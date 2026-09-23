Nové éry s novými trénermi. Liga národov prinesie atraktívne súboje hneď v úvode

Cristiano Ronaldo.
Cristiano Ronaldo. (Autor: TASR/AP)
TASR|24. sep 2026 o 00:00
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Liga národov vstupuje do svojho piateho ročníka.

Prvý asociačný termín po skončení futbalových MS v USA, Kanade a Mexiku prinesie európskym reprezentáciám neľahkú previerku.

Začína sa 5. ročník Ligy národov a od štvrtka 24. septembra do utorka 6. októbra sú na programe hneď štyri kolá skupinovej fázy.

Už úvodné kolo ponúkne šlágre ako súboj Anglicka so Španielskom či Holandska s Nemeckom.

Najväčšia pozornosť sa v A-divízii sústreďuje na úradujúcich majstrov sveta aj Európy zo Španielska, ktorí začnú v sobotu vo Wembley proti Anglicku – svojmu súperovi z finále európskeho šampionátu z roku 2024.

Tréner „La Furia Roja“ Luis de la Fuente odmieta, že by jeho zverenci mali po zisku najcennejšej trofeje poľaviť.

„Majstrovstvá sveta nestačia, musíme byť lepší. To, čo sme dosiahli, nestačí na víťazstvo v ďalšom zápase,“ vyhlásil 65-ročný kouč, ktorý pred pár dňami podpísal nový kontrakt do roku 2032.

Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Jürgen Klopp hovorí s hráčmi počas tréningu
Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Jürgen Klopp hovorí s hráčmi počas tréningu (Autor: TASR/AP)

Viaceré futbalové veľmoci vstupujú do novej éry. Nemecko v Amsterdame prvýkrát povedie Jürgen Klopp, domácich Holanďanov zase Xavi Hernandez.

Klopp sa vrátil na trénerský post po odchode z Liverpoolu v roku 2024 a zaujal hneď svojou prvou nomináciou. Do nej zahrnul 44 hráčov, z nich 16 bez doterajšieho štartu v národnom tíme.

„Urobíme všetko pre to, aby bol náš nový prístup viditeľný. Hneď očakávam viac. Možno to bude trochu divoké, ale beriem to. Musí to byť živé,“ citovala nemeckého kormidelníka agentúra AFP.

Taliani sa po treťom neúspešnom pokuse postúpiť na majstrovstvá sveta vracajú k Robertovi Mancinimu.

Tréner, ktorý stál za triumfom na ME 2020, zaradil do 34-člennej nominácie deväť nováčikov a pred piatkovým duelom s Belgickom vyhlásil: „Musíme vrátiť reprezentáciu tam, kam patrí. Som tu, aby som vyhrával a som si istý, že nás čakajú nejaké veľké momenty.“

Zinedine Zidane
Zinedine Zidane (Autor: TASR/AP)

V rovnakej 1. skupine absolvuje Zinedine Zidane súťažnú premiéru na lavičke Francúzska proti Turecku. Obhajcovia trofeje Portugalci začnú doma proti Walesu už pod vedením Jorgeho Jesusa.

Obmenou prešlo aj Belgicko, ktoré prevzal bývalý holandský reprezentant Mark van Bommel. Slaven Bilič sa po štrnástich rokoch vrátil k Chorvátom a ich prvým súperom bude Česko s historicky jediným zahraničným koučom Santim Deniom.

Španielovu premiéru skomplikovalo šesť vynútených zmien v nominácii, pričom päť z nich sa týka hráčov Slavie Praha.

„Samozrejme, chceli by sme sa udržať v elitnej skupine Ligy národov. Ale keď sa pozeráte príliš ďaleko dopredu, strácate energiu,“ povedal pred štartom súťaže.

Skupinová fáza sa začne 24. septembra a potrvá do polovice novembra. Nasledovať budú marcové zápasy vyraďovacej fázy, baráže o postup aj udržanie sa.

