Slováci v boji o Európsku ligu: Borbély povedie Ferencváros, Hradec čaká nórsky líder

Vo štvrtok sa v bojoch o účasť v hlavnej fáze Európskej ligy predstaví 18 tímov. V prvých zápasoch 2. predkola odštartuje svoju púť aj český futbalový klub FC Hradec Králové v kádri s troma Slovákmi, ktorý o 19.00 h nastúpi na pôde nórskeho Tromsö IL.
Slovenský tréner Balázs Borbély povedie Ferencváros Budapešť v dueli na trávniku holandského FC Twente.
V Hradci pôsobia obranca Jakub Uhrinčať a stredopoliari Samuel Dancák s Jurajom Chvátalom. Východočeský klub sa predstaví v pohárovej Európe prvýkrát po 31 rokoch.
Pôvodne mal účinkovať v 2. predkole Konferenčnej ligy, po rozhodnutí Európskej futbalovej únie (UEFA) o vyradení Karvinej sa však posunul o súťaž vyššie. Na úvod ho čaká rozohraný súper, Tromsö je po pätnástich kolách priebežným lídrom nórskej ligy.
Víťaz dvojzápasu si v 3. predkole EL zmeria sily s úspešnejším z dvojice Besiktas Istanbul - FC Midtjylland, zdolaný bude pokračovať v 3. predkole Konferenčnej ligy proti FC Alaškert alebo CFR 1907 Kluž.
Ferencváros vstúpil do nového ročníka dvoma víťazstvami nad Vojvodinou Novi Sad. Maďarský tím v Srbsku uspel 2:1 a domácu odvetu vyhral 3:0. V Enschede ho čaká papierovo náročnejší súper než v 1. predkole, Twente vstúpi do súťaže až v tejto fáze.
„Každý zápas je iný, každý tím má iný štýl. Úprimne povedané, s Twente som sa ešte nestretol. V oboch zápasoch boli vynikajúce veci, skvelé individuálne výkony. Ale chcel by som, aby tento dobrý výkon trval nielen 40-50 minút, ale 90 alebo dokonca 95 minút,“ povedal Borbély pre klubový web.
Postupujúci ďalej narazí na zdolané mužstvo 3. predkola Ligy majstrov medzi Fenerbahce Istanbul a Górnikom Zabrze.
V prípade postupu Ferencvárosu je tak konfrontácia Slovákov istá, zatiaľ čo kapitánom tureckého klubu je reprezentant Milan Škriniar, poľský tím vedie tréner Michal Gašparík a súčasťou kádra je aj útočník Erik Prekop.
Pozornosť púta aj Hajduk Split, ktorý v 1. predkole vyradil hráčov MŠK Žilina. Chorvátsky tím po domácom triumfe (2:0) na Slovensku prehral (1:2), no postúpil s celkovým skóre 3:2.
Vo štvrtok privíta cyperský Pafos FC, ktorý si v minulej sezóne zahral ligovú fázu LM. Úspešnejšieho z tejto dvojice čaká v 3. predkole EL Salzburg, zdolaný narazí v 3. predkole KL na FC Dinamo Tbilisi alebo FK Žalgiris.
Štvrtkový program odštartuje o 18.00 h duel medzi azerbajdžanským Karabach FK a bulharským CSKA Sofia. Odvety sa uskutočnia o týždeň neskôr.
Európska liga - prvé zápasy 2. predkola
18:00 Karabach FK - PFK CSKA Sofia
19:00 Dynamo Kyjev - PAOK Solún
19:00 Hammarby IF - Anderlecht Brusel
19:00 Šeriff Tiraspoľ - Maccabi Tel Aviv
19:00 Tromsö IL - FC Hradec Králové
20:00 Besiktas Istanbul - FC Midtjylland
20:00 FC St. Gallen - Benfica Lisabon
20:00 FC Twente - Ferencváros Budapešť
21:00 Hajduk Split - Pafos FC