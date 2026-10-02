Anglická futbalová asociácia reaguje na verdikt v prípade City. Spomína integritu

Štadión Manchestru City - Etihad stadium
Štadión Manchestru City - Etihad stadium (Autor: TASR/AP)
TASR|2. okt 2026 o 11:52
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Následky porušenia finančných pravidiel pozorne zvažuje.

Anglická futbalová asociácia (FA) uviedla, že rozhodnutie nezávislej komisie v prípade Manchestru City má „dôsledky na integritu futbalu“.

Zároveň oznámila, že následky porušenia finančných pravidiel pozorne zvažuje a v prípade potreby podnikne príslušné kroky.

Nezávislá komisia v rozsiahlej správe zverejnenej tento týždeň uznala Manchester City vinným z viac než stovky obvinení týkajúcich sa porušenia finančných pravidiel Premier League.

Medzi sezónami 2009/2010 a 2017/2018 klub uzatváral fiktívne zmluvy, aby umelo nafúkol svoje príjmy a znížil náklady. Celková hodnota schémy mala dosiahnuť takmer miliardu libier.

Vedenie najvyššej anglickej súťaže vinu Citizens potvrdilo a klub sa plánuje odvolať. FA v reakcii dodala, že vzhľadom na pokračujúce konanie medzi PL a City sa k prípadu v tejto fáze nebude podrobnejšie vyjadrovať.

„Naďalej však budeme pozorne sledovať vývoj,“ citovala z vyhlásenia asociácie agentúra AFP.

Manchester môže podať odvolanie proti verdiktu o vine do piatka.

Neexistuje presný časový harmonogram, ako dlho môže odvolacie konanie trvať, ani kedy by sa v prípade neúspechu mohli uplatniť prípadné sankcie vrátane možného odpočtu bodov, ktorý by mohol viesť k zostupu City z PL.

Vyšetrovanie sa začalo už v roku 2018.

Tabuľka Premier League

Premier League

    Štadión Manchestru City - Etihad stadium
    Štadión Manchestru City - Etihad stadium
    Anglická futbalová asociácia reaguje na verdikt v prípade City. Spomína integritu
    dnes 11:521
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