Finálový turnaj sa uskutoční 9. až 13. júna 2027. Slovensko opäť účinkuje v C-divízii, kde sa v 3. skupine stretne s Kazachstanom, Faerskými ostrovmi a Moldavskom.

Liga národov 2026/2027 - prehľad skupín a program 1.-4. kola (24. septembra - 6. októbra):

Liga národov - prehľad skupín

A-divízia:

1. skupina: Francúzsko, Taliansko, Belgicko, Turecko

2. skupina: Nemecko, Holandsko, Srbsko, Grécko

3. skupina: Španielsko, Chorvátsko, Anglicko, Česko

4. skupina: Portugalsko, Dánsko, Nórsko, Wales

B-divízia:

1. skupina: Škótsko, Švajčiarsko, Slovinsko, Severné Macedónsko

2. skupina: Maďarsko, Ukrajina, Gruzínsko, Severné Írsko

3. skupina: Izrael, Rakúsko, Írsko, Kosovo

4. skupina: Poľsko, Bosna a Hercegovina, Rumunsko, Švédsko

C-divízia:

1. skupina: Albánsko, Fínsko, Bielorusko, San Maríno

2. skupina: Čierna Hora, Arménsko, Cyprus, Lotyšsko

3. skupina: Kazachstan, SLOVENSKO, Faerské ostrovy, Moldavsko

4. skupina: Island, Bulharsko, Estónsko, Luxembursko

D-divízia:

1. skupina: Gibraltár, Malta, Andorra

2. skupina: Litva, Azerbajdžan, Lichtenštajnsko

Program A-divízie

1. kolo (štvrtok 24. septembra):

20:45 Holandsko - Nemecko

20:45 Srbsko - Grécko

20:45 Nórsko - Dánsko

20:45 Portugalsko - Wales

1. kolo (piatok 25. septembra):

20:45 Taliansko - Belgicko

20:45 Turecko - Francúzsko

1. kolo (sobota 26. septembra):

20:45 Česko - Chorvátsko

20:45 Anglicko - Španielsko

2. kolo (nedeľa 27. septembra):

18:00 Srbsko - Holandsko

18:00 Dánsko - Wales

20:45 Nemecko - Grécko

20:45 Nórsko - Portugalsko

2. kolo (pondelok 28. septembra):

20:45 Belgicko - Francúzsko

20:45 Turecko - Taliansko

2. kolo (utorok 29. septembra):

20:45 Česko - Anglicko

20:45 Španielsko - Chorvátsko

3. kolo (štvrtok 1. októbra):

20:45 Nemecko - Srbsko

20:45 Grécko - Holandsko

20:45 Dánsko - Portugalsko

20:45 Wales - Nórsko

3. kolo (piatok 2. októbra):

20:45 Belgicko - Turecko

20:45 Francúzsko - Taliansko

3. kolo (sobota 3. októbra):

18:00 Chorvátsko - Anglicko

20:45 Španielsko - Česko

4. kolo (nedeľa 4. októbra):

20:45 Grécko - Nemecko

20:45 Holandsko - Srbsko

20:45 Portugalsko - Nórsko

20:45 Wales - Dánsko

4. kolo (pondelok 5. októbra):

20:45 Francúzsko - Belgicko

20:45 Taliansko - Turecko

4. kolo (utorok 6. októbra):

20:45 Chorvátsko - Španielsko

20:45 Anglicko - Česko

Program B-divízie

1. kolo (štvrtok 24. septembra):

20:45 Rakúsko - Izrael

20:45 Kosovo - Írsko

1. kolo (piatok 25. septembra):

18:00 Gruzínsko - Severné Írsko

20:45 Maďarsko - Ukrajina

20:45 Poľsko - Bosna a Hercegovina

20:45 Švédsko - Rumunsko

1. kolo (sobota 26. septembra):

15:00 Slovinsko - Škótsko

20:45 Severné Macedónsko - Švajčiarsko

2. kolo (nedeľa 27. septembra):

