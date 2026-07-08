Historická premiéra aj stáli účastníci. Najväčšiu pozornosť púta Borbélyho tím

Úvodné futbalové zápasy prvého predkola nadchádzajúceho ročníka Európskej ligy 2026/27 sa začnú vo štvrtok aj so slovenskou účasťou.
Celkovo je na programe šesť stretnutí a víťaz Slovenského pohára MŠK Žilina sa predstaví o 20.00 h na pôde Hajduku Split. Pozornosť pútajú aj CSKA Sofia či Ferencváros Budapešť.
Práve maďarský klub pod vedením slovenského trénera Balázsa Borbélyho má najvyšší koeficient UEFA (51.250 b) a čaká ho Vojvodina Novi Sad.
Maďarský vicemajster a držiteľ pohára hrá pravidelne na európskej scéne a v sezóne 1974/75 bol vo finále Pohára víťazov pohárov proti Dynamu Kyjev.
To bude aj v tohtoročnom prvom predkole, tak isto, ako nasadený tím s trhovo najhodnotnejším kádrom.
Čaká ho rumunská Universitatea Kluž a spomínaná CSKA Sofia si zmeria sily so severoírskym Derry City.
Žilina s koeficientom 5500 b zdanlivo hrá prím medzi nenasedenými, väčšie očakávania sú však od Klužu.
Celkovo je v prvom predkole zastúpených dvanásť krajín, papierovo najslabším je islandský IF Vestri, ktorý si zmeria sily s Karabachom Agdam.
Poltucet nasadených tímov dopĺňa moldavský Šeriff Tiraspoľ, ktorý privíta NK Aluminij Kidričevo zo Slovinska.
Zápasy prvého predkola Európskej ligy 2026/27
Štvrtok 9. júla
18:00 Karabach Agdam - IF Vestri
19:00 Dynamo Kyjev - Universitatea Kluž
19:00 Šeriff Tiraspoľ - NK Aluminij Kidričevo
20:00 Hajduk Split - MŠK Žilina
20:00 CSKA Sofia - Derry City
20:00 FK Vojvodina Novi Sad - Ferencváros Budapešť
Úplnú premiéru na európskej scéne zažíva Vestri, ktorý získal v auguste Islandský pohár, svoju doposiaľ jedinú trofej.
Zaujímavosťou je, že tím pôsobí na domácej scéne v druhej najvyššej súťaži. Premiéru si odbyje aj Kidričevo – to síce získalo v 60-tych rokoch slovinský titul aj pohár, no vtedy bola krajina súčasťou Juhoslávie.
Druhé zápasy sú na programe vo štvrtok 16. júla a neúspešné tímy budú ďalej bojovať o európsku jeseň v kvalifikácii Konferenčnej ligy.
Celkovo sa v kvalifikácii druhej najvyššej európskej súťaže predstaví 53 tímov – niektoré sú nasadené do ďalších kôl, ďalšie „padnú“ do súťaže z Ligy majstrov.