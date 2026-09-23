Nové éry s novými trénermi. Liga národov prinesie atraktívne súboje hneď v úvode

Prvý asociačný termín po skončení futbalových MS v USA, Kanade a Mexiku prinesie európskym reprezentáciám neľahkú previerku.
Začína sa 5. ročník Ligy národov a od štvrtka 24. septembra do utorka 6. októbra sú na programe hneď štyri kolá skupinovej fázy.
Už úvodné kolo ponúkne šlágre ako súboj Anglicka so Španielskom či Holandska s Nemeckom.
Najväčšia pozornosť sa v A-divízii sústreďuje na úradujúcich majstrov sveta aj Európy zo Španielska, ktorí začnú v sobotu vo Wembley proti Anglicku – svojmu súperovi z finále európskeho šampionátu z roku 2024.
Tréner „La Furia Roja“ Luis de la Fuente odmieta, že by jeho zverenci mali po zisku najcennejšej trofeje poľaviť.
„Majstrovstvá sveta nestačia, musíme byť lepší. To, čo sme dosiahli, nestačí na víťazstvo v ďalšom zápase,“ vyhlásil 65-ročný kouč, ktorý pred pár dňami podpísal nový kontrakt do roku 2032.
Viaceré futbalové veľmoci vstupujú do novej éry. Nemecko v Amsterdame prvýkrát povedie Jürgen Klopp, domácich Holanďanov zase Xavi Hernandez.
Klopp sa vrátil na trénerský post po odchode z Liverpoolu v roku 2024 a zaujal hneď svojou prvou nomináciou. Do nej zahrnul 44 hráčov, z nich 16 bez doterajšieho štartu v národnom tíme.
„Urobíme všetko pre to, aby bol náš nový prístup viditeľný. Hneď očakávam viac. Možno to bude trochu divoké, ale beriem to. Musí to byť živé,“ citovala nemeckého kormidelníka agentúra AFP.
Taliani sa po treťom neúspešnom pokuse postúpiť na majstrovstvá sveta vracajú k Robertovi Mancinimu.
Tréner, ktorý stál za triumfom na ME 2020, zaradil do 34-člennej nominácie deväť nováčikov a pred piatkovým duelom s Belgickom vyhlásil: „Musíme vrátiť reprezentáciu tam, kam patrí. Som tu, aby som vyhrával a som si istý, že nás čakajú nejaké veľké momenty.“
V rovnakej 1. skupine absolvuje Zinedine Zidane súťažnú premiéru na lavičke Francúzska proti Turecku. Obhajcovia trofeje Portugalci začnú doma proti Walesu už pod vedením Jorgeho Jesusa.
Obmenou prešlo aj Belgicko, ktoré prevzal bývalý holandský reprezentant Mark van Bommel. Slaven Bilič sa po štrnástich rokoch vrátil k Chorvátom a ich prvým súperom bude Česko s historicky jediným zahraničným koučom Santim Deniom.
Španielovu premiéru skomplikovalo šesť vynútených zmien v nominácii, pričom päť z nich sa týka hráčov Slavie Praha.
„Samozrejme, chceli by sme sa udržať v elitnej skupine Ligy národov. Ale keď sa pozeráte príliš ďaleko dopredu, strácate energiu,“ povedal pred štartom súťaže.
Skupinová fáza sa začne 24. septembra a potrvá do polovice novembra. Nasledovať budú marcové zápasy vyraďovacej fázy, baráže o postup aj udržanie sa.
Finálový turnaj sa uskutoční 9. až 13. júna 2027. Slovensko opäť účinkuje v C-divízii, kde sa v 3. skupine stretne s Kazachstanom, Faerskými ostrovmi a Moldavskom.
Liga národov 2026/2027 - prehľad skupín a program 1.-4. kola (24. septembra - 6. októbra):
Liga národov - prehľad skupín
A-divízia:
1. skupina: Francúzsko, Taliansko, Belgicko, Turecko
2. skupina: Nemecko, Holandsko, Srbsko, Grécko
3. skupina: Španielsko, Chorvátsko, Anglicko, Česko
4. skupina: Portugalsko, Dánsko, Nórsko, Wales
B-divízia:
1. skupina: Škótsko, Švajčiarsko, Slovinsko, Severné Macedónsko
2. skupina: Maďarsko, Ukrajina, Gruzínsko, Severné Írsko
3. skupina: Izrael, Rakúsko, Írsko, Kosovo
4. skupina: Poľsko, Bosna a Hercegovina, Rumunsko, Švédsko
C-divízia:
1. skupina: Albánsko, Fínsko, Bielorusko, San Maríno
2. skupina: Čierna Hora, Arménsko, Cyprus, Lotyšsko
3. skupina: Kazachstan, SLOVENSKO, Faerské ostrovy, Moldavsko
4. skupina: Island, Bulharsko, Estónsko, Luxembursko
D-divízia:
1. skupina: Gibraltár, Malta, Andorra
2. skupina: Litva, Azerbajdžan, Lichtenštajnsko
Program A-divízie
1. kolo (štvrtok 24. septembra):
20:45 Holandsko - Nemecko
20:45 Srbsko - Grécko
20:45 Nórsko - Dánsko
