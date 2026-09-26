Súper zabudol vyhrávať, dostal nevídaný výprask. Weiss spomína hanbu, ide aj cez mŕtvoly

Nové dresy, nový tréner, nové miesto prípravy. Sťahovanie zo západu na východ. Senec či Šamorín nahradili Tatry. Nebude sa hrať v Bratislave ani v Trnave, ale v Prešove a Košiciach.
Slovenská reprezentácia vstupuje pod Vladimírom Weissom starším do novej éry aj do ďalšieho ročníka Ligy národov.
V C-divízii ju čakajú Moldavsko, Kazachstan a Faerské ostrovy. Po dvoch neúspešných pokusoch o postup o úroveň vyššie zostáva cieľ rovnaký: dostať sa do B-divízie.
Weiss pritom trošku prekvapil. Nerobil si vopred alibi.
„Verím, že budeme hrať tak, aby sme boli favoritom skupiny a vyhrali ju. To je naša povinnosť. Bola by to veľká hanba pre nás všetkých – pre mňa, hráčov, funkcionárov aj divákov. To nesmieme dopustiť. Musíme tú skupinu vyhrať, dá sa povedať, aj cez mŕtvoly,“ vravel tréner Vladimír Weiss v podcaste SFZ.
Podobne to vníma aj brankár Martin Dúbravka.
„Áno, pasujeme sa do úlohy favorita, aj keď je to vždy náročné. Bude to o nás. Musíme byť aktívni a verím, že budeme úspešní,“ opisuje.
Favorit, ktorý má svoje otázniky
Slováci síce majú svoje problémy, ale zo všetkých súperov majú najkvalitnejší káder. Otázniky sa týkajú najmä ofenzívy.
Väčšina útočných hráčov má na klubovej scéne minimálnu minutáž, často naskakujú iba z lavičky a strieľajú minimum gólov. Aj preto si o to viac vážia reprezentačný zraz.
„Podobne ako ja, David Strelec či Tomáš Bobček tiež majú menšiu minutáž, o to viac si vážime, že sme tu. Sme hladní a motivovaní. Verím, že trénerovi zamotáme hlavu a bude mať z čoho vyberať,“ vravel útočník Róbert Boženík.
Na opačnej strane ihriska však situácia vyvoláva podstatne viac optimizmu.
Slovensko vs. Moldavsko
Hrá sa v sobotu o 20. 45, vysiela Sport 1
Odhadovaná zostava:
Dúbravka – Valjent, Škriniar, Hancko, Obert – Duda, Lobotka, Rigo – Schranz (Suslov), Strelec, Haraslín
Fenomén Hancko
Dávid Hancko potvrdzuje v drese Atlética Madrid, že je na svojom poste svetová trieda. Kapitánom a lídrom obrany v bohatom Fenerbahce Istanbul je Milan Škriniar. V talianskej lige je oporou Cagliari Adam Obert. Jeho tím vyhral štyri z piatich zápasov a figuruje na štvrtom mieste.
Ivan Mesík nastupuje pravidelne za Charlton v druhej anglickej lige. Martin Valjent je už roky pilierom RCD Mallorca, ktorá je momentálne v druhej španielskej lige. Všetci defenzívni hráči nastupujú pravidelne.
Defenzívny stredopoliar Stanislav Lobotka je stále nepostrádateľný pre SSC Neapol a stihol už aj skórovať.
Hancko do stredu, otáznik na pravom kraji
Ako by teda mohla vyzerať základná jedenástka?
V bráne nastúpi jeden z dvojice Dominik Greif – Martin Dúbravka. V prvom zápase zrejme Weiss staví na automatizmy a zohratosť a uprednostní Dúbravku, v druhom nasadí Greifa. To je však iba odhad autora.
Veľmi reálna je zmena postu Dávida Hancka. Kým Francesco Calzona ho uprednostňoval na kraji obrany, pod Weissom sa zrejme presunie do stredu. Na stopérskom poste hráva Hancko aj v Atléticu Madrid a sám hráč sa tam cíti lepšie.
