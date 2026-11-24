Český futbalista Lukáš Provod musí podstúpiť operáciu zraneného menisku v kolene.
Tridsaťročný ofenzívny stredopoliar Slavie Praha bude absentovať lídrovi najvyššej českej súťaže minimálne do konca jesennej časti sezóny.
Účastníka tohtoročných majstrovstiev sveta sprevádzali problémy už od šampionátu v USA, Kanade a Mexiku. Na jeseň odohral 15 súťažných duelov, no v uplynulých piatich nastúpil len v jednom.
„Situácia sa dostala do bodu, keď už koleno nie je v takom stave, aby som mohol byť tímu nápomocný. Po konzultácii s lekármi a fyzioterapeutmi som sa rozhodol riešiť situáciu a podstúpiť operačný zákrok,“ citoval Provoda portál idnes.cz.
Český reprezentant tak s určitosťou vynechá stredajšie stretnutie Ligy majstrov proti Villarrealu a aj záverečné štyri kolá jesennej časti českej ligy.
Úradujúci šampión sa po zimnej prestávke stretne 19. januára na pôde FC Porto v zápase 7. kola ligovej fázy najprestížnejšej klubovej súťaže.