Anglická futbalová asociácia reaguje na verdikt v prípade City. Spomína integritu

Anglická futbalová asociácia (FA) uviedla, že rozhodnutie nezávislej komisie v prípade Manchestru City má „dôsledky na integritu futbalu“.
Zároveň oznámila, že následky porušenia finančných pravidiel pozorne zvažuje a v prípade potreby podnikne príslušné kroky.
Nezávislá komisia v rozsiahlej správe zverejnenej tento týždeň uznala Manchester City vinným z viac než stovky obvinení týkajúcich sa porušenia finančných pravidiel Premier League.
Medzi sezónami 2009/2010 a 2017/2018 klub uzatváral fiktívne zmluvy, aby umelo nafúkol svoje príjmy a znížil náklady. Celková hodnota schémy mala dosiahnuť takmer miliardu libier.
Vedenie najvyššej anglickej súťaže vinu Citizens potvrdilo a klub sa plánuje odvolať. FA v reakcii dodala, že vzhľadom na pokračujúce konanie medzi PL a City sa k prípadu v tejto fáze nebude podrobnejšie vyjadrovať.
„Naďalej však budeme pozorne sledovať vývoj,“ citovala z vyhlásenia asociácie agentúra AFP.
Manchester môže podať odvolanie proti verdiktu o vine do piatka.
Neexistuje presný časový harmonogram, ako dlho môže odvolacie konanie trvať, ani kedy by sa v prípade neúspechu mohli uplatniť prípadné sankcie vrátane možného odpočtu bodov, ktorý by mohol viesť k zostupu City z PL.
Vyšetrovanie sa začalo už v roku 2018.