súťaže z Ligy majstrov.

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