VIDEO: Zostrih zápasu Nórsko - Moldavsko
Na ľavom kraji obrany by mal hrať Dávid Obert, ktorý je na tento post zvyknutý z Cagliari. Milan Škriniar je jasný ako druhý stopér.
Na pravom kraji obrany by mal alternovať Martin Valjent. Opäť to bude skôr z núdze, keďže je stopér. Je však reálne, že na tomto poste bude alternovať aj dvadsaťročný Hugo Pavek. Veď zápasov je v krátkom rozmedzí dosť a rotácia je viac ako nutná.
V strede poľa má istotu Lobotka, Duda a zrejme Ondrej Rigo. Alebo Weiss prekvapí a vyskúša tam Tomáša Suslova, ktorý je využiteľný aj na krídle.
Prešov namiesto Bratislavy
Istotu na krídle má Lukáš Haraslín. Na druhej strane dostane možnosť zrejme Ivan Schranz. Ďalšou možnosťou je Leo Sauer či Adrián Kaprálik.
Na hrote útoku by nemal chýbať David Strelec, aj keď v Middlesbrough FC nehráva. Weiss ho dobre pozná a verí mu.
Prvý zápas odohrajú Slováci v sobotu o 20.45, vysiela ho Sport 1, v Prešove, kde privítajú Moldavsko.
Výber dejiska zapadá do novej podoby reprezentačného obdobia. Senec či Šamorín nahradili Tatry a zápasy sa presunuli na východ. Po Prešove príde na rad Košice.
Hráči si od toho sľubujú silnú podporu z tribún.
„Tešíme sa z toho, že nás prídu ľudia podporiť. Vždy keď sme hrali na východe, štadión bol plný. Atmosféra bola zakaždým super, verím, že to bude tak aj tentoraz v Prešove i Košiciach a diváci prídu v čo najväčšom počte,“ verí Škriniar.
Weissova aura už pôsobí
Súčasná generácia zažila pod vedením Weissa premiéru už v prípravných zápasoch. V júni však väčšina lídrov na čele s Hanckom, Škriniarom či Lobotkom chýbala.
Teraz už Weiss dostáva k dispozícii podstatne silnejší káder a s ním aj hráčov, ktorí majú byť základom jeho tímu.
„S trénerom Weissom som nemal tú česť spolupracovať v minulosti. Poznám ho však už dlhé roky. Keď sme sa stretli, vždy sme sa výborne porozprávali. Tréner má svoju auru, energiu, ktorú do nás, do chalanov dáva od prvého zrazu. Verím, že to bude fungovať, sadne si to a opäť odštartujeme spolu niečo úspešné,“ opisoval kapitán Škriniar.
Prvé ostré zápasy však ukážu, ako rýchlo sa Weissovi podarí pretaviť energiu a skúsenosti do fungujúceho tímu.
Na papieri jasný favorit
Slovenská futbalová reprezentácia vstupuje do zápasu proti Moldavsku ako favorit, čo odráža 45. miesto Slovenska v rebríčku FIFA oproti 159. pozícii súpera.
Historická bilancia zahŕňa kvalifikačné výhry 1:0 vonku a 4:2 doma v rámci bojov o postup na MS 2002.
Moldavsko nevyhralo tento rok ani minulý. Má pätnásť zápasov bez víťazstva. Naposledy sa tešilo z troch bodov v novembri 2024 na pôde Andorry.
Takto pred rokom navyše Nóri doma Moldavsko zdemolovali 11:1. Erling Haaland sa presadil päťkrát a pridal aj dve asistencie. Bol to najväčší debakel nášho súpera v histórii.
To všetko ešte viac zvýrazňuje Weissove slová o povinnosti vyhrať skupinu. Na ihrisku však začne platiť iný príbeh.
Postupová hierarchia
Slováci nehrajú iba o postup do B-divízie Ligy národov. V hre je aj cesta na majstrovstvá Európy.
V prípade triumfu v skupine Ligy národov by mohli mať zaručenú baráž o ME. Nie je to však na sto percent, pretože Liga národov je v tomto smere trošku komplikovaná.
