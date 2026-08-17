Greifa čaká v play-off súboj proti Škriniarovi. Slovan odohrá dvojzápas roka

Súboje o postup do hlavnej fázy Ligy majstrov sa dostali do záverečnej fázy, v ktorej nechýba ani slovenský zástupca.
Slovan Bratislava čaká v play off dvojzápas so slovinským majstrom NK Celje, prvý duel sa odohrá v stredu o 21.00 h na Tehelnom poli.
Už o deň skôr je na programe šláger záverečného kola kvalifikácie, v ktorom Fenerbahce Istanbul s Milanom Škriniarom privíta Olympique Lyon s Dominikom Greifom.
Súboj dvoch slovenských reprezentantov je hlavným lákadlom programu. Fenerbahce prešlo do play off po dvoch výhrach nad Sturmom Graz 2:0 doma a 1:0 vonku, no počas víkendu sa nenaladilo najlepšie, keď prehralo prvý ligový duel na pôde Genclerbirligi 1:2.
„Je to hanba. Prehrali sme si to sami kvôli chybám, ktoré sme urobili. To, o čom sme hovorili pred zápasom, bolo jasné - súper bude čakať na naše chyby a bude sa ich snažiť využiť. Bohužiaľ, to sa aj stalo.
Ťažko sa mi o tom teraz hovorí. Áno, vytvorili sme si šance, ale bohužiaľ to nevyšlo. Dostali sme góly kvôli vlastným chybám, je to ten istý príbeh. To je všetko, čo môžem povedať,“ sypal si po zápase popol na hlavu kapitán Slovenska.
Fenerbahce malo duelu dobre rozbehnutý, už v 13. minúte ho poslal do vedenia Talisca, no domáci vyrovnali a po góle Ogulcana Ülgüna z 56. minúty už udržali tesný náskok.
„Ponáhľali sme sa skórovať. Ako som povedal, v prvých 2-3 minútach po inkasovanom góle bola trochu panika. Ale aj v prvom polčase sme mohli byť trochu trpezlivejší. Mali sme začať s útokmi, keď sme mali vlastný herný plán,“ dodal Škriniar pre klubový web.
Lyon mal počas víkendu voľno, keďže Ligue 1 odštartuje až na budúci týždeň. Do play off sa dostal cez Spartu Praha, na jej pôde prehral 1:2, no doma zvíťazil 3:0, keď využil vylúčenie Adama Ševínského už z 33. minúty.
„Sme veľmi radi, že sme ten zápas vyhrali a kvalifikovali sa. Musíme pokračovať, stále máme pred sebou dlhú cestu a v mnohých oblastiach sa môžeme zlepšiť. Je neuveriteľné mať v auguste taký plný štadión.
Veľmi nám to pomohlo a dúfam, že fanúšikom zabezpečíme Ligu majstrov,“ uviedol pre klubový web stredopoliar Corentin Tolisso.
Lyon má s Fenerbahce bohaté skúsenosti, v Lige majstrov sa stretli štyrikrát a vždy vyhral, naposledy však v roku 2004. Posledný vzájomný duel odohrali vlani v januári v Európskej lige a skončil sa bezgólovou remízou.
V utorok sú na programe aj zápasy Dinama Záhreb s nórskym Viking FK a Levski Sofia s AEK Atény.
V stredu sa okrem Slovana pobijú o postup aj škótsky majster Celtic Glasgow, ktorý hostí LASK Linz, izraelský Hapoel Beer Ševa s azerbajdžanským Sabah FC a holandský NEC Nijmegen s nórskym FK Bodö/Glimt. Odvety play off sú na programe 25. a 26. augusta.
Liga majstrov - 1. zápasy play-off
Utorok 18. augusta o 21.00 h:
Dinamo Záhreb - Viking FK
Fenerbahce Istanbul - Olympique Lyon
Levski Sofia - AEK Atény
Streda 19. augusta o 21.00 h:
ŠK Slovan Bratislava - NK Celje
Celtic Glasgow - LASK Linz
Hapoel Beer Ševa - Sabah FC
NEC Nijmegen - FK Bodö/Glimt