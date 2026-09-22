Šéf La Ligy odmietol sprisahanie rozhodcov proti Realu Madrid: Súťaž nepatrí nikomu

Javier Tebas - prezident La Ligy.
Javier Tebas - prezident La Ligy. (Autor: SITA/AP)
TASR|22. sep 2026 o 17:10
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Často sa dostáva do konfliktov s Realom Madrid a jeho prezidentom Perezom.

Prezident španielskej futbalovej La Ligy Javier Tebas sa v utorok ostro ohradil proti tvrdeniam Realu Madrid o „sprisahaní“ rozhodcov po prehre 1:2 v nedeľnom mestskom derby na štadióne Atletica.

Tréner „bieleho baletu“ Jose Mourinho priniesol na pozápasovú tlačovú konferenciu dve vytlačené snímky obrazovky zákrokov hráčov Atletica, o ktorých sa domnieval, že mali byť potrestané červenou kartou.

Tebas následne na sociálnej sieti reagoval na článok podporujúci Real Madrid dlhým príspevkom, v ktorom odmietol tvrdenia o „sprisahaní“ proti 15-násobnému víťazovi Ligy majstrov.

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„A je to tu opäť. Hlásne trúby a televízia režimu vytvárajú ten istý starý príbeh – permanentné sprisahanie. Tento článok ide ešte ďalej. Tvrdí, že rozhodcovia poškodzujú 'biznis, ktorý ich živí'. Čo presne sa tým žiada?

Rozhodovanie podľa príjmov, sledovanosti alebo klubového znaku? Takto teda niekto chápe rovnosť v súťaži. Real Madrid je pre La Ligu kľúčový. Tvrdiť však, že 'La Liga nemá bez neho žiadnu hodnotu', odhaľuje pohŕdanie ostatnými klubmi, ich fanúšikmi a ich históriou.

Súťaž nepatrí nikomu,“ uviedol podľa agentúry AFP Tebas, ktorý sa často dostáva do konfliktov s Realom Madrid a jeho otvorene vystupujúcim prezidentom Florentinom Perezom.

Mourinhovi zverenci vstúpili do sezóny rozpačito a v tabuľke La Ligy už zaostávajú o šesť bodov za obhajcom titulu a aktuálnym lídrom FC Barcelona.

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„Tvrdiť, že rozhodcovia sú namierení proti Realu Madrid, znamená žiť v úplne inom vesmíre.

Takéto tvrdenia slúžia ako výhovorka na zakrytie ďalších nedostatkov, ktoré sú v prvých zápasoch sezóny jasne viditeľné.

Je jednoduchšie poukazovať na sprisahanie, než vysvetľovať, čo sa deje na ihrisku,“ dodal Tebas.

Tabuľka La Ligy

La Liga

    Javier Tebas - prezident La Ligy.
    Javier Tebas - prezident La Ligy.
    Šéf La Ligy odmietol sprisahanie rozhodcov proti Realu Madrid: Súťaž nepatrí nikomu
    ut 17:101
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