Miesta v baráži sa priraďujú od najvyššej A-divízie smerom nadol. Keďže väčšina tímov z A-divízie a B-divízie sa na šampionát kvalifikuje priamo z klasickej kvalifikácie, ich barážové miesta sa posúvajú nižšie.
Ako víťaz skupiny v C-divízii by malo Slovensko obrovskú šancu na miesto v baráži. Definitívna istota však závisí od toho, koľko tímov postúpi priamo.
Tipujúci sa zhodli: Slovensko je jasným favoritom
Nová edícia Ligy národov je tu a slovenská reprezentácia vstupuje do súťaže s jasným cieľom – vyhrať C-divíziu a vrátiť sa späť do B-čka. Prvú kapitolu napíše v sobotu večer v Prešove proti Moldavsku. Výkop je naplánovaný na 20:45. Čo hovoria štatistiky a kurzy?
Góly sa očakávajú od Haraslína, či Strelca
Okrem Moldavska čakajú Slovensko aj Kazachstan a Faerské ostrovy. Každý tím odohrá šesť zápasov a víťaz skupiny si zabezpečí priamy postup do B-divízie. Na papieri má byť prvý krok pre Slovákov najjednoduchším. A podobne sa na zápas pozerajú aj tipujúci Niké. Až 99,8 % tipov na výsledok smeruje na víťazstvo Slovenska, zatiaľ čo remíza aj výhra Moldavska sa pohybujú len na úrovni 0,1 %.
Gólový scenár tiež hovorí pomerne jasnou rečou. Väčšina tipérov očakáva minimálne tri góly v zápase a 88 % tipujúcich predpokladá, že padnú aspoň 4 presné zásahy. Pri slovenských góloch až 66 % tipov je na naše tri góly a až 88 % tipujúcich verí, že skórujú oba tímy. Najväčšiu pozornosť medzi strelcami púta Lukáš Haraslín, na ktorého smeruje polovica tipov na autora gólu. Nasledujú Dávid Strelec s 20 %, Tomáš Bobček s 15 %, Ivan Schranz s 10 % a Faško s 5 %.
Bezstarostné víkendy v Niké
„V prvom súťažnom zápase pod staronovým trénerom Vladimírom Weissom verím v bezproblémové víťazstvo Slovenska. Skúsený tréner určite nedopustí, aby sme súpera podcenili. Očakávam vypredaný štadión v Prešove a búrlivú atmosféru, ktorá hráčov poženie ku gólom,“ očakáva hlavný bookmaker Niké, Richard Slušný. Podľa jeho tipov Slovensko zvíťazí, strelí aspoň 3 góly a zároveň si udrží čisté konto.
Tiket Richarda Slušného môže byť zaujímavý aj z ďalšieho dôvodu. Vklad 20 eur a celkový kurz 5,24 totiž spĺňajú podmienky pokračujúcej akcie v Niké – Bezstarostné víkendy. Tipéri môžu hrať o výhru a zároveň mať časť vkladu späť v podobe nikov, ak ich tiket nevyjde. Podmienky sú jednoduché: tiket musí mať minimálny vklad 20 € a celkový kurz aspoň 5,00. Ak tiket prehrá, pri splnení podmienok môže tipér získať späť až 10 € v nikoch.
Slušný zároveň pozerá aj ďalej než na prvý zápas. Slovensko podľa neho patrí medzi hlavných kandidátov na prvenstvo v skupine, no upozorňuje, že Kazachstan či Faerské ostrovy môžu cestu za postupom ešte poriadne skomplikovať. A nejde len o prestíž B-divízie. Výsledky Ligy národov môžu mať význam aj v kvalifikácii na EURO 2028. Najlepšie nepostupujúce tímy z Ligy národov môžu za splnenia podmienok dostať šancu v play-off o účasť na európskom šampionáte.
Prvý krok prichádza už v sobotu. Slovensko – Moldavsko, 26. septembra o 20:45 v Prešove. Stavte si v Niké a užite si futbalový večer ešte viac.
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