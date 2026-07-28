Dunajská Streda priviedla útočníka. Na prvom mieste je vždy mužstvo, hovorí strelec

Prince Owusu
Prince Owusu (Autor: dac1904.sk)
TASR|28. júl 2026 o 12:23
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Je odchovancom domácej Nayan Soccer Academy.

Novou posilou futbalistov DAC Dunajská Streda sa stal 20-ročný útočník Prince Owusu. O angažovaní Ghančana na trojročný kontrakt s opciou na ďalší rok informoval účastník Niké ligy na svojej oficiálnej stránke.

Owusu je odchovancom domácej Nayan Soccer Academy, za ktorej A-tím hrával od 17 rokov v druhej najvyššej súťaži.

V roku 2025 prestúpil do azerbajdžanského klubu FK Gabala, kde v 34 súťažných dueloch strelil sedem gólov a pridal tri asistencie.

„Cítim veľkú radosť, že som podpísal zmluvu s Dunajskou Stredou. Oslovil ma herný systém mužstva aj to, ako klub funguje.

Prečítal som si niečo o jeho histórii, o výnimočných fanúšikoch a o tom, aký prístup má k hráčom. Všetko to vo mne vyvolalo veľmi dobrý pocit.

U mňa je na prvom mieste vždy mužstvo. Chcem pomôcť tímu a až potom myslieť na individuálne úspechy,“ vyjadril sa pre klubový web 20-ročný útočník.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
1
1
0
0
4:0
3
V
2
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
1
1
0
0
2:0
3
V
3
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
1
0
1
0
4:4
1
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
1
0
1
0
4:4
1
R
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
1
0
1
0
1:1
1
R
6
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
1
0
1
0
1:1
1
R
7
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
1
0
1
0
1:1
1
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
1
0
1
0
1:1
1
R
9
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
1
0
1
0
1:1
1
R
10
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
1
0
1
0
1:1
1
R
11
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
1
0
0
1
0:2
0
P
12
MFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská BystricaMFK Dukla Banská Bystrica
1
0
0
1
0:4
0
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Prince Owusu
    Prince Owusu
    Dunajská Streda priviedla útočníka. Na prvom mieste je vždy mužstvo, hovorí strelec
    dnes 12:23
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