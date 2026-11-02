Atlético vyzve Bayern, Kane môže vyrovnať Ronalda. Škriniar bude brániť Liverpool

Štvrté kolo ligovej fázy Ligy majstrov ponúkne v utorok a stredu viacero atraktívnych súbojov.
Ťahákom bude duel Atletica Madrid s Bayernom Mníchov, ktorý má aj slovenský rozmer vďaka obrancovi španielskeho tímu Dávidovi Hanckovi.
Reprezentačný kapitán Milan Škriniar nastúpi s Fenerbahce Istanbul proti Liverpoolu, pre zranenia budú absentovať stredopoliar Neapola Stanislav Lobotka a krídelník Leo Sauer z nemeckého Stuttgartu.
Atletico aj Bayern si v tejto sezóne najprestížnejšej klubovej súťaže pripísali po jednom triumfe a v tabuľke ich delí jediný bod.
Zatiaľ čo madridský tím sa cez víkend predstavil na pôde Levante (2:0), ktoré okupuje posledné priečky tabuľky, Bavori majú za sebou náročné derby o prvú pozíciu v Bundeslige proti Borussii Dortmund (2:2).
Lepšie momentum má Atletico so sériou deviatich stretnutí bez prehry.
Simeone verí vo výhodu domáceho prostredia
„Los Colchoneros“ doma s Bayernom v troch doterajších stretnutiach neprehrali a aj tentoraz sa chcú oprieť o podporu tribún. „Bayern je veľmi dôležitý súper v Lige majstrov, ale máme výhodu, že hráme pred našimi fanúšikmi.
Na Metropolitane budú v mimoriadnej atmosfére, jednej z najlepších, akú môžete zažiť. Keď uvidia, ako nás fanúšikovia privítajú, pochopia, že budeme hrať s hráčom navyše,“ povedal krídelník Giuliano Simeone podľa denníka Mundo Deportivo.
Bavorom bude naďalej chýbať tréner Vincent Kompany, ktorý sa zotavuje po zápale mozgových blán.
Na zoznam zranených hráčov sa ku brankárovi Manuelovi Neuerovi, stredopoliarovi Jamalovi Musialovi a útočníkovi Luisovi Diazovi po zápase s Dortmundom pridala aj dvojica Ismael Saibari a Serge Gnabry.
„Je to pre nás dôležitý zápas. V Lige majstrov sme už dvakrát remizovali a vieme, aké dôležité môže byť umiestnenie v prvej osmičke. Čaká nás ťažký vonkajší duel a budeme musieť zintenzívniť svoju hru, aby sme tento zápas vyhrali,“ poznamenal čerstvý držiteľ Zlatej lopty Harry Kane.
Anglický kanonier proti Dortmundu nepremenil penaltu, v Lige majstrov však skóroval pri každom zo svojich uplynulých desiatich štartov a gólom v ďalšom stretnutí by vyrovnal rekord Cristiana Ronalda.
Fenerbahce proti favoritovi, nelichotivá séria Slavie
Škriniarovo Fenerbahce v stredu proti Liverpoolu zabojuje o prvé víťazstvo v hlavnej fáze po desiatich zápasoch. Turecký klub v 3. kole neudržal dvojgólové vedenie proti Slavii Praha a remizoval 2:2, cez víkend navyše podľahol Göztepe 1:2.
Tretí „The Reds“ vyhrali všetky tri doterajšie stretnutia v milionárskej súťaži a strelili 12 gólov, do Turecka však pricestujú po nedeľňajšej prehre v Premier League s Arsenalom 0:1.
„Kanonieri“ sa rovnako ako v minulej sezóne predstavia na pôde Slavie, ktorá má zatiaľ jediný bod.
Na víťazstvo v hlavnej fáze Ligy majstrov čaká už 22 zápasov, naposledy uspela pri svojom debute proti Steaue Bukurešť v septembri 2007. K vyrovnaniu negatívneho rekordu AEK Atény jej chýbajú dve stretnutia.
„Samozrejme, čím dlhšie to trvá, tým je to nepríjemnejšie. Séria je dlhá a keďže o tom stále hovoríme, premýšľam nad tým viac ako v minulosti. Všetko nám musí vyjsť a musíme odovzdať sto percent,“ povedal tréner českého tímu Jindřich Trpišovský podľa AFP. Súboj sa odohrá presne rok po domácej prehre Slavie s Arsenalom 0:3.
Absencie Slovákov a rozbehnutá Aston Villa
Neapolu bude v Porte chýbať Lobotka, ktorý sa zranil pri stredajšom víťazstve v Monze (4:1). Taliansky tím má zatiaľ v súťaži tri body za triumf nad Bodö/Glimt 4:3, Porto je po troch prehrách naďalej bez bodu. Stuttgart zase vycestuje do Istanbulu bez Sauera, 20-ročný krídelník si na tréningu poranil sedací sval.
Nemecký tím vstúpil do ligovej fázy dvoma víťazstvami a remízou, na Tehelnom poli zdolal v polovici októbra Slovan Bratislava 3:0. Galatasaray získal prvé body až v minulom kole, keď triumfoval na pôde ďalšieho zo súperov „belasých“ Lille 4:2.
Z popredných tímov láka aj súboj Barcelony s druhou Aston Villou, ktorá zatiaľ vyhrala všetky tri stretnutia so skóre 12:3.
Zverenci trénera Unaia Emeryho postupne zdolali Club Bruggy, Fenerbahce aj Viking Stavanger. Katalánci po prehrách s Parížom Saint-Germain (2:4) v Lige majstrov a Realom Madrid (1:2) v La Lige odpovedali sobotňajším triumfom nad Alavesom 6:1.
Líder tabuľky a úradujúci dvojnásobný víťaz súťaže PSG sa predstaví na pôde Villarrealu, ktorý prehral dva z troch duelov. Real Madrid sa pokúsi potvrdiť stopercentnú bilanciu v Aténach, Manchester City nastúpi v Lipsku.
Dortmund privíta ďalší tím s plným počtom bodov Real Betis, ktorý bude koncom novembra hrať v Bratislave. Viking, v ktorého kádri pôsobí slovenský brankár Ľubomír Belko, čaká domáci zápas proti Sabahu Baku.
Utorkový súboj Šachtaru Doneck a Sportingu povedie trojica slovenských rozhodcov Ivan Kružliak, Branislav Hancko a Ján Pozor.