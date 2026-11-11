Prezident podpísal novelu zákona o športe. Huliak ju víta, SFZ hovorí o tragédii

Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini v stredu podpísal novelu zákona o športe schválenú plénom Národnej rady Slovenskej republiky počas 61. parlamentnej schôdze.
Nová legislatíva upravuje časové podmienky v súvislosti s doplatením zadržaných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na športovú činnosť. Informáciu potvrdila TASR Kancelária prezidenta SR.
Podľa novely má po novom stačiť, aby osoba preukázala splnenie podmienok spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov do 30 dní od straty spôsobilosti, aby sa jej doplatili peniaze.
Čo novela prináša
„Cieľom návrhu zákona je upraviť časové podmienky, za ktorých možno osobe po obnovení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov doplatiť prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré jej počas obdobia, keď nemala túto spôsobilosť alebo jej bola táto spôsobilosť dočasne pozastavená, neboli poskytnuté,“ píše sa v odôvodnení novej legislatívy.
V súčasnosti je možnosť doplatenia zadržaných prostriedkov viazaná na dátum 30. novembra príslušného roka. Tento pevný dátum sa nahradí jednotnou lehotou 30 dní. Počítať sa bude od straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov alebo od jej dočasného pozastavenia.
„Cieľom je ustanoviť rovnaké časové obdobie rozhodné pre možnosť doplatenia zadržaných prostriedkov bez ohľadu na to, v ktorej časti kalendárneho roka nastala rozhodujúca skutočnosť,“ priblížil predkladateľ, poslanec Pavel Ľupták (nezaradený).
Nová 30-dňová lehota nemení podľa predkladateľa dôvody straty spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov, dobu jej trvania ani podmienky jej obnovenia, ktoré sú stanovené zákonom o športe.
„Ak zákon viaže stratu spôsobilosti na určitú dobu alebo na trvanie sankcie, navrhovaná právna úprava túto dobu neskracuje,“ dodal. Lehota sa podľa neho vzťahuje na podmienky zachovania možnosti doplatenia zadržaných prostriedkov po obnovení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov.
Pri dočasnom pozastavení spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov sa v legislatíve zachováva povinnosť ministerstva športu a cestovného ruchu dočasné pozastavenie bezodkladne zrušiť, ak pominie dôvod, pre ktorý bola spôsobilosť dočasne pozastavená.
„Navrhovaná právna úprava nemení tento základný mechanizmus a upravuje iba časovú podmienku doplatenia zadržaných prostriedkov,“ dodal poslanec. Nová legislatíva má byť účinná dňom vyhlásenia.
Huliak schválenie víta, SFZ hovorí o tragédii
Minister športu a cestovného ruchu Rudolf Huliak (nezávislý) schválenie novely víta. „Desať miliónov eur pre futbalové hnutie neprepadne zo štátneho rozpočtu, skončí skutočne vo futbale,“ okomentoval pred novinármi v parlamente.
Na schválenie novely zákona o športe reagoval v stanovisku Slovenský futbalový zväz (SFZ), ktorý ho vníma ako tragédiu nielen pre slovenský futbal, ale pre celý šport na Slovensku.
„Považujeme ju za účelovú legislatívnu zmenu, ktorá vyvoláva vážne pochybnosti o súlade s princípmi právneho štátu a Ústavou Slovenskej republiky. Za mimoriadne problematický považujeme aj pozmeňujúci návrh poslanca Malatinca týkajúci sa 30-dňovej lehoty, ktorý môže mať zásadné negatívne dôsledky na fungovanie športového prostredia a jeho stabilitu.
SFZ preto využije všetky dostupné legitímne právne a inštitucionálne možnosti na ochranu slovenského futbalu a športu. Obrátime sa na prezidenta Slovenskej republiky Petra Pellegriniho so žiadosťou, aby zákon nepodpísal, uplatnil svoje právo veta a vrátil ho Národnej rade SR na opätovné prerokovanie.“