18:00 Rakúsko - Kosovo

20:45 Izrael - Írsko

2. kolo (pondelok 28. septembra):

18:00 Gruzínsko - Ukrajina

20:45 Severné Írsko - Maďarsko

20:45 Rumunsko - Bosna a Hercegovina

20:45 Švédsko - Poľsko

2. kolo (utorok 29. septembra):

20:45 Škótsko - Švajčiarsko

20:45 Slovinsko - Severné Macedónsko

3. kolo (štvrtok 1. októbra):

20:45 Izrael - Kosovo

20:45 Írsko - Rakúsko

3. kolo (piatok 2. októbra):

20:45 Maďarsko - Gruzínsko

20:45 Ukrajina - Severné Írsko

20:45 Bosna a Hercegovina - Švédsko

20:45 Poľsko - Rumunsko

3. kolo (sobota 3. októbra):

20:45 Severné Macedónsko - Škótsko

20:45 Švajčiarsko - Slovinsko

4. kolo (nedeľa 4. októbra):

18:00 Kosovo - Rakúsko

20:45 Írsko - Izrael

4. kolo (pondelok 5. októbra):

20:45 Ukrajina - Maďarsko

20:45 Rumunsko - Švédsko

20:45 Severné Írsko - Gruzínsko

20:45 Bosna a Hercegovina - Poľsko

4. kolo (utorok 6. októbra):

20:45 Švajčiarsko - Severné Macedónsko

20:45 Škótsko - Slovinsko

Program C-divízie

1. kolo (piatok 25. septembra):

18:00 Arménsko - Lotyšsko

20:45 Čierna Hora - Cyprus

1. kolo (sobota 26. septembra):

18:00 San Maríno - Fínsko

18:00 Faerské ostrovy - Kazachstan

18:00 Bulharsko - Luxembursko

18:00 Island - Estónsko

20:45 SLOVENSKO - Moldavsko (Prešov)

20:45 Albánsko - Bielorusko

2. kolo (pondelok 28. septembra):

18:00 Arménsko - Čierna Hora

18:00 Lotyšsko - Cyprus

2. kolo (utorok 29. septembra):

18:00 Fínsko - Bielorusko

18:00 Moldavsko - Faerské ostrovy

20:45 San Maríno - Albánsko

20:45 SLOVENSKO - Kazachstan (Košice)

20:45 Bulharsko - Estónsko

20:45 Luxembursko - Island

3. kolo (piatok 2. októbra):

16:00 Kazachstan - Moldavsko

18:00 Cyprus - Arménsko

18:00 Lotyšsko - Čierna Hora

20:45 Faerské ostrovy - SLOVENSKO (Tórshavn)

3. kolo (sobota 3. októbra):

15:00 Fínsko - Albánsko

18:00 Bielorusko - San Maríno

18:00 Estónsko - Luxembursko

18:00 Island - Bulharsko

4. kolo (pondelok 5. októbra):

18:00 Cyprus - Lotyšsko

20:45 Čierna Hora - Arménsko

4. kolo (utorok 6. októbra):

16:00 Kazachstan - Faerské ostrovy

20:45 Albánsko - San Maríno

20:45 Bielorusko - Fínsko

20:45 Luxembursko - Bulharsko

20:45 Moldavsko - SLOVENSKO (Kišiňov)

20:45 Estónsko - Island

Program D-divízie

1. kolo (štvrtok 24. septembra):

18:00 Andorra - Malta

20:45 Lichtenštajnsko - Litva

2. kolo (nedeľa 27. septembra):

15:00 Litva - Azerbajdžan

18:00 Gibraltár - Andorra

3. kolo (štvrtok 1. októbra):

18:00 Azerbajdžan - Lichtenštajnsko

20:45 Malta - Gibraltár

4. kolo (nedeľa 4. októbra):

15:00 Azerbajdžan - Litva

18:00 Malta - Andorra

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