Slováci v boji o Európsku ligu: Borbély povedie Ferencváros, Hradec čaká nórsky líder

Jakub Uhrinčať (vľavo) v drese HC Hradec Králové
Jakub Uhrinčať (vľavo) v drese HC Hradec Králové (Autor: Facebook/FC HRADEC KRÁLOVÉ)
TASR|23. júl 2026 o 00:00
ShareTweet0

Východočeský klub sa predstaví v pohárovej Európe po 31 rokoch.

Vo štvrtok sa v bojoch o účasť v hlavnej fáze Európskej ligy predstaví 18 tímov. V prvých zápasoch 2. predkola odštartuje svoju púť aj český futbalový klub FC Hradec Králové v kádri s troma Slovákmi, ktorý o 19.00 h nastúpi na pôde nórskeho Tromsö IL.

Slovenský tréner Balázs Borbély povedie Ferencváros Budapešť v dueli na trávniku holandského FC Twente.

V Hradci pôsobia obranca Jakub Uhrinčať a stredopoliari Samuel Dancák s Jurajom Chvátalom. Východočeský klub sa predstaví v pohárovej Európe prvýkrát po 31 rokoch.

Pôvodne mal účinkovať v 2. predkole Konferenčnej ligy, po rozhodnutí Európskej futbalovej únie (UEFA) o vyradení Karvinej sa však posunul o súťaž vyššie. Na úvod ho čaká rozohraný súper, Tromsö je po pätnástich kolách priebežným lídrom nórskej ligy.

Víťaz dvojzápasu si v 3. predkole EL zmeria sily s úspešnejším z dvojice Besiktas Istanbul - FC Midtjylland, zdolaný bude pokračovať v 3. predkole Konferenčnej ligy proti FC Alaškert alebo CFR 1907 Kluž.

Ferencváros vstúpil do nového ročníka dvoma víťazstvami nad Vojvodinou Novi Sad. Maďarský tím v Srbsku uspel 2:1 a domácu odvetu vyhral 3:0. V Enschede ho čaká papierovo náročnejší súper než v 1. predkole, Twente vstúpi do súťaže až v tejto fáze.

„Každý zápas je iný, každý tím má iný štýl. Úprimne povedané, s Twente som sa ešte nestretol. V oboch zápasoch boli vynikajúce veci, skvelé individuálne výkony. Ale chcel by som, aby tento dobrý výkon trval nielen 40-50 minút, ale 90 alebo dokonca 95 minút,“ povedal Borbély pre klubový web.

Postupujúci ďalej narazí na zdolané mužstvo 3. predkola Ligy majstrov medzi Fenerbahce Istanbul a Górnikom Zabrze.

V prípade postupu Ferencvárosu je tak konfrontácia Slovákov istá, zatiaľ čo kapitánom tureckého klubu je reprezentant Milan Škriniar, poľský tím vedie tréner Michal Gašparík a súčasťou kádra je aj útočník Erik Prekop.

Pozornosť púta aj Hajduk Split, ktorý v 1. predkole vyradil hráčov MŠK Žilina. Chorvátsky tím po domácom triumfe (2:0) na Slovensku prehral (1:2), no postúpil s celkovým skóre 3:2.

Vo štvrtok privíta cyperský Pafos FC, ktorý si v minulej sezóne zahral ligovú fázu LM. Úspešnejšieho z tejto dvojice čaká v 3. predkole EL Salzburg, zdolaný narazí v 3. predkole KL na FC Dinamo Tbilisi alebo FK Žalgiris.

Štvrtkový program odštartuje o 18.00 h duel medzi azerbajdžanským Karabach FK a bulharským CSKA Sofia. Odvety sa uskutočnia o týždeň neskôr.

Európska liga - prvé zápasy 2. predkola

18:00 Karabach FK - PFK CSKA Sofia

19:00 Dynamo Kyjev - PAOK Solún

19:00 Hammarby IF - Anderlecht Brusel

19:00 Šeriff Tiraspoľ - Maccabi Tel Aviv

19:00 Tromsö IL - FC Hradec Králové

20:00 Besiktas Istanbul - FC Midtjylland

20:00 FC St. Gallen - Benfica Lisabon

20:00 FC Twente - Ferencváros Budapešť

21:00 Hajduk Split - Pafos FC

Európska liga

    Jakub Uhrinčať (vľavo) v drese HC Hradec Králové
    Jakub Uhrinčať (vľavo) v drese HC Hradec Králové
    Slováci v boji o Európsku ligu: Borbély povedie Ferencváros, Hradec čaká nórsky líder
    dnes 00:00
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Európska liga»Slováci v boji o Európsku ligu: Borbély povedie Ferencváros, Hradec čaká nórsky líder