20:45 Portugalsko - Wales
1. kolo (piatok 25. septembra):
20:45 Taliansko - Belgicko
20:45 Turecko - Francúzsko
1. kolo (sobota 26. septembra):
20:45 Česko - Chorvátsko
20:45 Anglicko - Španielsko
2. kolo (nedeľa 27. septembra):
18:00 Srbsko - Holandsko
18:00 Dánsko - Wales
20:45 Nemecko - Grécko
20:45 Nórsko - Portugalsko
2. kolo (pondelok 28. septembra):
20:45 Belgicko - Francúzsko
20:45 Turecko - Taliansko
2. kolo (utorok 29. septembra):
20:45 Česko - Anglicko
20:45 Španielsko - Chorvátsko
3. kolo (štvrtok 1. októbra):
20:45 Nemecko - Srbsko
20:45 Grécko - Holandsko
20:45 Dánsko - Portugalsko
20:45 Wales - Nórsko
3. kolo (piatok 2. októbra):
20:45 Belgicko - Turecko
20:45 Francúzsko - Taliansko
3. kolo (sobota 3. októbra):
18:00 Chorvátsko - Anglicko
20:45 Španielsko - Česko
4. kolo (nedeľa 4. októbra):
20:45 Grécko - Nemecko
20:45 Holandsko - Srbsko
20:45 Portugalsko - Nórsko
20:45 Wales - Dánsko
4. kolo (pondelok 5. októbra):
20:45 Francúzsko - Belgicko
20:45 Taliansko - Turecko
4. kolo (utorok 6. októbra):
20:45 Chorvátsko - Španielsko
20:45 Anglicko - Česko
Program B-divízie
1. kolo (štvrtok 24. septembra):
20:45 Rakúsko - Izrael
20:45 Kosovo - Írsko
1. kolo (piatok 25. septembra):
18:00 Gruzínsko - Severné Írsko
20:45 Maďarsko - Ukrajina
20:45 Poľsko - Bosna a Hercegovina
20:45 Švédsko - Rumunsko
1. kolo (sobota 26. septembra):
15:00 Slovinsko - Škótsko
20:45 Severné Macedónsko - Švajčiarsko
2. kolo (nedeľa 27. septembra):
18:00 Rakúsko - Kosovo
20:45 Izrael - Írsko
2. kolo (pondelok 28. septembra):
18:00 Gruzínsko - Ukrajina
20:45 Severné Írsko - Maďarsko
20:45 Rumunsko - Bosna a Hercegovina
20:45 Švédsko - Poľsko
2. kolo (utorok 29. septembra):
20:45 Škótsko - Švajčiarsko
20:45 Slovinsko - Severné Macedónsko
3. kolo (štvrtok 1. októbra):
20:45 Izrael - Kosovo
20:45 Írsko - Rakúsko
3. kolo (piatok 2. októbra):
20:45 Maďarsko - Gruzínsko
20:45 Ukrajina - Severné Írsko
20:45 Bosna a Hercegovina - Švédsko
20:45 Poľsko - Rumunsko
3. kolo (sobota 3. októbra):
20:45 Severné Macedónsko - Škótsko
20:45 Švajčiarsko - Slovinsko
4. kolo (nedeľa 4. októbra):
18:00 Kosovo - Rakúsko
20:45 Írsko - Izrael
4. kolo (pondelok 5. októbra):
20:45 Ukrajina - Maďarsko
20:45 Rumunsko - Švédsko
20:45 Severné Írsko - Gruzínsko
20:45 Bosna a Hercegovina - Poľsko
4. kolo (utorok 6. októbra):
20:45 Švajčiarsko - Severné Macedónsko
20:45 Škótsko - Slovinsko
Program C-divízie
1. kolo (piatok 25. septembra):
18:00 Arménsko - Lotyšsko
20:45 Čierna Hora - Cyprus
1. kolo (sobota 26. septembra):
18:00 San Maríno - Fínsko
18:00 Faerské ostrovy - Kazachstan
18:00 Bulharsko - Luxembursko
18:00 Island - Estónsko
20:45 SLOVENSKO - Moldavsko (Prešov)
20:45 Albánsko - Bielorusko
2. kolo (pondelok 28. septembra):
18:00 Arménsko - Čierna Hora
18:00 Lotyšsko - Cyprus
2. kolo (utorok 29. septembra):
18:00 Fínsko - Bielorusko
18:00 Moldavsko - Faerské ostrovy
20:45 San Maríno - Albánsko
20:45 SLOVENSKO - Kazachstan (Košice)
20:45 Bulharsko - Estónsko
20:45 Luxembursko - Island
3. kolo (piatok 2. októbra):
16:00 Kazachstan - Moldavsko
18:00 Cyprus - Arménsko
18:00 Lotyšsko - Čierna Hora
20:45 Faerské ostrovy - SLOVENSKO (Tórshavn)
3. kolo (sobota 3. októbra):
15:00 Fínsko - Albánsko
18:00 Bielorusko - San Maríno
18:00 Estónsko - Luxembursko
18:00 Island - Bulharsko
4. kolo (pondelok 5. októbra):
18:00 Cyprus - Lotyšsko
20:45 Čierna Hora - Arménsko
4. kolo (utorok 6. októbra):
16:00 Kazachstan - Faerské ostrovy
20:45 Albánsko - San Maríno
20:45 Bielorusko - Fínsko
20:45 Luxembursko - Bulharsko
20:45 Moldavsko - SLOVENSKO (Kišiňov)
20:45 Estónsko - Island
Program D-divízie
1. kolo (štvrtok 24. septembra):
18:00 Andorra - Malta
20:45 Lichtenštajnsko - Litva
2. kolo (nedeľa 27. septembra):
15:00 Litva - Azerbajdžan
18:00 Gibraltár - Andorra
3. kolo (štvrtok 1. októbra):
18:00 Azerbajdžan - Lichtenštajnsko
20:45 Malta - Gibraltár
4. kolo (nedeľa 4. októbra):
15:00 Azerbajdžan - Litva
18:00 Malta - Andorra