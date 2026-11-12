Prezident Dortmundu chce stopnúť náboženské oslavy. Futbalista nimi rozdeľuje fanúšikov

Prezident Borussie Dortmund Hans-Joachim Watzke žiada od nemeckého futbalového reprezentanta Felixa Nmechu, aby sa zdržal náboženských osláv.
Po góloch do siete súpera si z hlavy zloží imaginárnu korunu, položí ju pred seba a kľakne si, čo sa stretlo s vlnou kritiky aj u fanúšikov Dortmundu.
„Počas minulého reprezentačného zrazu sme spolu absolvovali videohovor, ja som bol doma na gauči.
Vysvetlil som mu, že jeho spôsob gólových osláv rozdeľuje fanúšikov a že by mal s tým prestať.
Nechcem nikomu zakazovať náboženské gestá ani ho trestať, ale toto je podľa mňa za hranicou," citovala slová Watzkeho agentúra DPA.
Nmecha vysvetlil, že jeho spôsob osláv neodkazuje iba na Ježiša, ale je zároveň prejavom nádeje a sily.